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https://sputnikarabic.ae/20230820/الشرطة-الإسبانية-التحقيقات-بشأن-حرائق-الغابات-في-جزر-الكناري-أثبتت-أنها-كانت-متعمدة-1080269155.html
الشرطة الإسبانية: التحقيقات بشأن حرائق الغابات في جزر الكناري أثبتت أنها كانت متعمدة
الشرطة الإسبانية: التحقيقات بشأن حرائق الغابات في جزر الكناري أثبتت أنها كانت متعمدة
كشفت تحقيقات الشرطة الإسبانية، اليوم الأحد، أن "حرائق الغابات في جزر الكناري متعمدة". 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T17:47+0000
2023-08-20T17:47+0000
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وقال الرئيس الإقليمي لجزر الكناري فرناندو كلافيجو، في تصريحات له، إن "الشرطة فتحت ثلاثة خطوط للتحقيق، لكنها لم تذكر ما إذا كانت هناك أي اعتقالات".وكان مركز تنسيق الطوارئ والأمن في جزر الكناري، أعلن أمس السبت، أن "السلطات الإسبانية قد تضطر لإجلاء أكثر من 26 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي".وأعلنت حكومة جزر الكناري، في وقت سابق، أن "حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي امتدت على مسافة أكثر من 12 ألف فدان"، موضحة أن "الحريق ما زال خارج نطاق السيطرة"، بحسب قولها.وقررت الحكومة نشر 17 طائرة في محاولة للسيطرة على الحرائق، بينما أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أنه سيزور الجزيرة، يوم غد الاثنين.
https://sputnikarabic.ae/20220807/إسبانيا-تعلن-سيطرتها-على-حرائق-الغابات-في-غاليسيا-1066108948.html
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الشرطة الإسبانية: التحقيقات بشأن حرائق الغابات في جزر الكناري أثبتت أنها كانت متعمدة

17:47 GMT 20.08.2023
© AP Photo / Pedro Armestreحرائق غابات هائلة وإخلاء المواطنين في إسبانيا، 13 سبتمبر 2021
حرائق غابات هائلة وإخلاء المواطنين في إسبانيا، 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Pedro Armestre
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كشفت تحقيقات الشرطة الإسبانية، اليوم الأحد، أن "حرائق الغابات في جزر الكناري متعمدة".
وقال الرئيس الإقليمي لجزر الكناري فرناندو كلافيجو، في تصريحات له، إن "الشرطة فتحت ثلاثة خطوط للتحقيق، لكنها لم تذكر ما إذا كانت هناك أي اعتقالات".
وكان مركز تنسيق الطوارئ والأمن في جزر الكناري، أعلن أمس السبت، أن "السلطات الإسبانية قد تضطر لإجلاء أكثر من 26 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي".
وأعلنت حكومة جزر الكناري، في وقت سابق، أن "حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي امتدت على مسافة أكثر من 12 ألف فدان"، موضحة أن "الحريق ما زال خارج نطاق السيطرة"، بحسب قولها.
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7 أغسطس 2022, 12:56 GMT
وقررت الحكومة نشر 17 طائرة في محاولة للسيطرة على الحرائق، بينما أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أنه سيزور الجزيرة، يوم غد الاثنين.
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