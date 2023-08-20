https://sputnikarabic.ae/20230820/مستشار-سابق-في-البنتاغون-أغلب-الأسلحة-المقدمة-لكييف-قد-ينتهي-بها-الحال-في-السوق-السوداء-1080260422.html

مستشار سابق في "البنتاغون": أغلب الأسلحة المقدمة لكييف قد ينتهي بها الحال في السوق السوداء

مستشار سابق في "البنتاغون": أغلب الأسلحة المقدمة لكييف قد ينتهي بها الحال في السوق السوداء

مستشار سابق في "البنتاغون": أغلب الأسلحة المقدمة لكييف قد ينتهي بها الحال في السوق السوداء، والمنفي وعقيلة صالح وحفتر يتفقون على تولي البرلمان مسؤولية اتخاذ... 20.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-20T12:41+0000

2023-08-20T12:41+0000

2023-08-20T12:41+0000

راديو

عالم سبوتنيك

أخبار ليبيا اليوم

مصر

أخبار مصر الآن

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

أخبار السودان اليوم

اتفاق السودان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/14/1080259822_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_f9c47ed418dcbe3a2957d0b1a1056caf.png

"أغلب الأسلحة المقدمة لكييف قد ينتهي بها الحال في السوق السوداء"، اتفاق ثلاثي على تولي البرلمان الليبي اعتماد قوانين الانتخابات "أغلب الأسلحة المقدمة لكييف قد ينتهي بها الحال في السوق السوداء"، اتفاق ثلاثي على تولي البرلمان الليبي اعتماد قوانين الانتخابات

