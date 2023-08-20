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https://sputnikarabic.ae/20230820/مصر-تعلق-على-نتائج-اجتماع-هو-الأول-من-نوعه-بين-المنفي-وصالح-وحفتر-في-بنغازي-1080254717.html
مصر تعلق على نتائج اجتماع هو الأول من نوعه بين المنفي وصالح وحفتر في بنغازي
مصر تعلق على نتائج اجتماع هو الأول من نوعه بين المنفي وصالح وحفتر في بنغازي
أبدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، ترحيبها بالاجتماع الذي عقد أمس السبت، في مدينة بنغازي الليبية، وجمع بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T10:33+0000
2023-08-20T10:33+0000
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وقالت في بيان لها، أنها "تثمّن ما تضمنه البيان الصادر عن الأطراف الثلاثة، من تأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي، وكذا تولي مجلس النواب ممارسة صلاحياته في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة "6+6" بعد استكمال أعمالها، بالإضافة إلى دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة اتصالًا بالمسار السياسي، فضلا عن أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع يضم رئاسة مجلسي النواب والدولة للتشاور بهدف استكمال المسار السياسي الوطني، وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافقات بغرض إنجاز القوانين الانتخابية".كما أشارت مصر في البيا، إلى أنها "تجدد دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية عند اضطلاعها بمهامها من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، في ليبيا في أقرب وقت، ودعت جميع الأطراف الدولية إلى مساندة هذه الجهود الوطنية الخالصة في إطار الالتزام بمبدأ دعم الحل الليبي / الليبي، وحرصًا على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقًا لتطلعات شعبها".ويعد اجتماع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، هو الأول من نوعه بين المسؤولين الثلاثة.واتفق كل من محمد المنفي، وعقيلة صالح، وخليفة حفتر، خلال اجتماعهم الثلاثي الأول من نوعه، أمس السبت، على "التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني وعدم المشاركة في أي لجان إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره"، وفقا لبيان رسمي.كما اتفقوا على أن "يتولى مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة "6+6" بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ".وأشادت الأطراف الثلاثة بـ"دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، الداعم للتوافقات المحلية وصولًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، فيما دعوا باتيلي "لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي"، وفق البيان.وأكدوا "أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور لاستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية".يشار إلى أن ليبيا تواجه أزمة سياسية متصاعدة، حيث توجد حكومتان في البلاد، واحدة في الشرق بتكليف من البرلمان، والأخرى في الغرب تأسست بموجب اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة، مثل حكومة طرابلس غربي البلاد، التي تديرها المعارضة بزعامة عبد الحميد الدبيبة، والتي ترفض التنازل عن السلطة دون انتخابات.كان من المقرر إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، لكن الخلافات السياسية بين أطراف الأزمة الليبية والخلافات حول قوانين الانتخابات حالت دون إجراء الانتخابات.
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أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

مصر تعلق على نتائج اجتماع هو الأول من نوعه بين المنفي وصالح وحفتر في بنغازي

10:33 GMT 20.08.2023
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
وزارة الخارجية المصرية
© Sputnik . Ashraf Kamal
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أبدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، ترحيبها بالاجتماع الذي عقد أمس السبت، في مدينة بنغازي الليبية، وجمع بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر.
وقالت في بيان لها، أنها "تثمّن ما تضمنه البيان الصادر عن الأطراف الثلاثة، من تأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي، وكذا تولي مجلس النواب ممارسة صلاحياته في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة "6+6" بعد استكمال أعمالها، بالإضافة إلى دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة اتصالًا بالمسار السياسي، فضلا عن أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع يضم رئاسة مجلسي النواب والدولة للتشاور بهدف استكمال المسار السياسي الوطني، وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافقات بغرض إنجاز القوانين الانتخابية".
كما أشارت مصر في البيا، إلى أنها "تجدد دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية عند اضطلاعها بمهامها من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، في ليبيا في أقرب وقت، ودعت جميع الأطراف الدولية إلى مساندة هذه الجهود الوطنية الخالصة في إطار الالتزام بمبدأ دعم الحل الليبي / الليبي، وحرصًا على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقًا لتطلعات شعبها".
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ويعد اجتماع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، هو الأول من نوعه بين المسؤولين الثلاثة.
واتفق كل من محمد المنفي، وعقيلة صالح، وخليفة حفتر، خلال اجتماعهم الثلاثي الأول من نوعه، أمس السبت، على "التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني وعدم المشاركة في أي لجان إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره"، وفقا لبيان رسمي.
كما اتفقوا على أن "يتولى مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة "6+6" بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ".
وأشادت الأطراف الثلاثة بـ"دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، الداعم للتوافقات المحلية وصولًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، فيما دعوا باتيلي "لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي"، وفق البيان.
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وأكدوا "أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور لاستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية".
يشار إلى أن ليبيا تواجه أزمة سياسية متصاعدة، حيث توجد حكومتان في البلاد، واحدة في الشرق بتكليف من البرلمان، والأخرى في الغرب تأسست بموجب اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة، مثل حكومة طرابلس غربي البلاد، التي تديرها المعارضة بزعامة عبد الحميد الدبيبة، والتي ترفض التنازل عن السلطة دون انتخابات.
كان من المقرر إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، لكن الخلافات السياسية بين أطراف الأزمة الليبية والخلافات حول قوانين الانتخابات حالت دون إجراء الانتخابات.
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