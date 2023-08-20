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https://sputnikarabic.ae/20230820/مقتل-وإصابة-أكثر-من-30-شخصا-إثر-اصطدام-حافلة-بشاحنة-وقود-في-باكستان-فيديو-1080250854.html
مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصا إثر اصطدام حافلة بشاحنة وقود في باكستان... فيديو
مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصا إثر اصطدام حافلة بشاحنة وقود في باكستان... فيديو
أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة 13 آخرين بجروح وحروق، وذلك جراء اندلاع النيران في حافلة بعد اصطدامها بشاحنة آخرى. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T07:50+0000
2023-08-20T07:55+0000
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وذكر موقع "جيو نيوز"، نقلا عن مسؤولين، أن "الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم، قرب منطقة بندي بهاتيان".وأفاد المسؤولون بأن الحافلة كانت متجهة إلى إسلام أباد ولكنها اصطدمت بشاحنة كانت متوقفة على جانب طريق سريع.وأضافوا أن الشاحنة كانت تحمل براميل وقود وهو ما تسبب في اشتعال النيران التي اجتاحت الحافلة، التي كانت تحمل على متنها أكثر من 40 شخصا.وحسب السلطات، تم نقل جثث القتلى والمصابين إلى المستشفى، بينما حاول سكان المنطقة القريبة من موقع الحادث إخراج الركاب بكسر نوافذ الحافلة.ووفقا للسلطات الباكستانية، فإن سائقي الحافلة والشاحنة لقيا مصرعهما، حيث تم إخراج 18 جثة متفحمة من الحافلة.
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باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصا إثر اصطدام حافلة بشاحنة وقود في باكستان... فيديو

07:50 GMT 20.08.2023 (تم التحديث: 07:55 GMT 20.08.2023)
© twitter/DailySabahحرق حافلة باسطنبول
حرق حافلة باسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© twitter/DailySabah
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أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة 13 آخرين بجروح وحروق، وذلك جراء اندلاع النيران في حافلة بعد اصطدامها بشاحنة آخرى.
وذكر موقع "جيو نيوز"، نقلا عن مسؤولين، أن "الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم، قرب منطقة بندي بهاتيان".
وأفاد المسؤولون بأن الحافلة كانت متجهة إلى إسلام أباد ولكنها اصطدمت بشاحنة كانت متوقفة على جانب طريق سريع.
وأضافوا أن الشاحنة كانت تحمل براميل وقود وهو ما تسبب في اشتعال النيران التي اجتاحت الحافلة، التي كانت تحمل على متنها أكثر من 40 شخصا.
وحسب السلطات، تم نقل جثث القتلى والمصابين إلى المستشفى، بينما حاول سكان المنطقة القريبة من موقع الحادث إخراج الركاب بكسر نوافذ الحافلة.
ووفقا للسلطات الباكستانية، فإن سائقي الحافلة والشاحنة لقيا مصرعهما، حيث تم إخراج 18 جثة متفحمة من الحافلة.
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