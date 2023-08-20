https://sputnikarabic.ae/20230820/تحاكي-سيناريو-حرب-شاملة-واشنطن-وسيئول-تطلقان-تدريبات-عسكرية-مشتركة-1080256112.html
تحاكي سيناريو حرب شاملة… واشنطن وسيئول تطلقان تدريبات عسكرية مشتركة
تحاكي سيناريو حرب شاملة… واشنطن وسيئول تطلقان تدريبات عسكرية مشتركة
تنطلق غدا الاثنين، الـ 21 من أغسطس/ آب الجاري، التدريبات العسكرية المشتركة بين الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي، وتستمر على مدى 10 أيام. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T10:56+0000
2023-08-20T10:56+0000
2023-08-20T10:56+0000
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وتحمل التدريبات اسم "أولتشي فريدوم شيلد"، وهي تدريبات عسكرية سنوية بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.وتستمر التدريبات حتى الـ 31 من أغسطس الجاري، وتهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع المشتركة ضد كوريا الشمالية، حسبما ذكرت الوكالة.وتحاكي تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" سيناريو حرب شاملة تشمل تدريبات "أولتشي" للدفاع المدني والتدريب الميداني المتزامن، وتمرين مركز القيادة.كما تتضمن التدريبات سيناريوهات خاصة بنقل القوات بالسرعة المطلوبة خلال الحرب، إضافة إلى آليات التعامل مع الشائعات التي يمكن نشرها للتأثير على سير القتال.ومن المقرر أن يشارك ممثلين للدول المشاركة في تنفيذ الهدنة الكورية، التي تم التوصل إليها عقب الحرب الكورية (1950 - 1953)، ويشمل ذلك 9 دول، هي فرنسا وكندا وبريطانيا وأستراليا وإيطاليا واليونان ونيوزيلندا وتايلاند والفلبين.وكان الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والكوري الجنوبي يون سيوك يول، قد أكدا، الجمعة الماضية، على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز الردع الموسع الأمريكي لدعم سيئول في مواجهة جارتها كوريا الشمالية.والشهر الماضي، وجهت بيونغ يانغ، تحذيرا لواشنطن قالت فيه، إنها ستواجه أزمة لا يمكن تصورها إذا أقدمت على تنفيذ هجوم نووي ضدها.
https://sputnikarabic.ae/20230819/بايدن-وسيوك-يول-يتفقان-على-تعزيز-الردع-الموسع-الأمريكي-1080233741.html
https://sputnikarabic.ae/20230729/كوريا-الشمالية-تحذر-أمريكا-من-أزمة-لم-يسبق-لها-مثيل-في-حال-توجيه-ضربة-نووية-ضدها-1079527820.html
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رصد عسكري, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
تحاكي سيناريو حرب شاملة… واشنطن وسيئول تطلقان تدريبات عسكرية مشتركة
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تنطلق غدا الاثنين، الـ 21 من أغسطس/ آب الجاري، التدريبات العسكرية المشتركة بين الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي، وتستمر على مدى 10 أيام.
وتحمل التدريبات اسم "أولتشي فريدوم شيلد"، وهي تدريبات عسكرية سنوية بين البلدين، حسبما ذكرت
وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.
وتستمر التدريبات حتى الـ 31 من أغسطس الجاري، وتهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع المشتركة ضد كوريا الشمالية
، حسبما ذكرت الوكالة.
وتحاكي تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" سيناريو حرب شاملة تشمل تدريبات "أولتشي" للدفاع المدني والتدريب الميداني المتزامن، وتمرين مركز القيادة.
كما تتضمن التدريبات سيناريوهات خاصة بنقل القوات بالسرعة المطلوبة خلال الحرب، إضافة إلى آليات التعامل مع الشائعات التي يمكن نشرها للتأثير على سير القتال.
ومن المقرر أن يشارك ممثلين للدول المشاركة
في تنفيذ الهدنة الكورية، التي تم التوصل إليها عقب الحرب الكورية (1950 - 1953)، ويشمل ذلك 9 دول، هي فرنسا وكندا وبريطانيا وأستراليا وإيطاليا واليونان ونيوزيلندا وتايلاند والفلبين.
وكان الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والكوري الجنوبي يون سيوك يول، قد أكدا، الجمعة الماضية، على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز الردع الموسع الأمريكي لدعم سيئول في مواجهة جارتها كوريا الشمالية.
والشهر الماضي، وجهت بيونغ يانغ، تحذيرا لواشنطن قالت فيه، إنها ستواجه أزمة لا يمكن تصورها
إذا أقدمت على تنفيذ هجوم نووي ضدها.