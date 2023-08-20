https://sputnikarabic.ae/20230820/مصر-توضح-الموقف-الحالي-للاحتياطي-الاستراتيجي-للقمح-1080257788.html

مصر توضح الموقف الحالي للاحتياطي الاستراتيجي للقمح

مصر توضح الموقف الحالي للاحتياطي الاستراتيجي للقمح

أعلن وزيرة التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، اليوم الأحد، أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي 4.7 أشهر. 20.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-20T11:46+0000

2023-08-20T11:46+0000

2023-08-20T11:46+0000

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

العالم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048678354_0:370:961:910_1920x0_80_0_0_8f3ac020d3fa16371a3420dfd8302780.jpg

وعن اتفاق الحكومة المصرية مع شركة "الظاهرة" الإماراتية، أوضح الاتفاق أنه في حاجة إلى موافقة البرلمان، الذي سيعاود الانعقاد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ثم اعتماد رئيس الدولة.وتابع المصيلحي أنه من المتوقع أن تبدأ عمليات شراء القمح من شركة "الظاهرة" الإماراتية، في يناير/ كانون الثاني 2024، على أنه بموجبها سيتم توفير القمح لمدة 4 أشهر، وفقا لصحيفة "الأسبوع" المصرية.وردا على سؤال بشأن آلية توريد الشركة الإماراتية للقمح، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ذلك يتم بطريقتين: الأولى عن طريق القمح الذي يتم زراعته في أراضيها في منطقة توشكى، وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلي من المزارعين المصريين، وليس كما يتردد بالدولار الأمريكي، والثانية ستكون عن طريق قمح مستورد، وطريقة الشراء ستكون كطريقة الإعلان عن مناقصة دولية، وفتح اعتمادات، ثم الدفع بناءً على المستندات والإجراءات المعتادة، مبينا أن صندوق أبوظبي للتنمية سيقوم بتمويل الكميات التي تم التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة، وهو "الأمر الذي يعطي ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي"، بحسب قوله.ووقعت جمهورية مصر العربية اتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ نصف مليار دولار لشراء القمح من شركة "الظاهرة" الإماراتية.وأبرمت شركة "الظاهرة" الإماراتية مع مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس"، اتفاقية شراكة تتضمن صفقة مدتها 5 سنوات تبدأ من 2023، لتزويد مصر بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة 100 مليون دولار سنويا.وتسهم الشراكة بين "أدكس" والهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، وشركة الظاهرة، في تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب والمحاصيل الزراعية بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي في مصر.وتعاني مصر، وهي مشترٍ رئيسي للقمح، من أزمة في العملات الأجنبية بعد أن أحدثت الأزمة الأوكرانية صدمة واسعة النطاق لاقتصادها.وهوَت العملة المصرية بنحو 50% مقابل الدولار وارتفع التضخم الرسمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36.5%.

https://sputnikarabic.ae/20230819/السيسي-يوضح-أسباب-زيادة-أسعار-السلع-في-السوق-المصرية-1080228019.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, العالم, الأخبار