عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230820/القوات-الروسية-توجه-ضربة-مباشرة-لتجمعات-المسلحين-الأوكرانيين-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو--1080259968.html
القوات الروسية توجه ضربة مباشرة لتجمعات المسلحين الأوكرانيين في منطقة العملية الخاصة... فيديو
القوات الروسية توجه ضربة مباشرة لتجمعات المسلحين الأوكرانيين في منطقة العملية الخاصة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق استهداف القوات الروسية لتجمعات المسلحين الأوكرانيين باستخدام مسيّرة انتحارية من طراز "إف بي في"، في منطقة العملية الخاصة. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T12:15+0000
2023-08-20T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1b/1062754682_0:165:3195:1962_1920x0_80_0_0_8ac514d5cf5165183c2d56809d615568.jpg
وبحسب المشاهد، تمكنت مسيرة انتحارية من طراز "إف بي في" من القضاء على تجمعات المسلحين الأوكرانيين، في منطقة العملية الخاصة.وتظهر المشاهد لحظة انقضاض المسيرة الروسية على التجمعات الأوكرانية، ما أدى لمقتلهم.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1b/1062754682_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4167ebb52706b659c3df9038e6fe4137.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا
روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا

القوات الروسية توجه ضربة مباشرة لتجمعات المسلحين الأوكرانيين في منطقة العملية الخاصة... فيديو

12:15 GMT 20.08.2023
© Sputnik . Victor Antonyuk  / الانتقال إلى بنك الصورجنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني ، جمهورية لوغانسك الشعبية، 24 مايو 2022
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني ، جمهورية لوغانسك الشعبية، 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© Sputnik . Victor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق استهداف القوات الروسية لتجمعات المسلحين الأوكرانيين باستخدام مسيّرة انتحارية من طراز "إف بي في"، في منطقة العملية الخاصة.
وبحسب المشاهد، تمكنت مسيرة انتحارية من طراز "إف بي في" من القضاء على تجمعات المسلحين الأوكرانيين، في منطقة العملية الخاصة.
وتظهر المشاهد لحظة انقضاض المسيرة الروسية على التجمعات الأوكرانية، ما أدى لمقتلهم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала