https://sputnikarabic.ae/20230820/بنك-بريكس-يصدر-أول-سندات-بعملة-جنوب-أفريقيا-المحلية-1080254435.html
بنك "بريكس" يصدر أول سندات بعملة جنوب أفريقيا المحلية
بنك "بريكس" يصدر أول سندات بعملة جنوب أفريقيا المحلية
في مسعى لزيادة وجوده في أسواق رأس المال المحلية للدول الأعضاء، أصدر بنك التنمية الجديد لـ"بريكس" سندات مقومة بعملة جنوب أفريقيا المحلية "الراند" في البلاد لأول... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T18:00+0000
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وأغلق بنك التنمية الجديد في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، الأسبوع الماضي، أول مزاد سندات بعملة جنوب أفريقيا المحلية، مقابل 77.9 مليون دولار.واجتذبت السندات لأجل 5 سنوات بمليار راند (52.3 مليون دولار) والسندات لأجل 3 سنوات بـ500 مليون راند، نحو 2.67 مليار راند في إجمالي العطاءات (نحو 150 مليون دولار).وقالت ليزلي ماسدورب، المدير المالي ونائبة رئيس البنك: "البنك يسعى إلى زيادة حضوره في أسواق رأس المال المحلية للدول الأعضاء فيه، لتمويل محفظته القوية من القروض بالعملة المحلية".وأضافت أن الأموال التي تم الحصول عليها ستستخدم لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستقرة في جنوب أفريقيا، لافتة إلى أن النتيجة ستكون بمثابة مؤشر لمشاريع البنك المستقبلية.وكان بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس" قد حصل على تصنيف AA + من قبل وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، وهذا يمكّنه من جذب تمويل طويل الأجل بشكل فعال في أسواق رأس المال المحلية والدولية.ومنذ إنشائه، أسهم البنك بمبلغ 33.2 مليار دولار في 98 مشروعًا في مجالات النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبناء الحضري.يذكر أنه في يوليو/ تموز 2014، تم إنشاء بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس، بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستقرة، في الدول الأعضاء والبلدان النامية بشكل عام.
https://sputnikarabic.ae/20230820/بريكس-2023-أهم-المعلومات-عن-الدول-المشاركة-والضيوف-وجدول-الأعمال-1080252177.html
https://sputnikarabic.ae/20230805/رئيس-البرازيل-بنك-بريكس-أكثر-سخاء-من-صندوق-النقد-الدولي-وهو-مهتم-بمساعدة-الدول-وليس-إغراقها-1079808151.html
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قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, جنوب أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, جنوب أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار
بنك "بريكس" يصدر أول سندات بعملة جنوب أفريقيا المحلية
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في مسعى لزيادة وجوده في أسواق رأس المال المحلية للدول الأعضاء، أصدر بنك التنمية الجديد لـ"بريكس" سندات مقومة بعملة جنوب أفريقيا المحلية "الراند" في البلاد لأول مرة، خلال شهر أغسطس/ آب الجاري.
وأغلق
بنك التنمية الجديد في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، الأسبوع الماضي، أول مزاد سندات بعملة جنوب أفريقيا المحلية، مقابل 77.9 مليون دولار.
واجتذبت السندات لأجل 5 سنوات بمليار راند (52.3 مليون دولار) والسندات لأجل 3 سنوات بـ500 مليون راند، نحو 2.67 مليار راند في إجمالي العطاءات (نحو 150 مليون دولار).
وقالت ليزلي ماسدورب، المدير المالي ونائبة رئيس البنك: "البنك
يسعى إلى زيادة حضوره في أسواق رأس المال المحلية للدول الأعضاء فيه، لتمويل محفظته القوية من القروض بالعملة المحلية".
وأضافت أن الأموال التي تم الحصول عليها ستستخدم لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستقرة في جنوب أفريقيا، لافتة إلى أن النتيجة ستكون بمثابة مؤشر لمشاريع البنك المستقبلية.
وكان بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس"
قد حصل على تصنيف AA + من قبل وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، وهذا يمكّنه من جذب تمويل طويل الأجل بشكل فعال في أسواق رأس المال المحلية والدولية.
ومنذ إنشائه، أسهم البنك بمبلغ 33.2 مليار دولار في 98 مشروعًا في مجالات النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبناء الحضري.
يذكر أنه في يوليو/ تموز 2014، تم إنشاء بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس
، بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستقرة، في الدول الأعضاء والبلدان النامية بشكل عام.