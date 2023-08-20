https://sputnikarabic.ae/20230820/القوات-الروسية-توجه-ضربة-مباشرة-لتجمعات-المسلحين-الأوكرانيين-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو--1080259968.html
القوات الروسية توجه ضربة مباشرة لتجمعات المسلحين الأوكرانيين في منطقة العملية الخاصة... فيديو
القوات الروسية توجه ضربة مباشرة لتجمعات المسلحين الأوكرانيين في منطقة العملية الخاصة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق استهداف القوات الروسية لتجمعات المسلحين الأوكرانيين باستخدام مسيّرة انتحارية من طراز "إف بي في"، في منطقة العملية الخاصة. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T12:15+0000
2023-08-20T12:15+0000
2023-08-20T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وبحسب المشاهد، تمكنت مسيرة انتحارية من طراز "إف بي في" من القضاء على تجمعات المسلحين الأوكرانيين، في منطقة العملية الخاصة.وتظهر المشاهد لحظة انقضاض المسيرة الروسية على التجمعات الأوكرانية، ما أدى لمقتلهم.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1b/1062754682_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4167ebb52706b659c3df9038e6fe4137.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا
روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا
القوات الروسية توجه ضربة مباشرة لتجمعات المسلحين الأوكرانيين في منطقة العملية الخاصة... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق استهداف القوات الروسية لتجمعات المسلحين الأوكرانيين باستخدام مسيّرة انتحارية من طراز "إف بي في"، في منطقة العملية الخاصة.
وبحسب المشاهد، تمكنت مسيرة انتحارية من طراز "إف بي في" من القضاء على تجمعات المسلحين الأوكرانيين، في منطقة العملية الخاصة.
وتظهر المشاهد لحظة انقضاض المسيرة الروسية على التجمعات الأوكرانية، ما أدى لمقتلهم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.