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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230820/موسكو-تدين-الهجوم-الأوكراني-بطائرة-مسيرة-على-محطة-قطارات-في-كورسك-غربي-روسيا-1080259276.html
موسكو تدين الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة على محطة قطارات في كورسك غربي روسيا
موسكو تدين الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة على محطة قطارات في كورسك غربي روسيا
أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة الهجوم الأوكراني بواسطة طائرة مسيّرة على مبنى محطة السكك الحديدية في كورسك غربي البلاد. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T12:00+0000
2023-08-20T12:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان، اليوم الأحد: "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي المتكرر لنظام كييف الإجرامي، فمن خلال استهداف المدنيين في كورسك، وجّه القوميون الأوكرانيون ضربة لتاريخنا المشترك، ولذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى".وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، أن طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت مبنى محطة السكك الحديدية في مدينة كورسك، ما تسبب في اندلاع حريق هناك وإصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة.وأوضح ستاروفويت أن جميع الجهات المختصة تعمل حاليا في موقع الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20230820/عمدة-موسكو-الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-مسيرة-حاولت-التحليق-نحو-العاصمة-1080247680.html
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موسكو تدين الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة على محطة قطارات في كورسك غربي روسيا

12:00 GMT 20.08.2023
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة الهجوم الأوكراني بواسطة طائرة مسيّرة على مبنى محطة السكك الحديدية في كورسك غربي البلاد.
وقالت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان، اليوم الأحد: "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي المتكرر لنظام كييف الإجرامي، فمن خلال استهداف المدنيين في كورسك، وجّه القوميون الأوكرانيون ضربة لتاريخنا المشترك، ولذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، أن طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت مبنى محطة السكك الحديدية في مدينة كورسك، ما تسبب في اندلاع حريق هناك وإصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة.
هجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري موسكو - سيتي (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عمدة موسكو: الدفاع الجوي الروسي يعترض مسيرة حاولت التحليق نحو العاصمة
02:00 GMT
وأوضح ستاروفويت أن جميع الجهات المختصة تعمل حاليا في موقع الهجوم.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:55 GMT
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