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https://sputnikarabic.ae/20230820/جنرال-أوكراني-يهاجم-زيلينسكي-بسبب-تكتيكات-غريبة-بالقرب-من-خاركوف-1080267908.html
جنرال أوكراني يهاجم زيلينسكي بسبب تكتيكات غريبة بالقرب من خاركوف
جنرال أوكراني يهاجم زيلينسكي بسبب تكتيكات غريبة بالقرب من خاركوف
صرح الجنرال الأوكراني، سيرغي كريفونوس، أن قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، القاضي بتعزيز الدفاع في اتجاه خاركوف يهدف إلى غسل الأموال وليس لإنقاذ الجيش... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T16:34+0000
2023-08-20T16:34+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كريفونوس في مقابلة: "بغض النظر عن الجدار الذي نبنيه، سيظل هناك سلاح يمكنه اختراقه. هذه حقيقة أخرى لتأكيد أنه (زيلينسكي) يسرق المال".وأشار كريفونوس إلى أن "أوكرانيا تعاني من الفساد في قطاع الدفاع، وبالتالي فإن القوات المسلحة الأوكرانية ليست مجهزة بما يلزم للعمليات القتالية".وأضاف أن "أمن البلد بأكمله في خطر بسبب عدم وجود أنظمة دفاع جوي فعالة".ولفت كريفونوس إلى أن "السلطات تحاول التظاهر بأن الجيش يعمل بشكل جيد. إنه (زيلينسكي) مستعد لفعل أي شيء لخداع الناس".وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الـ"ناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة، وتتعرض لخسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230820/ضابط-أمريكي-يسخر-من-خطة-زيلينسكي-لشن-هجوم-مضاد-جديد--1080264143.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

جنرال أوكراني يهاجم زيلينسكي بسبب تكتيكات غريبة بالقرب من خاركوف

16:34 GMT 20.08.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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صرح الجنرال الأوكراني، سيرغي كريفونوس، أن قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، القاضي بتعزيز الدفاع في اتجاه خاركوف يهدف إلى غسل الأموال وليس لإنقاذ الجيش الأوكراني.
وقال كريفونوس في مقابلة: "بغض النظر عن الجدار الذي نبنيه، سيظل هناك سلاح يمكنه اختراقه. هذه حقيقة أخرى لتأكيد أنه (زيلينسكي) يسرق المال".
وأشار كريفونوس إلى أن "أوكرانيا تعاني من الفساد في قطاع الدفاع، وبالتالي فإن القوات المسلحة الأوكرانية ليست مجهزة بما يلزم للعمليات القتالية".
وأضاف أن "أمن البلد بأكمله في خطر بسبب عدم وجود أنظمة دفاع جوي فعالة".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
ضابط أمريكي يسخر من "خطة زيلينسكي لشن هجوم مضاد" جديد
14:59 GMT
ولفت كريفونوس إلى أن "السلطات تحاول التظاهر بأن الجيش يعمل بشكل جيد. إنه (زيلينسكي) مستعد لفعل أي شيء لخداع الناس".
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الـ"ناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة، وتتعرض لخسائر فادحة.
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