معلومات عن المدرعة البريطانية التي غنمتها روسيا... فيديو وصور
المواصفات الفنية
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة