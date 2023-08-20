https://sputnikarabic.ae/20230820/موسكو-تتفاوض-مع-الجزائر-بشأن-إنشاء-مكتب-تمثيلي-1080251742.html
موسكو تتفاوض مع الجزائر بشأن إنشاء مكتب تمثيلي
موسكو تتفاوض مع الجزائر بشأن إنشاء مكتب تمثيلي
أعلنت وكالة التعاون الخارجي الروسية (البيت الروسي)، عن إجرائها مفاوضات بشأن إنشاء مكتب تمثيلي في الجزائر. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T08:57+0000
2023-08-20T08:57+0000
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وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أشار نائب رئيس الوكالة، بافيل شيفتسوف، إلى أن الجزائر أبدت استعدادها لاستضافة المكتب التمثيلي.وقال شيفتسوف: "نجري حاليا محادثات نشطة بشأن هذه المسألة مع الجزائر، إنها البلد الذي نهتم بفتح مكتب تمثيلي فيه، والجزائر لديها موقف إيجابي من الخطوة، وأبدت استعدادها الكامل لتأسيسه".يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، وقعا في شهر يونيو/ حزيران الماضي، إعلانا بشأن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.وفي منتصف يونيو الماضي، أجرى تبون وبوتين محادثات في موسكو، ووقعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتضمنت حزمة الوثائق إعلانا حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، والذي قال بوتين إنه "سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدما" في العلاقات الثنائية بين البلدين.وتعهد الرئيسان في الإعلان بتطوير الاتصالات المباشرة بين مؤسساتهما المالية والمصرفية الوطنية، وتعزيز التعاون الهادف إلى زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة، وخلق قنوات مصرفية للمعاملات الآمنة والمستقلة عبر الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20230615/بوتين-الجزائر-شريك-أساسي-لروسيا-في-العالم-العربي-وإفريقيا-1078145062.html
https://sputnikarabic.ae/20230131/بوتين-والرئيس-الجزائري-يؤكدان-استعدادهما-للعمل-في-أسواق-الطاقة-العالمية-1072920218.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجزائر, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجزائر, العالم, العالم العربي
موسكو تتفاوض مع الجزائر بشأن إنشاء مكتب تمثيلي
08:57 GMT 20.08.2023 (تم التحديث: 09:01 GMT 20.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وكالة التعاون الخارجي الروسية (البيت الروسي)، عن إجرائها مفاوضات بشأن إنشاء مكتب تمثيلي في الجزائر.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أشار نائب رئيس الوكالة، بافيل شيفتسوف، إلى أن الجزائر أبدت استعدادها لاستضافة المكتب التمثيلي.
وقال شيفتسوف: "نجري حاليا محادثات نشطة بشأن هذه المسألة مع الجزائر، إنها البلد الذي نهتم بفتح مكتب تمثيلي فيه، والجزائر لديها موقف إيجابي من الخطوة، وأبدت استعدادها الكامل لتأسيسه".
يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، وقعا في شهر يونيو/ حزيران الماضي، إعلانا بشأن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وفي منتصف يونيو الماضي، أجرى تبون وبوتين محادثات في موسكو، ووقعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين
، وتضمنت حزمة الوثائق إعلانا حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، والذي قال بوتين إنه "سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدما" في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتعهد الرئيسان في الإعلان بتطوير الاتصالات المباشرة بين مؤسساتهما المالية والمصرفية الوطنية، وتعزيز التعاون الهادف إلى زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة، وخلق قنوات مصرفية للمعاملات الآمنة والمستقلة عبر الحدود.