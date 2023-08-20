https://sputnikarabic.ae/20230820/رائد-الفضاء-الإماراتي-سلطان-النيادي-يوثق-عملية-سير-زملائه-الروس-في-الفضاء--فيديو--1080266709.html
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يوثق عملية سير زملائه الروس في الفضاء ... فيديو
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يوثق عملية سير زملائه الروس في الفضاء ... فيديو
نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مقطع فيديو يوثق فيه عمل رائدي فضاء روسيين خارج محطة الفضاء الدولية. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T16:09+0000
2023-08-20T16:09+0000
2023-08-20T16:09+0000
مجتمع
روسيا
الفضاء
نادي الفيديو
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ويصف النيادي اللقطات التي نشرها على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، والتي يظهر فيها رائدي الفضاء الروسيين سيرغي بروكوبييف، ودميتري بيتيلين، بالـ"مميزة".وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة "روسكوسموس" الروسية أن "روادها المتواجدين في المحطة الفضائية الدولية خرجوا من المحطة ونفذوا مهمة أخرى في الفضاء المفتوح".ونشرت "روسكوسموس" على قناتها في "يوتيوب" فيديو لسير الرائدين في الفضاء في، 9 أغسطس/آب الجاري.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الفضاء, نادي الفيديو
روسيا, الفضاء, نادي الفيديو
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يوثق عملية سير زملائه الروس في الفضاء ... فيديو
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نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مقطع فيديو يوثق فيه عمل رائدي فضاء روسيين خارج محطة الفضاء الدولية.
ويصف النيادي اللقطات التي نشرها على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، والتي يظهر فيها رائدي الفضاء الروسيين سيرغي بروكوبييف، ودميتري بيتيلين، بالـ"مميزة".
وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة "روسكوسموس" الروسية أن "روادها المتواجدين في المحطة الفضائية الدولية خرجوا من المحطة
ونفذوا مهمة أخرى في الفضاء المفتوح".
ونشرت "روسكوسموس" على قناتها في "يوتيوب" فيديو لسير الرائدين في الفضاء في، 9 أغسطس/آب الجاري.