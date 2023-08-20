https://sputnikarabic.ae/20230820/ضابط-أمريكي-يتحدث-عن-المرحلة-الأخيرة-من-الصراع-في-أوكرانيا-1080261498.html
ضابط أمريكي يتحدث عن المرحلة الأخيرة من الصراع في أوكرانيا
ضابط أمريكي يتحدث عن المرحلة الأخيرة من الصراع في أوكرانيا
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت إمكاناتها القتالية، ودخل الصراع الأوكراني مرحلته النهائية. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T13:10+0000
2023-08-20T13:10+0000
2023-08-20T13:10+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر: "لن يتمكن الأوكرانيون من حشد القوة القتالية الكافية، وإثبات أنفسهم بطريقة ما والمضي قدمًا. إننا نشهد المرحلة الأخيرة من هذا الصراع، وما زلت أؤكد أن أوكرانيا ستفقد فعاليتها القتالية، في أواخر الصيف - أوائل الخريف".وأشار ريتر إلى أن "الجيش الروسي حقق نجاحًا كبيرًا على اتجاه كوبيانسك، ومن المتوقع أن يتقدم في العديد من قطاعات الجبهة قريبًا".ولفت ريتر في مقابلة مع قناة "ديلي بلانيت" على "يوتيوب"، إلى أن "اقتراح رئيس مكتب الأمين العام لحلف الـ"ناتو" ستيان جنسن، بشأن تنازل أوكرانيا عن الأراضي من أجل الانضمام إلى الحلف يشهد على انتقال الصراع إلى المرحلة النهائية".وفي وقت سابق، لم يستبعد رئيس مكتب الأمين العام لحلف الـ"ناتو"، ستيان جنسن، أن "أوكرانيا قد تحصل على عضوية الحلف مقابل نقل جزء من أراضيها إلى روسيا"، حسبما نقلت صحيفة "فيردنس غانغ".وفي وقت لاحق، وصف جنسن، بيانه حول إمكانية انضمام كييف إلى الحلف مقابل التنازل عن الأراضي لروسيا بأنه خطأ.
https://sputnikarabic.ae/20230820/القوات-الروسية-توجه-ضربة-مباشرة-لتجمعات-المسلحين-الأوكرانيين-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو--1080259968.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي يتحدث عن المرحلة الأخيرة من الصراع في أوكرانيا
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أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت إمكاناتها القتالية، ودخل الصراع الأوكراني مرحلته النهائية.
وقال ريتر: "لن يتمكن الأوكرانيون من حشد القوة القتالية الكافية، وإثبات أنفسهم بطريقة ما والمضي قدمًا. إننا نشهد المرحلة الأخيرة من هذا الصراع، وما زلت أؤكد أن أوكرانيا ستفقد فعاليتها القتالية، في أواخر الصيف - أوائل الخريف".
وأشار ريتر إلى أن "الجيش الروسي حقق نجاحًا كبيرًا على اتجاه كوبيانسك، ومن المتوقع أن يتقدم في العديد من قطاعات الجبهة قريبًا".
ولفت ريتر في مقابلة
مع قناة "ديلي بلانيت" على "يوتيوب"، إلى أن "اقتراح رئيس مكتب الأمين العام لحلف الـ"ناتو" ستيان جنسن، بشأن تنازل أوكرانيا عن الأراضي من أجل الانضمام إلى الحلف يشهد على انتقال الصراع إلى المرحلة النهائية".
وفي وقت سابق، لم يستبعد رئيس مكتب الأمين العام لحلف الـ"ناتو"، ستيان جنسن، أن "أوكرانيا قد تحصل على عضوية الحلف مقابل نقل جزء من أراضيها إلى روسيا"، حسبما نقلت صحيفة "فيردنس غانغ".
وفي وقت لاحق، وصف جنسن، بيانه حول إمكانية انضمام كييف إلى الحلف مقابل التنازل عن الأراضي لروسيا بأنه خطأ.