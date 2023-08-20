https://sputnikarabic.ae/20230820/قائد-سلاح-البر-الإيراني-وصلنا-إلى-الاكتفاء-الذاتي-في-تزويد-الدبابات-ومعدات-الحرب-الإلكترونية-1080260945.html
قائد سلاح البر الإيراني: وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في تزويد الدبابات ومعدات الحرب الإلكترونية
قائد سلاح البر الإيراني: وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في تزويد الدبابات ومعدات الحرب الإلكترونية
قال قائد سلاح البر في الجيش الإيراني، العميد "كيومرث حيدري، اليوم الأحد، إن قوة سلاح البر قد وصلت إلى درجة عالية من الاكتفاء الذاتي في توفير المعدات القتالية... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T12:45+0000
2023-08-20T12:45+0000
2023-08-20T12:45+0000
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات العميد حيدري جاءت على هامش تفقده المعرض الفني - العسكري للمجمع الدولي الذي يطلق عليه اسم "آرميا 2023" في العاصمة الروسية موسكو.وأوضح القائد العسكري الإيراني أن "الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات يقعان على جدول أعمال القوات المسلحة الإيرانية تحت قيادة قائد الثورة الإسلامية، حيث وصل الجيش الإيراني إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في تزويد الدبابات ومعدات الحرب الإلكترونية وغيرها من المعدات التي تحتاجها هذه القوة".ويشار إلى أن العميد كيومرث حيدري، قد وصل اليوم إلى موسكو في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من نظيره الروسي الجنرال أوليغ ساليوكوف.وفي السياق نفسه، صرح قائد قوات الجو فضاء في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، أمس السبت، بأن "القوى العظمى التي تعذر علينا مخاطبتها، أصبحت الآن تطلب شراء المعدات المتطورة والدفاعات الجوية من إيران"، حيث جاءت تصريحاته في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الـ 24 للمجمع الأعلى لقادة ومسؤولي الحرس الثوري.وقال القائد العسكري الإيراني:وأشار العميد حاجي زادة، إلى أنه "في يوم من الأيام كان العدو في موقف الهجوم ونحن كنا قلقين فيما يخص الدفاع الجوي، لكننا أصبحنا اليوم في موقف هجومي، وأعداؤنا يسعون لإكمال شبكات دفاعهم الجوي".وأكد قائد قوات الجو فضاء في الحرس الثوري الإيراني، أن "الغرب الذي تقوده أمريكا وحلفاؤها أصبحوا كفكَي كماشة ويريدون الإضرار بالاقتصاد الإيراني، والحرس الثوري يساعد الحكومة لمواجهة الهجمة المعادية وإفشال المؤامرات".
https://sputnikarabic.ae/20230819/الحرس-الثوري-الإيراني-قوى-عظمى-تطلب-شراء-معداتنا-العسكرية-1080231733.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار, الحرس الثوري الإيراني
قائد سلاح البر الإيراني: وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في تزويد الدبابات ومعدات الحرب الإلكترونية
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قال قائد سلاح البر في الجيش الإيراني، العميد "كيومرث حيدري، اليوم الأحد، إن قوة سلاح البر قد وصلت إلى درجة عالية من الاكتفاء الذاتي في توفير المعدات القتالية اللازمة، ولسنا بحاجة إلى أي دولة في الدفاع البري.
وأفادت وكالة
إرنا، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات العميد حيدري جاءت على هامش تفقده المعرض الفني - العسكري للمجمع الدولي الذي يطلق عليه اسم "آرميا 2023" في العاصمة الروسية موسكو.
وأوضح القائد العسكري الإيراني أن "الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات يقعان على جدول أعمال القوات المسلحة الإيرانية تحت قيادة قائد الثورة الإسلامية، حيث وصل الجيش الإيراني إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في تزويد الدبابات ومعدات الحرب الإلكترونية وغيرها من المعدات التي تحتاجها هذه القوة".
ويشار إلى أن العميد كيومرث حيدري
، قد وصل اليوم إلى موسكو في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من نظيره الروسي الجنرال أوليغ ساليوكوف.
وفي السياق نفسه، صرح قائد قوات الجو فضاء في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، أمس السبت، بأن "القوى العظمى التي تعذر علينا مخاطبتها، أصبحت الآن تطلب شراء المعدات المتطورة
والدفاعات الجوية من إيران"، حيث جاءت تصريحاته في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الـ 24 للمجمع الأعلى لقادة ومسؤولي الحرس الثوري.
وقال القائد العسكري الإيراني:
إن إعداد القوة في الحرس الثوري هو عناية ربانية مباركة ونحن نسعى إلى رفع مستوى قدراتنا الصاروخية والطائرات المسيرة.
وأشار العميد حاجي زادة، إلى أنه "في يوم من الأيام كان العدو في موقف الهجوم ونحن كنا قلقين فيما يخص الدفاع الجوي، لكننا أصبحنا اليوم في موقف هجومي، وأعداؤنا يسعون لإكمال شبكات دفاعهم الجوي".
وأكد قائد قوات الجو فضاء في الحرس الثوري الإيراني
، أن "الغرب الذي تقوده أمريكا وحلفاؤها أصبحوا كفكَي كماشة ويريدون الإضرار بالاقتصاد الإيراني، والحرس الثوري يساعد الحكومة لمواجهة الهجمة المعادية وإفشال المؤامرات".