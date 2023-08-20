https://sputnikarabic.ae/20230820/صحيفة-تكشف-عن-خيارات-نظام-كييف-المتبقية-أحلاها-مر-1080248377.html

صحيفة تكشف عن خيارات نظام كييف المتبقية... أحلاها مر

صحيفة تكشف عن خيارات نظام كييف المتبقية... أحلاها مر

نشرت صحيفة غربية مقالًا بشأن مصير أوكرانيا، حيث اعتبر كاتب المقال أنه لم يبقَ لكييف سوى بعض الخيارات السلبية لنتيجة الصراع. 20.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-20T05:22+0000

2023-08-20T05:22+0000

2023-08-20T05:23+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_87d0724e2f4755ee04111894a38befd7.jpg

وأشار الكاتب، جوليان ريبكي، في مقالته في صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن الوضع المدمر يوضح مستقبل نظام كييف وما سيعانيه في السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه في الحقيقة لا توجد سوى خيارات سيئة وأن الغرب يتحمل قدرًا كبيرًا من المسؤولية عن هذا الوضع.واعتبر الكاتب أن أحد الخيارات المطروحة للخروج من الأزمة هو التحضير للهجوم الثاني المضاد في أوكرانيا في عام 2024، حيث يتحدث الشركاء الغربيون عن عدم نجاح الهجوم الحالي. ومع ذلك هذا ممكن فقط إذا استمر الغرب في إرسال الأسلحة.وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة، وتتعرض لخسائر فادحة.

https://sputnikarabic.ae/20230819/محلل-سابق-لدى-المخابرات-الأمريكية-يحدد-عمر-أوكرانيا-دون-الدعم-الغربي-1080244648.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم