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https://sputnikarabic.ae/20230820/موسكو-تتفاوض-مع-الجزائر-بشأن-إنشاء-مكتب-تمثيلي-1080251742.html
موسكو تتفاوض مع الجزائر بشأن إنشاء مكتب تمثيلي
موسكو تتفاوض مع الجزائر بشأن إنشاء مكتب تمثيلي
أعلنت وكالة التعاون الخارجي الروسية (البيت الروسي)، عن إجرائها مفاوضات بشأن إنشاء مكتب تمثيلي في الجزائر. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T08:57+0000
2023-08-20T09:01+0000
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وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أشار نائب رئيس الوكالة، بافيل شيفتسوف، إلى أن الجزائر أبدت استعدادها لاستضافة المكتب التمثيلي.وقال شيفتسوف: "نجري حاليا محادثات نشطة بشأن هذه المسألة مع الجزائر، إنها البلد الذي نهتم بفتح مكتب تمثيلي فيه، والجزائر لديها موقف إيجابي من الخطوة، وأبدت استعدادها الكامل لتأسيسه".يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، وقعا في شهر يونيو/ حزيران الماضي، إعلانا بشأن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.وفي منتصف يونيو الماضي، أجرى تبون وبوتين محادثات في موسكو، ووقعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتضمنت حزمة الوثائق إعلانا حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، والذي قال بوتين إنه "سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدما" في العلاقات الثنائية بين البلدين.وتعهد الرئيسان في الإعلان بتطوير الاتصالات المباشرة بين مؤسساتهما المالية والمصرفية الوطنية، وتعزيز التعاون الهادف إلى زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة، وخلق قنوات مصرفية للمعاملات الآمنة والمستقلة عبر الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20230615/بوتين-الجزائر-شريك-أساسي-لروسيا-في-العالم-العربي-وإفريقيا-1078145062.html
https://sputnikarabic.ae/20230131/بوتين-والرئيس-الجزائري-يؤكدان-استعدادهما-للعمل-في-أسواق-الطاقة-العالمية-1072920218.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجزائر, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجزائر, العالم, العالم العربي

موسكو تتفاوض مع الجزائر بشأن إنشاء مكتب تمثيلي

08:57 GMT 20.08.2023 (تم التحديث: 09:01 GMT 20.08.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي
© Sputnik
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أعلنت وكالة التعاون الخارجي الروسية (البيت الروسي)، عن إجرائها مفاوضات بشأن إنشاء مكتب تمثيلي في الجزائر.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أشار نائب رئيس الوكالة، بافيل شيفتسوف، إلى أن الجزائر أبدت استعدادها لاستضافة المكتب التمثيلي.
وقال شيفتسوف: "نجري حاليا محادثات نشطة بشأن هذه المسألة مع الجزائر، إنها البلد الذي نهتم بفتح مكتب تمثيلي فيه، والجزائر لديها موقف إيجابي من الخطوة، وأبدت استعدادها الكامل لتأسيسه".
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بوتين: الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالم العربي وأفريقيا
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يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، وقعا في شهر يونيو/ حزيران الماضي، إعلانا بشأن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
بوتين والرئيس الجزائري يؤكدان استعدادهما للعمل في أسواق الطاقة العالمية
31 يناير, 13:49 GMT
وفي منتصف يونيو الماضي، أجرى تبون وبوتين محادثات في موسكو، ووقعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتضمنت حزمة الوثائق إعلانا حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، والذي قال بوتين إنه "سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدما" في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتعهد الرئيسان في الإعلان بتطوير الاتصالات المباشرة بين مؤسساتهما المالية والمصرفية الوطنية، وتعزيز التعاون الهادف إلى زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة، وخلق قنوات مصرفية للمعاملات الآمنة والمستقلة عبر الحدود.
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