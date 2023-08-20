https://sputnikarabic.ae/20230820/الشرطة-الإسبانية-التحقيقات-بشأن-حرائق-الغابات-في-جزر-الكناري-أثبتت-أنها-كانت-متعمدة-1080269155.html
الشرطة الإسبانية: التحقيقات بشأن حرائق الغابات في جزر الكناري أثبتت أنها كانت متعمدة
الشرطة الإسبانية: التحقيقات بشأن حرائق الغابات في جزر الكناري أثبتت أنها كانت متعمدة
كشفت تحقيقات الشرطة الإسبانية، اليوم الأحد، أن "حرائق الغابات في جزر الكناري متعمدة". 20.08.2023, سبوتنيك عربي
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وقال الرئيس الإقليمي لجزر الكناري فرناندو كلافيجو، في تصريحات له، إن "الشرطة فتحت ثلاثة خطوط للتحقيق، لكنها لم تذكر ما إذا كانت هناك أي اعتقالات".وكان مركز تنسيق الطوارئ والأمن في جزر الكناري، أعلن أمس السبت، أن "السلطات الإسبانية قد تضطر لإجلاء أكثر من 26 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي".وأعلنت حكومة جزر الكناري، في وقت سابق، أن "حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي امتدت على مسافة أكثر من 12 ألف فدان"، موضحة أن "الحريق ما زال خارج نطاق السيطرة"، بحسب قولها.وقررت الحكومة نشر 17 طائرة في محاولة للسيطرة على الحرائق، بينما أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أنه سيزور الجزيرة، يوم غد الاثنين.
https://sputnikarabic.ae/20220807/إسبانيا-تعلن-سيطرتها-على-حرائق-الغابات-في-غاليسيا-1066108948.html
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الشرطة الإسبانية: التحقيقات بشأن حرائق الغابات في جزر الكناري أثبتت أنها كانت متعمدة
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كشفت تحقيقات الشرطة الإسبانية، اليوم الأحد، أن "حرائق الغابات في جزر الكناري متعمدة".
وقال الرئيس الإقليمي لجزر الكناري فرناندو كلافيجو، في تصريحات له
، إن "الشرطة فتحت ثلاثة خطوط للتحقيق، لكنها لم تذكر ما إذا كانت هناك أي اعتقالات".
وكان مركز تنسيق الطوارئ والأمن في جزر الكناري، أعلن أمس السبت، أن "السلطات الإسبانية قد تضطر لإجلاء أكثر من 26 ألف
شخص بسبب حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي".
وأعلنت حكومة جزر الكناري، في وقت سابق، أن "حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي امتدت على مسافة أكثر من 12 ألف فدان"، موضحة أن "الحريق ما زال خارج نطاق السيطرة"، بحسب قولها.
وقررت الحكومة نشر 17 طائرة في محاولة للسيطرة على الحرائق، بينما أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أنه سيزور الجزيرة، يوم غد الاثنين.