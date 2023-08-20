https://sputnikarabic.ae/20230820/معلومات-عن-المدرعة-البريطانية-التي-غنمتها-روسيا-فيديو-وصور-1080252566.html

معلومات عن المدرعة البريطانية التي غنمتها روسيا... فيديو وصور

معلومات عن المدرعة البريطانية التي غنمتها روسيا... فيديو وصور

أورد موقع أمريكي معلومات عن مركبة المشاة البريطانية "هاسكي"، التي غنمها الجيش الروسي وعرضها في حديقة "باتريوت" قرب العاصمة الروسية موسكو. 20.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-20T09:43+0000

2023-08-20T09:43+0000

2023-08-20T09:43+0000

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وأرسلت بريطانيا مدرعة "هاسكي" إلى أوكرانيا، لكنها فشلت في تقديم أي إضافة عسكرية في ميادين القتال ضد الجيش الروسي.وتصنف "هاسكي" ضمن فئة مدرعات "تي إس في"، وهي مركبات عسكرية مخصصة لتقديم الدعم التكتيكي للقوات خلال القتال، حسبما ذكر موقع موقع "أرمي تكنولوجي" الأمريكي.ولفت الموقع إلى أن طاقم المدرعة "هاسكي" يتكون من السائق وقائد المركبة وفردين آخرين.المواصفات الفنيةوبحسب الموقع، فإن مدرعة "هاسكي" التكتيكية البريطانية تمتلك مدفعا رشاشا متعدد الأغراض وأسلحة يتم التحكم فيها عن بعد وفتحات خاصة لإطلاق النار من داخل المركبة بأعيرة نارية مختلفة تصل إلى 12.7 ملم.ورغم ذلك فقد تم أسر تلك المركبة بواسطة الجيش الروسي، الذي عرضها في موسكو، وحصلت "سبوتنيك" على مشاهد من داخلها.وتمت السيطرة على المركبة البريطانية "هاسكي" في قرية نوفودونيتسكي في دونيتسك، خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.

https://sputnikarabic.ae/20230819/مدرعة-بريطانية-تدخل-موسكو-كغنيمة-بعد-إرسال-لندن-لها-كمحررة-فيديو-1080241552.html

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