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رفع رواتب أصحاب المناصب الرفيعة في سوريا
رفع رواتب أصحاب المناصب الرفيعة في سوريا
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، عددا من المراسيم التي تقضي بزيادة رواتب نواب الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، وكبار المسؤولين الحكوميين في سوريا. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T11:11+0000
2023-08-20T11:11+0000
العالم
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وبحسب المراسيم التي حصلت "سبوتنيك" على نسخ منها، فقد تم رفع راتب نائب رئيس الجمهورية إلى مليون ليرة سورية (نحو 100 دولار وفقا للسعر الرسمي لليرة السورية).كما نص مرسوم آخر بزيادة راتب رئيس مجلس الوزراء ليبلغ مليون ليرة سورية، فيما راتب نائب رئيس مجلس الوزراء فقد أصبح 900 ألف ليرة.وبحسب المراسيم تم أيضا رفع رواتب الوزراء في الحكومة إلى 900 ألف، ورواتب المحافظين إلى 690 ألف ليرة.أما راتب رئيس مجلس الشعب، فقد أصبح وفقا لمرسوم خاص مليون ليرة سورية، فيما يبلغ راتب نائبه 900 ألف، بينما أصبحت رواتب أعضاء المجلس 630 ألف ليرة.كما تم تحديد الراتب الشهري لكل من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة بمبلغ قدره 900 ألف ليرة سورية، وأصبح راتب أعضاء المحكمة الدستورية 820 ألف ليرة سورية.وشملت المراسيم الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب، ليصبح راتب كلًا من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والنائب ووالوزير 670 ألف ليرة سورية، بينما تم تحديد الراتب التقاعدي للمحافظ بـ 520 ألف ليرة سورية.وجاءت زيادة رواتب المسؤولين بينما تشهد الليرة السورية تدهورًا كبيرًا أمام الدولار، وفي ظل أوضاع معيشية واقتصادية متردية، وعدم استقرار أسعار المواد الغذائية رغم زيادة 100% والتي من المقرر تطبيقها بداية الشهر المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230817/سوريا-تقلص-دعم-المحروقات-جزئيا-وترفع-رواتب-الموظفين-مواطنون-خربان-بيوت-أين-الحكومة-1080181723.html
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العالم
العالم

رفع رواتب أصحاب المناصب الرفيعة في سوريا

11:11 GMT 20.08.2023
© AP Photo / Hassan Ammarمدينة دمشق على خلفية غيوم سوداء
مدينة دمشق على خلفية غيوم سوداء - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Hassan Ammar
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، عددا من المراسيم التي تقضي بزيادة رواتب نواب الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، وكبار المسؤولين الحكوميين في سوريا.
وبحسب المراسيم التي حصلت "سبوتنيك" على نسخ منها، فقد تم رفع راتب نائب رئيس الجمهورية إلى مليون ليرة سورية (نحو 100 دولار وفقا للسعر الرسمي لليرة السورية).
كما نص مرسوم آخر بزيادة راتب رئيس مجلس الوزراء ليبلغ مليون ليرة سورية، فيما راتب نائب رئيس مجلس الوزراء فقد أصبح 900 ألف ليرة.
وبحسب المراسيم تم أيضا رفع رواتب الوزراء في الحكومة إلى 900 ألف، ورواتب المحافظين إلى 690 ألف ليرة.
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17 أغسطس, 16:31 GMT
أما راتب رئيس مجلس الشعب، فقد أصبح وفقا لمرسوم خاص مليون ليرة سورية، فيما يبلغ راتب نائبه 900 ألف، بينما أصبحت رواتب أعضاء المجلس 630 ألف ليرة.
كما تم تحديد الراتب الشهري لكل من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة بمبلغ قدره 900 ألف ليرة سورية، وأصبح راتب أعضاء المحكمة الدستورية 820 ألف ليرة سورية.
وشملت المراسيم الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب، ليصبح راتب كلًا من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والنائب ووالوزير 670 ألف ليرة سورية، بينما تم تحديد الراتب التقاعدي للمحافظ بـ 520 ألف ليرة سورية.
وجاءت زيادة رواتب المسؤولين بينما تشهد الليرة السورية تدهورًا كبيرًا أمام الدولار، وفي ظل أوضاع معيشية واقتصادية متردية، وعدم استقرار أسعار المواد الغذائية رغم زيادة 100% والتي من المقرر تطبيقها بداية الشهر المقبل.
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