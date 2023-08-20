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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230820/عمدة-موسكو-الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-مسيرة-حاولت-التحليق-نحو-العاصمة-1080247680.html
عمدة موسكو: الدفاع الجوي الروسي يعترض مسيرة حاولت التحليق نحو العاصمة
عمدة موسكو: الدفاع الجوي الروسي يعترض مسيرة حاولت التحليق نحو العاصمة
قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت التحليق نحو موسكو من الاتجاه الجنوبي. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T02:00+0000
2023-08-20T02:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
موسكو
محافظ موسكو
طائرة مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين عبر قناته على "تليغرام: "جرت الليلة محاولة لتوجيه طائرة مسيرة إلى موسكو في الاتجاه الجنوبي، وتم اعتراضها بواسطة قوات الدفاع الجوي. شكرا للجيش على عمله".وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، أن طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت مبنى محطة السكك الحديدية في مدينة كورسك، ما تسبب في اندلاع حريق هناك وإصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة.وأوضح ستاروفويت أن جميع الجهات المختصة تعمل حاليا في موقع الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20230819/مجلس-الأمن-الروسي-إما-تدمير-نظام-كييف-أو-تمزيق-الغرب-وروسيا-لبعضهما-1080240184.html
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روسيا, موسكو, محافظ موسكو, طائرة مسيرة
روسيا, موسكو, محافظ موسكو, طائرة مسيرة

عمدة موسكو: الدفاع الجوي الروسي يعترض مسيرة حاولت التحليق نحو العاصمة

02:00 GMT 20.08.2023 (تم التحديث: 02:07 GMT 20.08.2023)
© AP Photoهجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري "موسكو - سيتي" (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023
هجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري موسكو - سيتي (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AP Photo
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قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت التحليق نحو موسكو من الاتجاه الجنوبي.
موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين عبر قناته على "تليغرام: "جرت الليلة محاولة لتوجيه طائرة مسيرة إلى موسكو في الاتجاه الجنوبي، وتم اعتراضها بواسطة قوات الدفاع الجوي. شكرا للجيش على عمله".
دبابات تي-72بي3إم، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
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أمس, 16:33 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، أن طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت مبنى محطة السكك الحديدية في مدينة كورسك، ما تسبب في اندلاع حريق هناك وإصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة.
وأوضح ستاروفويت أن جميع الجهات المختصة تعمل حاليا في موقع الهجوم.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:55 GMT
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