https://sputnikarabic.ae/20230820/سلطنة-عمان-تتوصل-لاتفاق-مع-جماعة-أنصار-الله-اليمنية-بشأن-عدد-من-القضايا-الخلافية-مع-السعودية-1080263168.html

سلطنة عمان تتوصل لاتفاق مع جماعة "أنصار الله" اليمنية بشأن عدد من القضايا الخلافية مع السعودية

سلطنة عمان تتوصل لاتفاق مع جماعة "أنصار الله" اليمنية بشأن عدد من القضايا الخلافية مع السعودية

غادر الوفد العُماني الرسمي، اليوم الأحد، العاصمة اليمنية صنعاء، بعد إجرائه مباحثات مع جماعة "أنصار الله" اليمنية، لمدة ثلاثة أيام. 20.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-20T14:24+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر سياسي يمني مقرب من جماعة "أنصار الله" لوكالة "سبوتنيك"، بأن "المفاوضات تكللت بالتوصل إلى توافق بشأن عدد من القضايا الخلافية، التي كانت تقف عائقًا أمام التوصل إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن، وبدء تسوية سياسية".وتوصل الوفد العُماني إلى اتفاق مبدئي مع جماعة "أنصار الله" في الملف الإنساني، وفقا للمصدر، الذي كشف أن "الجماعة تشترط منحه(الملف الإنساني) أولوية، فيما يتعلق بدفع رواتب الموظفين الحكوميين وتشكيل لجان بإشراف الأمم المتحدة لصرفها، وفتح مطار صنعاء الدولي وزيادة الرحلات الجوية عبره، ورفع القيود عن ميناء الحديدة، والتوافق على فتح الطرقات المغلقة في عددٍ من المحافظات".وذكر المصدر أن "ثمة قضايا لا تزال خلافية بالذات فيما يتعلق بشأن الآلية الخاصة بتنفيذ الاتفاق، وأن الوسيط العُماني سينقل مقترحات جماعة "أنصار الله" بشأنها إلى المملكة العربية السعودية".وفي أبريل/ نيسان الماضي، رعى وفد عُماني محادثات في صنعاء، بين جماعة "أنصار الله" اليمنية ووفد سعودي رسمي برئاسة سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، استمرت 6 أيام، بحثت الملف الإنساني وإيقاف إطلاق النار في اليمن، وبدء عملية سياسية يمنية شاملة.وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن "ترتيبات لثلاث مراحل ضمن مساعي التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن"، مشيرًا إلى وضع رؤى وتصورات للحلول على ضوء ما ستسفر عنه الجهود السعودية والعُمانية، بحسب قوله.ويشهد اليمن هدنة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية و جماعة"أنصار الله" اليمنية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، تسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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