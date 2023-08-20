https://sputnikarabic.ae/20230820/القوات-الإسرائيلية-تعتقل-طفلا-فلسطينيا-عند-مدخل-أريحا-الجنوبي-1080268118.html

القوات الإسرائيلية تعتقل طفلا فلسطينيا عند مدخل أريحا الجنوبي

القوات الإسرائيلية تعتقل طفلا فلسطينيا عند مدخل أريحا الجنوبي

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، طفلا فلسطينيا عند مدخل مدينة أريحا الجنوبي. 20.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-20T16:45+0000

2023-08-20T16:45+0000

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ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية، عن مصادر محلية، أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت طفلا يدعى أمين السجدي (13 عاما)، وهو من سكان مخيم "عقبة جبر" جنوب أريحا، حيث تم توقيفه واحتجازه عند مدخل المدينة الجنوبي".يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل فلسطينيين اثنين بعد إصابتهما برصاص في الصدر أطلقته عليهما القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة أريحا في الضفة الغربية، بحسب الوزارة الفلسطينية.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيانها إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على الطفل قصي عمر سليمان الولجي (16 عاماً) والشاب محمد ربحي نجوم (25 عاما)، مما أدى إلى مقتلهما، وذلك خلال العدوان على مخيم "عقبة جبر" في أريحا".وكان شاب فلسطيني قد لقي مصرعه، الخميس الماضي، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال اقتحام القوات الإسرائيلية منطقة زواتا غرب نابلس.وصرحت مصادر أمنية لوكالة "وفا" الفلسطينية، بأن "القوات الإسرائيلية اقتحمت منطقة زواتا غرب نابلس، واندلعت مواجهات في المنطقة، ما أدى إلى إصابة الشاب أمير أحمد محمد خليفة (27 عاما)، بالرصاص الحي بالرأس، ومن ثم أعلن عن مقتله"، مشيرة إلى أنه "من سكان مخيم "عين بيت الماء" غرب نابلس".

https://sputnikarabic.ae/20230819/الشرطة-الإسرائيلية-تمنع-آلاف-المسيحيين-من-الوصول-للكنيسة-في-جبل-طابور-للاحتفال-بعيد-الغطاس-1080236662.html

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