https://sputnikarabic.ae/20230820/موسكو-تدين-الهجوم-الأوكراني-بطائرة-مسيرة-على-محطة-قطارات-في-كورسك-غربي-روسيا-1080259276.html
موسكو تدين الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة على محطة قطارات في كورسك غربي روسيا
موسكو تدين الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة على محطة قطارات في كورسك غربي روسيا
أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة الهجوم الأوكراني بواسطة طائرة مسيّرة على مبنى محطة السكك الحديدية في كورسك غربي البلاد. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T12:00+0000
2023-08-20T12:00+0000
2023-08-20T12:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان، اليوم الأحد: "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي المتكرر لنظام كييف الإجرامي، فمن خلال استهداف المدنيين في كورسك، وجّه القوميون الأوكرانيون ضربة لتاريخنا المشترك، ولذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى".وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، أن طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت مبنى محطة السكك الحديدية في مدينة كورسك، ما تسبب في اندلاع حريق هناك وإصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة.وأوضح ستاروفويت أن جميع الجهات المختصة تعمل حاليا في موقع الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20230820/عمدة-موسكو-الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-مسيرة-حاولت-التحليق-نحو-العاصمة-1080247680.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
موسكو تدين الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة على محطة قطارات في كورسك غربي روسيا
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أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة الهجوم الأوكراني بواسطة طائرة مسيّرة على مبنى محطة السكك الحديدية في كورسك غربي البلاد.
وقالت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان، اليوم الأحد: "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي المتكرر لنظام كييف الإجرامي، فمن خلال استهداف المدنيين في كورسك، وجّه القوميون الأوكرانيون ضربة لتاريخنا المشترك، ولذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، أن طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت مبنى محطة السكك الحديدية في مدينة كورسك، ما تسبب في اندلاع حريق هناك وإصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة.
وأوضح ستاروفويت أن جميع الجهات المختصة تعمل حاليا في موقع الهجوم.