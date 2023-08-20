https://sputnikarabic.ae/20230820/نتنياهو-يزور-واشنطن-الشهر-المقبل-1080256295.html

نتنياهو يزور واشنطن الشهر المقبل

نتنياهو يزور واشنطن الشهر المقبل

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، اليوم الأحد، إن العلاقات مع الجانب الأمريكي هي الأفضل خلال الأربعين عاما الماضية. 20.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-20T10:53+0000

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ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن تساحي هنغابي، أن البيت الأبيض الأمريكي قد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى زيارته، في سبتمبر/ أيلول المقبل.وشدد المسؤول الإسرائيلي، الوثيق الصلة برئيس الوزراء نتنياهو، أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في أفضل حالاتها.يشار إلى أن البيت الأبيض لم يوجه الدعوة إلى نتنياهو لزيارته، حتى الآن، رغم مرور نحو 8 أشهر كاملة على تولّيه رئاسة الوزراء في تل أبيب، في وقت وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي انتقادا ضمنيا للرئيس الأمريكي جو بادين، لتدخله في شؤون بلاده فيما يتعلق بخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.وقال نتنياهو، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "لم أعلّق أبدا على النقاشات الداخلية في الديمقراطيات الأخرى وهذا على عكس القادة الأجانب الآخرين، الذين يعبرون عن رأيهم بشأن ما يحدث في إسرائيل".وفي السياق نفسه، وجهت الإدارة الأمريكية انتقادات حادة لمضي حكومة نتنياهو في تنفيذ خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ "الانقلاب"، وتتظاهر ضدها للأسبوع الـ 34 على التوالي، حيث حث بايدن قادة إسرائيل إلى عدم التسريع في تمرير خطة "إصلاح القضاء"، قائلا: "لا ينبغي لزعماء إسرائيل أن يتسرعوا ويتقدموا في هذا الأمر، فهذا غير منطقي. يجب أن يركزوا على الوحدة وإيجاد توافق".ووفقا له: "من وجهة نظر أصدقاء إسرائيل في البيت الأبيض، يبدو أن الإصلاح القضائي المقترح أصبح أكثر إثارة للانقسام، وليس العكس".

https://sputnikarabic.ae/20230724/السفارة-الأمريكية-في-إسرائيل-نراقب-عن-كثب-التطورات-الأخيرة-بشأن-الإصلاح-القضائي-1079342006.html

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