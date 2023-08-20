https://sputnikarabic.ae/20230820/مصر-تكشف-عن-إمكانية-تصدير-القمح-الروسي-لدول-الجوار--1080262208.html

مصر تكشف عن إمكانية تصدير القمح الروسي لدول الجوار

مصر تكشف عن إمكانية تصدير القمح الروسي لدول الجوار

كشفت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين المصرية، اليوم الأحد، عن إمكانية تصدير مصر للقمح الروسي في المستقبل. 20.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-20T13:44+0000

2023-08-20T13:44+0000

2023-08-20T13:45+0000

العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064871354_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2b4e021c1c1a1ace60bb896dd2bc38fe.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وأوضحت الهيئة في رد خاص، على عدد من الأسئلة وجهتها لها وكالة "سبوتنيك"، عن إمكانية إتاحة فرص التوسع في شراء المزيد من القمح الروسي وتصديره إلى دول الجوار، إذا ما قامت موسكو بالاستثمار في إنشاء مركز لوجستي عالمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.ولفتت الهيئة إلى أن "لعب مصر دور البوابة المصدرة للأقماح، سيتطلب قيام روسيا بالاستثمار في إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتخزين وتداول القمح والحبوب الأخرى، ومن ثم بيعها داخل مصر والمنطقة العربية المحيطة ودول شمال وشرق أفريقيا".في سياق متصل، أعلن وزيرة التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، اليوم الأحد، أن "الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي 4.7 أشهر"، مشيرًا إلى أن "اتفاق الحكومة المصرية مع شركة "الظاهرة" الإماراتية، في حاجة إلى موافقة البرلمان، الذي سيعاود الانعقاد، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ثم اعتماد رئيس الدولة".وتابع المصيلحي أنه "من المتوقع أن تبدأ عمليات شراء القمح من شركة "الظاهرة" الإماراتية، في يناير/ كانون الثاني 2024، على أنه بموجبها سيتم توفير القمح لمدة 4 أشهر"، وفقا لصحيفة "الأسبوع" المصرية.وتطرق مصيلحي إلى آلية توريد الشركة الإماراتية للقمح، مؤكدًا أن "ذلك يتم بطريقتين: الأولى عن طريق القمح الذي يتم زراعته في أراضيها في منطقة توشكى، وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلي من المزارعين المصريين، وليس كما يتردد بالدولار الأمريكي، والثانية ستكون عن طريق قمح مستورد".وتابع: "وطريقة الشراء ستكون كطريقة الإعلان عن مناقصة دولية، وفتح اعتمادات، ثم الدفع بناءً على المستندات والإجراءات المعتادة"، مبينًا أن "صندوق أبوظبي للتنمية سيقوم بتمويل الكميات التي تم التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة، وهو الأمر الذي يعطي ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي"، بحسب قوله.

https://sputnikarabic.ae/20230819/رئيس-المؤسسة-المصرية-الروسية-للثقافة-والعلوم-موسكو-رحبت-بتوفير-القمح-للقاهرة-بالجنيه-المصري-1080222356.html

https://sputnikarabic.ae/20230806/إنتاج-واستهلاك-القمح-عالميا-في-آخر-7-سنوات-1079830716.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار