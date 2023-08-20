https://sputnikarabic.ae/20230820/حكيم-زياش-ينضم-إلى-صفوف-نادي-غلطة-سراي-التركي-فيديو-1080262670.html
حكيم زياش ينضم إلى صفوف نادي "غلطة سراي" التركي... فيديو
حكيم زياش ينضم إلى صفوف نادي "غلطة سراي" التركي... فيديو
أتم نادي "غلطة سراي" التركي، صفقة ضم النجم المغربي حكيم زياش، إلى صفوفه قادما من "تشيلسي" الإنجليزي، لتنهي هذه الصفقة الفترة المحفوفة بالتهميش، التي عاشها زياش... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T14:02+0000
2023-08-20T14:02+0000
2023-08-20T14:02+0000
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ونشر نادي "غلطة سراي" التركي فيديو أعلن فيه انتقال اللاعب المغربي إلى صفوفه، وذلك بعدما وافق نادي "تشيلسي" الإنجليزي على إعارة اللاعب حكيم زياش، البالغ من العمر 30 عاما.وتوصل الفريقان إلى اتفاق شامل جاء بعد فشل عدة محاولات سابقة لانتقاله إلى "باريس سان جيرمان" أو نادي "النصر" السعودي في دوري المحترفين.وأعلن النادي التركي الكبير في بيانه أن "اتفاق إعارة حكيم زياش، يتضمن خيار الشراء المجاني، كما تم الاتفاق على دفع راتب سنوي صافي قدره 3 مليون و587 ألف و500 يورو للموسم، 2023 - 2024، للاعب المغربي، بحسب النادي.وفي حالة تحقيق صفقة انتقال دائم في المستقبل، سيتم دفع مبلغ 2 مليون و 850 ألف يورو للموسم، 2024 - 2025. وبالإضافة إلى ذلك، في حالة تمديد العقد، سيحصل زياش على نفس المبلغ لموسم، 2025 - 2026، بحسب النادي.وأعرب زياش لقناة نادي "غلطة سراي" التركي الرسمية، عن سعادته وحماسه الكبيرين للعب في صفوف أكبر ناد في تركيا، فيما لايزال على اللاعب المغربي يخضع لفحص طبي مع النادي التركي، الذي يلعب ضمن أندية الدوري الممتاز.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات, أخبار المغرب اليوم, أخبار تركيا اليوم, بريطانيا
رياضة, منوعات, أخبار المغرب اليوم, أخبار تركيا اليوم, بريطانيا
حكيم زياش ينضم إلى صفوف نادي "غلطة سراي" التركي... فيديو
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أتم نادي "غلطة سراي" التركي، صفقة ضم النجم المغربي حكيم زياش، إلى صفوفه قادما من "تشيلسي" الإنجليزي، لتنهي هذه الصفقة الفترة المحفوفة بالتهميش، التي عاشها زياش مع ناديه اللندني "تشيلسي".
ونشر نادي "غلطة سراي" التركي فيديو أعلن فيه انتقال اللاعب المغربي إلى صفوفه، وذلك بعدما وافق نادي "تشيلسي" الإنجليزي على إعارة اللاعب حكيم زياش، البالغ من العمر 30 عاما.
وتوصل الفريقان إلى اتفاق شامل جاء بعد فشل عدة محاولات سابقة لانتقاله إلى "باريس سان جيرمان
" أو نادي "النصر" السعودي في دوري المحترفين.
وأعلن النادي التركي الكبير في بيانه أن "اتفاق إعارة حكيم زياش، يتضمن خيار الشراء المجاني، كما تم الاتفاق على دفع راتب سنوي صافي قدره 3 مليون و587 ألف و500 يورو للموسم، 2023 - 2024، للاعب المغربي، بحسب النادي.
وفي حالة تحقيق صفقة انتقال دائم في المستقبل، سيتم دفع مبلغ 2 مليون و 850 ألف يورو للموسم، 2024 - 2025. وبالإضافة إلى ذلك، في حالة تمديد العقد، سيحصل زياش على نفس المبلغ لموسم، 2025 - 2026، بحسب النادي.
وأعرب زياش لقناة نادي "غلطة سراي
" التركي الرسمية، عن سعادته وحماسه الكبيرين للعب في صفوف أكبر ناد في تركيا، فيما لايزال على اللاعب المغربي يخضع لفحص طبي مع النادي التركي، الذي يلعب ضمن أندية الدوري الممتاز.