https://sputnikarabic.ae/20230820/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-للذخيرة-الأوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف-1080257159.html
القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف
القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت مستودعا للذخيرة الأوكرانية في مدينة أوتشاكوف في مقاطعة نيكولاييف. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T11:24+0000
2023-08-20T11:24+0000
2023-08-20T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع للذخيرة الأوكرانية في مدينة أوتشاكوف في مقاطعة نيكولاييف".
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روسيا
القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف
11:24 GMT 20.08.2023 (تم التحديث: 11:28 GMT 20.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت مستودعا للذخيرة الأوكرانية في مدينة أوتشاكوف في مقاطعة نيكولاييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع للذخيرة الأوكرانية في مدينة أوتشاكوف في مقاطعة نيكولاييف".