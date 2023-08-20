https://sputnikarabic.ae/20230820/تساقط-حبات-برد-كبيرة-تغطي-الأرض-في-السعودية-فيديو-1080263977.html
تساقط حبات برد كبيرة تغطي الأرض في السعودية... فيديو
تساقط حبات برد كبيرة تغطي الأرض في السعودية... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تساقط حبات بَرَد كبيرة الحجم على منطقة شمال غربي أبها في المملكة العربية السعودية. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T14:39+0000
2023-08-20T14:39+0000
2023-08-20T14:39+0000
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وأظهر مصور الفيديو تساقط حبات البَرَد على ملعب كرة قدم في هذه المنطقة من مرتفعات عسير، ما تسبب في تغطية الأرض باللون الأبيض.وأعرب مصور الفيديو عن سعادته بهذه الأجواء، قائلا: "تجربة بردية رائعة، الأجواء في مرتفعات عسير تشبه الشتاء، وهناك تغير بدرجات الحرارة بمقدار 10 درجات، تفضلوا وشاهدوا هذا المشهد الرائع للبرد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
نادي الفيديو, منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
تساقط حبات برد كبيرة تغطي الأرض في السعودية... فيديو
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تساقط حبات بَرَد كبيرة الحجم على منطقة شمال غربي أبها في المملكة العربية السعودية.
وأظهر مصور الفيديو تساقط حبات البَرَد على ملعب كرة قدم في هذه المنطقة من مرتفعات عسير، ما تسبب في تغطية الأرض باللون الأبيض.
وأعرب مصور الفيديو عن سعادته بهذه الأجواء، قائلا: "تجربة بردية رائعة، الأجواء في مرتفعات عسير تشبه الشتاء، وهناك تغير بدرجات الحرارة بمقدار 10 درجات، تفضلوا وشاهدوا هذا المشهد الرائع للبرد".