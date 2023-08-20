https://sputnikarabic.ae/20230820/رئيس-إندونيسيا-يشارك-في-قمة-بريكس-2023-1080258215.html

رئيس إندونيسيا يشارك في قمة "بريكس 2023"

رئيس إندونيسيا يشارك في قمة "بريكس 2023"

توجه الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة "بريكس 2023"، التي تقام خلال الفترة من 22 حتى 24 أغسطس/ آب الجاري. 20.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-20T12:13+0000

2023-08-20T12:13+0000

2023-08-20T12:13+0000

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وغادر ويدودو إلى جوهانسبرغ، اليوم الأحد، وسط تكهنات بأن تكون بلاده هي أول الأعضاء الجدد الذين سينضمون للمجموعة في المستقبل.جاء ذلك في تصريحات صحفية، قبيل مغادرته إلى جنوب أفريقيا، حيث ستكون زيارته إلى جوهانسبرغ، هي أول زيارة له كرئيس لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.وبجانب مشاركته في قمة "بريكس 2023"، من المقرر أن يقوم ويدودو، بزيارة عدة دول أفريقية أخرى لتعزيز التعاون الثنائي معها، ويشمل ذلك:وتتكون مجموعة "بريكس" في الوقت الحالي، من 5 أعضاء، هم:وفيما يتعلق بحضور قادة الدول الـ 5 الأعضاء في "بريكس"، فإن قادة 4 دول سيحضرون القمة شخصيا وهم:وبينما يرأس الوفد الروسي في قمة "بريكس 2023" وزير الخارجية سيرغي لافروف، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك عبر تقنية الفيديو في يوم الـ 23 من أغسطس الجاري.واستعدادا لتلك القمة، وجّه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، دعوات لقادة 67 دولة بينهم 53 دولة أفريقية، بينما لم يتم توجيه أي دعوة لقادة الدول الغربية.وبحسب سفير جنوب أفريقيا لدى "بريكس"، فقد أعربت أكثر من 40 دولة رغبتها في الانضمام إلى المجموعة، بينها 23 دولة تقدمت بطلب رسمي أبرزها:وتمثل قمة "بريكس" مؤتمرا دوليا يشارك فيه رؤساء دول أو رؤساء حكومات دولها الـ 5، وستكون القمة المقبلة "بريكس 2023" هي النسخة الـ 15 للمجموعة، وتتولى الرئاسة الدورية لها دولة جنوب أفريقيا.

https://sputnikarabic.ae/20230820/بريكس-2023-أهم-المعلومات-عن-الدول-المشاركة-والضيوف-وجدول-الأعمال-1080252177.html

https://sputnikarabic.ae/20230807/وزيرة-خارجية-جنوب-أفريقيا-لم-توجه-الدعوة-لماكرون-لحضور-قمة-بريكس-1079856822.html

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