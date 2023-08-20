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https://sputnikarabic.ae/20230820/تحاكي-سيناريو-حرب-شاملة-واشنطن-وسيئول-تطلقان-تدريبات-عسكرية-مشتركة-1080256112.html
تحاكي سيناريو حرب شاملة… واشنطن وسيئول تطلقان تدريبات عسكرية مشتركة
تحاكي سيناريو حرب شاملة… واشنطن وسيئول تطلقان تدريبات عسكرية مشتركة
تنطلق غدا الاثنين، الـ 21 من أغسطس/ آب الجاري، التدريبات العسكرية المشتركة بين الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي، وتستمر على مدى 10 أيام. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T10:56+0000
2023-08-20T10:56+0000
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وتحمل التدريبات اسم "أولتشي فريدوم شيلد"، وهي تدريبات عسكرية سنوية بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.وتستمر التدريبات حتى الـ 31 من أغسطس الجاري، وتهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع المشتركة ضد كوريا الشمالية، حسبما ذكرت الوكالة.وتحاكي تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" سيناريو حرب شاملة تشمل تدريبات "أولتشي" للدفاع المدني والتدريب الميداني المتزامن، وتمرين مركز القيادة.كما تتضمن التدريبات سيناريوهات خاصة بنقل القوات بالسرعة المطلوبة خلال الحرب، إضافة إلى آليات التعامل مع الشائعات التي يمكن نشرها للتأثير على سير القتال.ومن المقرر أن يشارك ممثلين للدول المشاركة في تنفيذ الهدنة الكورية، التي تم التوصل إليها عقب الحرب الكورية (1950 - 1953)، ويشمل ذلك 9 دول، هي فرنسا وكندا وبريطانيا وأستراليا وإيطاليا واليونان ونيوزيلندا وتايلاند والفلبين.وكان الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والكوري الجنوبي يون سيوك يول، قد أكدا، الجمعة الماضية، على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز الردع الموسع الأمريكي لدعم سيئول في مواجهة جارتها كوريا الشمالية.والشهر الماضي، وجهت بيونغ يانغ، تحذيرا لواشنطن قالت فيه، إنها ستواجه أزمة لا يمكن تصورها إذا أقدمت على تنفيذ هجوم نووي ضدها.
https://sputnikarabic.ae/20230819/بايدن-وسيوك-يول-يتفقان-على-تعزيز-الردع-الموسع-الأمريكي-1080233741.html
https://sputnikarabic.ae/20230729/كوريا-الشمالية-تحذر-أمريكا-من-أزمة-لم-يسبق-لها-مثيل-في-حال-توجيه-ضربة-نووية-ضدها-1079527820.html
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رصد عسكري, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

تحاكي سيناريو حرب شاملة… واشنطن وسيئول تطلقان تدريبات عسكرية مشتركة

10:56 GMT 20.08.2023
© AP Photo / Ahn Young-joonعلم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022.
علم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
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تنطلق غدا الاثنين، الـ 21 من أغسطس/ آب الجاري، التدريبات العسكرية المشتركة بين الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي، وتستمر على مدى 10 أيام.
وتحمل التدريبات اسم "أولتشي فريدوم شيلد"، وهي تدريبات عسكرية سنوية بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.
الرئيس الأمريكي جو بايدن (يسارا) ورئيس كوريا الجنوبية يون سيول (وسط) ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا (يمينا) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
بايدن وسيوك يول يتفقان على تعزيز "الردع الموسع" الأمريكي
أمس, 14:20 GMT
وتستمر التدريبات حتى الـ 31 من أغسطس الجاري، وتهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع المشتركة ضد كوريا الشمالية، حسبما ذكرت الوكالة.
وتحاكي تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" سيناريو حرب شاملة تشمل تدريبات "أولتشي" للدفاع المدني والتدريب الميداني المتزامن، وتمرين مركز القيادة.
كما تتضمن التدريبات سيناريوهات خاصة بنقل القوات بالسرعة المطلوبة خلال الحرب، إضافة إلى آليات التعامل مع الشائعات التي يمكن نشرها للتأثير على سير القتال.
قاذفات صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
كوريا الشمالية تحذر أمريكا من أزمة "لم يسبق لها مثيل" في حال توجيه ضربة نووية ضدها
29 يوليو, 06:33 GMT
ومن المقرر أن يشارك ممثلين للدول المشاركة في تنفيذ الهدنة الكورية، التي تم التوصل إليها عقب الحرب الكورية (1950 - 1953)، ويشمل ذلك 9 دول، هي فرنسا وكندا وبريطانيا وأستراليا وإيطاليا واليونان ونيوزيلندا وتايلاند والفلبين.
وكان الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والكوري الجنوبي يون سيوك يول، قد أكدا، الجمعة الماضية، على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز الردع الموسع الأمريكي لدعم سيئول في مواجهة جارتها كوريا الشمالية.
والشهر الماضي، وجهت بيونغ يانغ، تحذيرا لواشنطن قالت فيه، إنها ستواجه أزمة لا يمكن تصورها إذا أقدمت على تنفيذ هجوم نووي ضدها.
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