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https://sputnikarabic.ae/20230820/معلومات-عن-المدرعة-البريطانية-التي-غنمتها-روسيا-فيديو-وصور-1080252566.html
معلومات عن المدرعة البريطانية التي غنمتها روسيا... فيديو وصور
معلومات عن المدرعة البريطانية التي غنمتها روسيا... فيديو وصور
أورد موقع أمريكي معلومات عن مركبة المشاة البريطانية "هاسكي"، التي غنمها الجيش الروسي وعرضها في حديقة "باتريوت" قرب العاصمة الروسية موسكو. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T09:43+0000
2023-08-20T09:43+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
بريطانيا
الجيش الروسي
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وأرسلت بريطانيا مدرعة "هاسكي" إلى أوكرانيا، لكنها فشلت في تقديم أي إضافة عسكرية في ميادين القتال ضد الجيش الروسي.وتصنف "هاسكي" ضمن فئة مدرعات "تي إس في"، وهي مركبات عسكرية مخصصة لتقديم الدعم التكتيكي للقوات خلال القتال، حسبما ذكر موقع موقع "أرمي تكنولوجي" الأمريكي.ولفت الموقع إلى أن طاقم المدرعة "هاسكي" يتكون من السائق وقائد المركبة وفردين آخرين.المواصفات الفنيةوبحسب الموقع، فإن مدرعة "هاسكي" التكتيكية البريطانية تمتلك مدفعا رشاشا متعدد الأغراض وأسلحة يتم التحكم فيها عن بعد وفتحات خاصة لإطلاق النار من داخل المركبة بأعيرة نارية مختلفة تصل إلى 12.7 ملم.ورغم ذلك فقد تم أسر تلك المركبة بواسطة الجيش الروسي، الذي عرضها في موسكو، وحصلت "سبوتنيك" على مشاهد من داخلها.وتمت السيطرة على المركبة البريطانية "هاسكي" في قرية نوفودونيتسكي في دونيتسك، خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230819/مدرعة-بريطانية-تدخل-موسكو-كغنيمة-بعد-إرسال-لندن-لها-كمحررة-فيديو-1080241552.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا, الجيش الروسي

معلومات عن المدرعة البريطانية التي غنمتها روسيا... فيديو وصور

09:43 GMT 20.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت بالقرب من موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت بالقرب من موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© Sputnik
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أورد موقع أمريكي معلومات عن مركبة المشاة البريطانية "هاسكي"، التي غنمها الجيش الروسي وعرضها في حديقة "باتريوت" قرب العاصمة الروسية موسكو.
وأرسلت بريطانيا مدرعة "هاسكي" إلى أوكرانيا، لكنها فشلت في تقديم أي إضافة عسكرية في ميادين القتال ضد الجيش الروسي.
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مدرعة بريطانية تدخل موسكو كغنيمة بعد إرسال لندن لها "كمحررة"... فيديو
أمس, 17:22 GMT
وتصنف "هاسكي" ضمن فئة مدرعات "تي إس في"، وهي مركبات عسكرية مخصصة لتقديم الدعم التكتيكي للقوات خلال القتال، حسبما ذكر موقع موقع "أرمي تكنولوجي" الأمريكي.
ولفت الموقع إلى أن طاقم المدرعة "هاسكي" يتكون من السائق وقائد المركبة وفردين آخرين.

المواصفات الفنية

الطول: 6.4 متر.
العرض: 2.4 متر.
الارتفاع: 2.5 متر.
الوزن: 6.9 طن تقريبا.
السرعة القصوى: 70 كم/ ساعة.
وبحسب الموقع، فإن مدرعة "هاسكي" التكتيكية البريطانية تمتلك مدفعا رشاشا متعدد الأغراض وأسلحة يتم التحكم فيها عن بعد وفتحات خاصة لإطلاق النار من داخل المركبة بأعيرة نارية مختلفة تصل إلى 12.7 ملم.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة

المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة

المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة

المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة

المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة

1/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة

2/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة

3/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة

4/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة

ورغم ذلك فقد تم أسر تلك المركبة بواسطة الجيش الروسي، الذي عرضها في موسكو، وحصلت "سبوتنيك" على مشاهد من داخلها.
وتمت السيطرة على المركبة البريطانية "هاسكي" في قرية نوفودونيتسكي في دونيتسك، خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.
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