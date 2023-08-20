https://sputnikarabic.ae/20230820/رفع-رواتب-أصحاب-المناصب-الرفيعة-في-سوريا-1080256636.html
رفع رواتب أصحاب المناصب الرفيعة في سوريا
رفع رواتب أصحاب المناصب الرفيعة في سوريا
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، عددا من المراسيم التي تقضي بزيادة رواتب نواب الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، وكبار المسؤولين الحكوميين في سوريا. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T11:11+0000
2023-08-20T11:11+0000
2023-08-20T11:11+0000
العالم
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وبحسب المراسيم التي حصلت "سبوتنيك" على نسخ منها، فقد تم رفع راتب نائب رئيس الجمهورية إلى مليون ليرة سورية (نحو 100 دولار وفقا للسعر الرسمي لليرة السورية).كما نص مرسوم آخر بزيادة راتب رئيس مجلس الوزراء ليبلغ مليون ليرة سورية، فيما راتب نائب رئيس مجلس الوزراء فقد أصبح 900 ألف ليرة.وبحسب المراسيم تم أيضا رفع رواتب الوزراء في الحكومة إلى 900 ألف، ورواتب المحافظين إلى 690 ألف ليرة.أما راتب رئيس مجلس الشعب، فقد أصبح وفقا لمرسوم خاص مليون ليرة سورية، فيما يبلغ راتب نائبه 900 ألف، بينما أصبحت رواتب أعضاء المجلس 630 ألف ليرة.كما تم تحديد الراتب الشهري لكل من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة بمبلغ قدره 900 ألف ليرة سورية، وأصبح راتب أعضاء المحكمة الدستورية 820 ألف ليرة سورية.وشملت المراسيم الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب، ليصبح راتب كلًا من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والنائب ووالوزير 670 ألف ليرة سورية، بينما تم تحديد الراتب التقاعدي للمحافظ بـ 520 ألف ليرة سورية.وجاءت زيادة رواتب المسؤولين بينما تشهد الليرة السورية تدهورًا كبيرًا أمام الدولار، وفي ظل أوضاع معيشية واقتصادية متردية، وعدم استقرار أسعار المواد الغذائية رغم زيادة 100% والتي من المقرر تطبيقها بداية الشهر المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230817/سوريا-تقلص-دعم-المحروقات-جزئيا-وترفع-رواتب-الموظفين-مواطنون-خربان-بيوت-أين-الحكومة-1080181723.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رفع رواتب أصحاب المناصب الرفيعة في سوريا
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، عددا من المراسيم التي تقضي بزيادة رواتب نواب الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، وكبار المسؤولين الحكوميين في سوريا.
وبحسب المراسيم التي حصلت "سبوتنيك" على نسخ منها، فقد تم رفع راتب نائب رئيس الجمهورية إلى مليون ليرة سورية (نحو 100 دولار وفقا للسعر الرسمي لليرة السورية).
كما نص مرسوم آخر بزيادة راتب رئيس مجلس الوزراء ليبلغ مليون ليرة سورية، فيما راتب نائب رئيس مجلس الوزراء فقد أصبح 900 ألف ليرة.
وبحسب المراسيم تم أيضا رفع رواتب الوزراء في الحكومة إلى 900 ألف، ورواتب المحافظين إلى 690 ألف ليرة.
أما راتب رئيس مجلس الشعب، فقد أصبح وفقا لمرسوم خاص مليون ليرة سورية، فيما يبلغ راتب نائبه 900 ألف، بينما أصبحت رواتب أعضاء المجلس 630 ألف ليرة.
كما تم تحديد الراتب الشهري لكل من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة بمبلغ قدره 900 ألف ليرة سورية، وأصبح راتب أعضاء المحكمة الدستورية 820 ألف ليرة سورية.
وشملت المراسيم الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب، ليصبح راتب كلًا من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والنائب ووالوزير 670 ألف ليرة سورية، بينما تم تحديد الراتب التقاعدي للمحافظ بـ 520 ألف ليرة سورية.
وجاءت زيادة رواتب المسؤولين بينما تشهد الليرة السورية تدهورًا كبيرًا أمام الدولار، وفي ظل أوضاع معيشية واقتصادية متردية، وعدم استقرار أسعار المواد الغذائية رغم زيادة 100% والتي من المقرر تطبيقها بداية الشهر المقبل.