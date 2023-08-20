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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230820/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-للذخيرة-الأوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف-1080257159.html
القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف
القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت مستودعا للذخيرة الأوكرانية في مدينة أوتشاكوف في مقاطعة نيكولاييف. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T11:24+0000
2023-08-20T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع للذخيرة الأوكرانية في مدينة أوتشاكوف في مقاطعة نيكولاييف".
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روسيا

القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف

11:24 GMT 20.08.2023 (تم التحديث: 11:28 GMT 20.08.2023)
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راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© Sputnik . Илья Питалев
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت مستودعا للذخيرة الأوكرانية في مدينة أوتشاكوف في مقاطعة نيكولاييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع للذخيرة الأوكرانية في مدينة أوتشاكوف في مقاطعة نيكولاييف".
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:55 GMT
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