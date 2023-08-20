https://sputnikarabic.ae/20230820/عمدة-موسكو-الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-مسيرة-حاولت-التحليق-نحو-العاصمة-1080247680.html

عمدة موسكو: الدفاع الجوي الروسي يعترض مسيرة حاولت التحليق نحو العاصمة

عمدة موسكو: الدفاع الجوي الروسي يعترض مسيرة حاولت التحليق نحو العاصمة

قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت التحليق نحو موسكو من الاتجاه الجنوبي. 20.08.2023, سبوتنيك عربي

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

موسكو

محافظ موسكو

طائرة مسيرة

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موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين عبر قناته على "تليغرام: "جرت الليلة محاولة لتوجيه طائرة مسيرة إلى موسكو في الاتجاه الجنوبي، وتم اعتراضها بواسطة قوات الدفاع الجوي. شكرا للجيش على عمله".وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، أن طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت مبنى محطة السكك الحديدية في مدينة كورسك، ما تسبب في اندلاع حريق هناك وإصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة.وأوضح ستاروفويت أن جميع الجهات المختصة تعمل حاليا في موقع الهجوم.

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روسيا, موسكو, محافظ موسكو, طائرة مسيرة