احتدام المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم وأم درمان، ووفد "إيكواس" والسفيرة الأمريكية في النيجر سعيا لحل دبلوماسي، واختتام فعاليات مؤتمر الاحتفال بمرور 80 عاما على العلاقات والشراكة بين مصر وروسيا.مستشار سابق في "البنتاغون": أغلب الأسلحة المقدمة لكييف قد ينتهي بها الحال في السوق السوداءحذر المستشار العسكري السابق في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الكولونيل دوغلاس ماكجريجور، من أن أغلب المعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، قد ينتهي بها المطاف في السوق السوداء.وقال مكجريجور عبر حسابه على موقع "إكس": "نحن نرسل معدات بقيمة مليار دولار. ربما يختفي الكثير منها في السوق السوداء، بينما لا يذهب المال أبدًا إلى حيث من المفترض أن يذهب".وأشار مكجريجور إلى أن ما يحدث حاليا يتطلب "اهتمامًا وتفهمًا" من جانب القيادة الأمريكية.يذكر أن روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة؛ وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا للقوات الروسية .وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها كافة.واعتبر أن تصريحات مستشار البنتاغون نداء للقيادة الأمريكية وقادة الناتو بأن الغرب سيكون على موعد بتحطيم السلاح المرسل إلى كييف.المنفي وعقيلة صالح وحفتر يتفقون على تولي البرلمان مسؤولية اتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة باعتماد قوانين الانتخابات الليبيةاتفق رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، على تولي البرلمان مسؤولية اتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6).جاء ذلك خلال لقاء جمع قادة المؤسسات الثلاثة في مدينة بنغازي، "في إطار التباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسي"، حسب ما ذكر بيان مشترك عن مخرجات الاجتماع.ووفقاً للبيان، اتفق القادة خلال الاجتماع على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي، لاجتماع رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة للتشاور "من أجل استكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية".كما جرى الاتفاق على دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي إلى "عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي".وتضم "لجنة 6+6" ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب.ويأتي الاجتماع بعد 3 أيام فقط من انتهاء الاشتباكات العنيفة بين فصائل مسلحة في طرابلس والتي أودت بحياة 55 شخصا، وسط مخاوف من تجدد النزاع على نطاق أوسع في ظل جمود العملية السياسية.وأضاف إسماعيل: "بالرغم من وجود توافق عليها من مجلس النواب ومجلس الدولة إلا أنه مازال حولها نقاش واعتراضات من قبل الأطراف الفاعلة على الأرض تحديدا في المنطقة الغربية وهذا يتمثل في حكومة الوحدة الوطنية المتمثلة في عبد الحميد الدبيبة الرافض لتسليم الحكومة لحين إجراء الانتخابات".احتدام المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم وأم درمانتجدد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حيث تدور معارك عنيفة في أم درمان والخرطوم.وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات قوية ومتتالية جنوب شرقي الخرطوم جراء قصف مدفعي شنه الجيش السوداني على مواقع تتمركز فيها قوات الدعم السريع.كما سُمعت أصوات إطلاق النار من أسلحة متوسطة وخفيفة في أحياء وسط وشرق أم درمان بالقرب من محيط جسر شمبات الرابط بين الخرطوم بحري وأم درمان.في السياق نفسه، أفاد السكان بأن نطاق الحرب الجارية في السودان قد توسع ليشمل مدينتين كبيرتين وهما الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور الفاشر، وعاصمة ولاية غرب كردفان الفولة. وكانت المعارك قد توقفت في الفاشر التي لجأ إليها السكان هربا من ويلات الحرب.من جانبه، قال مسؤول في الأمم المتحدة، إن الصراع المتصاعد فى السودان أدى إلى نزوح أكثر من 4 ملايين شخص من ديارهم، بما في ذلك أكثر من 884 ألف شخص فروا إلى الدول المجاورة .وذكر أن قوات الدعم السريع انهزمت في كافة المواقع مع تقدم القوات المسلحة التي تسيطر على معدات وسلاح الدعم السريع وتقضي على عناصره، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة انتصارا ساحقا للجيش.وفد "إيكواس" والسفيرة الأمريكية في النيجر سعيا لحل دبلوماسيأفادت وسائل إعلام أن وفد التحالف الإقليمي "إيكواس" التقى برئيس النيجر المخلوع، محمد بازوم، وسعوا خلال اللقاء إلى إيجاد حل سلمي وليس عسكري لمشاكل البلاد، بعد اندلاع انقلاب عسكري في النيجر.ونشر المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية على موقع "إكس" صورة من لقاء وفد "إيكواس" بالرئيس محمد بازوم.وأشار المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية أن وفد "إيكواس" التقى ببازوم بعدما التقوا بقائد المجلس العسكري، الجنرال عبد الرحمن تشياني.في الوقت نفسه حذر الجنرال عبد الرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، ما وصفه بالتعاون بين "إيكواس" ودول غريبة عن القارة الأفريقية للاعتداء على بلاده.جاء ذلك في كلمة متلفزة له، قال فيها إن "عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) غير قانونية ولا إنسانية"، مشيرًا إلى أن "هذه العقوبات هي لإخضاع النيجر وليس لإيجاد حل".واعتبر أن التهديد بالتدخل يأتي حتى تؤتي المساعي السياسية ثمارها، لذلك أرسلو وفدا للتفاوض، مبينا أن المجلس العسكري فهم اللغة نفسها واستخدمها من خلال دخول مالي وبوركينا فاسو لدعمه عسكريا.اختتام فعاليات مؤتمر الاحتفال بمرور 80 عاما على العلاقات والشراكة بين مصر وروسيااختتمت فعاليات المؤتمر الخاص بالاحتفال بمرور 80 عاما على بدء العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية.نظم المؤتمر برنامج الدراسات الروسية في مركز الحوار بالتعاون مع البيت الروسي في القاهرة، والمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، على هامش الاحتفال بمرور 80 عامًا على العلاقات المصرية الروسية.وجرى خلال جلستين مناقشة الجوانب المختلفة للتفاعل بين الدولتين، بما في ذلك التنسيق في مجال السياسة الخارجية والتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى سبل مواصلة تعزيز التعاون في هذه المجالات.وفي هذا الصدد، قال القائم بأعمال سفارة روسيا في القاهرة، يوري ماتفيف، إن العلاقات بين مصر وروسيا هي علاقات استراتيجية تاريخية.وهو ما أكده وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، الذي قال إن العلاقات بين البلدين متميزة وقوية على مدار التاريخ.وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي إن مصر سوف تتقدم بطلب رسمي للانضمام لمجموعة بريكس، خلال القمة التي تعقد خلال هذا الشهر، حيث وجهت الدعوة لمصر للمشاركة في القمة المقبلة للمجموعة، والتي ستعقد، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، في جنوب أفريقيا، ومصر تعول على الجانب الروسي الذي دائما ما يدعم المطالب المصرية.وأضاف العرابي في حواره على هامش مؤتمر "مصر وروسيا.. 80 عاما من الشراكة الاستراتيجية" الذي عقد في القاهرة، أن العلاقة الخاصة بين قيادتي البلدين، هي أحد الأعمدة المهمة في التطور الحاصل على كافة المستويات بين مصر وروسيا".وبالحديث عن المستقبل، قال العرابي إن هناك الكثير من المتطلبات، وربما المفاجآت في الفترة المقبلة، إضافة لتشكل تحالفات جديدة، فضلا عن آثار اقتصادية أثرت على الجميع، الأمر الذي يتطلب البحث عن قدر أكبر من التعاون الجاد بين البلدين، خاصة أن روسيا دولة كبرى، ومصر دولة إقليمية كبرى".وأكد الشافعي أن "المؤتمر يأتي عقب القمة "الروسية - الأفريقية"، التي شهدت مشاركة مصرية عالية المستوى والتي أظهرت دعما كبيرا جداً للدول الأفريقية والقادة الأفريقيين وفي مقدمتها مصر ودورها في ضوء مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القمة، إضافة إلى المبادرات التي تم الإعلان عنها، ويمكن القول أن الفترة الحالية تعتبر الفترة الذهبية" من التعاون المصري - الروسي .سواء في التعاون في المجالات النووية أو التحديات الموجودة لتعظيم الاستفادة من السياحة والتبادل التجاري، إضافة إلى الدعم المشترك الذي يجري العمل عليه من الجانبين المصري والروسي.

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عالم سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, аудио