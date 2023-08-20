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https://sputnikarabic.ae/20230820/مصدر-لـسبوتنيك-لا-موعد-محدد-لاجتماع-الوفود-الفنية-للدول-الأطراف-في-صفقة-الحبوب-1080254298.html
مصدر لـ"سبوتنيك": لا موعد محدد لاجتماع الوفود الفنية للدول الأطراف في صفقة الحبوب
مصدر لـ"سبوتنيك": لا موعد محدد لاجتماع الوفود الفنية للدول الأطراف في صفقة الحبوب
أفاد مصدر مشارك في المناقشات الجارية حول استئناف مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، بأنه لم يُحدد موعد معين لاجتماع الوفود الفنية لأطراف المبادرة؛ روسيا وتركيا... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T09:52+0000
2023-08-20T09:52+0000
روسيا
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وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "كل شيء لا يزال على مستوى المقترحات، وهناك مبادرات ومقترحات فقط حتى الآن، ولكن ليس هناك موعد محدد متفق عليه لاجتماع الوفود الفنية".أعلن مصدر مسؤول في أنقرة، يشارك في عملية التفاوض مع الغرب بشأن استئناف مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، أن تركيا تلقت ضمانات شفهية لتصدير المنتجات الروسية، لكن هذا لا يكفي لاستئناف صفقة الحبوب.وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار في تصريحاته أخيرًا إلى أهمية اتخاذ الغرب خطوات بناءة لاستئناف العمل بمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب".وأضاف: "المفاوضات مع عدد من الدول الغربية جارية، كما أننا نتلقى ضمانات شفهية من شركائنا، لكن الواقع العملي يدل على أن هذا غير كاف، خاصة عندما يتعلق الأمر أولا باستئناف تفعيل آلية التصدير، ثم جعل هذه العملية مستدامة".ووفقا للمصدر، فإن الأمم المتحدة تواصل أيضا المفاوضات مع الغرب بشأن تصدير المنتجات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230810/مصدر-لـسبوتنيك-الضمانات-الشفهية-التي-تتلقاها-تركيا-من-الغرب-غير-كافية-لاستئناف-صفقة-الحبوب-1079929615.html
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مصدر لـ"سبوتنيك": لا موعد محدد لاجتماع الوفود الفنية للدول الأطراف في صفقة الحبوب

09:52 GMT 20.08.2023
© Sputnik . Burcu Okutanمركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022
مركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© Sputnik . Burcu Okutan
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أفاد مصدر مشارك في المناقشات الجارية حول استئناف مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، بأنه لم يُحدد موعد معين لاجتماع الوفود الفنية لأطراف المبادرة؛ روسيا وتركيا والأمم المتحدة وأوكرانيا.
وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "كل شيء لا يزال على مستوى المقترحات، وهناك مبادرات ومقترحات فقط حتى الآن، ولكن ليس هناك موعد محدد متفق عليه لاجتماع الوفود الفنية".
أعلن مصدر مسؤول في أنقرة، يشارك في عملية التفاوض مع الغرب بشأن استئناف مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، أن تركيا تلقت ضمانات شفهية لتصدير المنتجات الروسية، لكن هذا لا يكفي لاستئناف صفقة الحبوب.
التحضير لمؤتمر توقيع وثائق بشأن قضية الحبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
مصدر لـ"سبوتنيك": الضمانات الشفهية التي تتلقاها تركيا من الغرب غير كافية لاستئناف صفقة الحبوب
10 أغسطس, 07:14 GMT
وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار في تصريحاته أخيرًا إلى أهمية اتخاذ الغرب خطوات بناءة لاستئناف العمل بمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب".
وأضاف: "المفاوضات مع عدد من الدول الغربية جارية، كما أننا نتلقى ضمانات شفهية من شركائنا، لكن الواقع العملي يدل على أن هذا غير كاف، خاصة عندما يتعلق الأمر أولا باستئناف تفعيل آلية التصدير، ثم جعل هذه العملية مستدامة".
ووفقا للمصدر، فإن الأمم المتحدة تواصل أيضا المفاوضات مع الغرب بشأن تصدير المنتجات الروسية.
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