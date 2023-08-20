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https://sputnikarabic.ae/20230820/نتنياهو-يزور-واشنطن-الشهر-المقبل-1080256295.html
نتنياهو يزور واشنطن الشهر المقبل
نتنياهو يزور واشنطن الشهر المقبل
قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، اليوم الأحد، إن العلاقات مع الجانب الأمريكي هي الأفضل خلال الأربعين عاما الماضية. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T10:53+0000
2023-08-20T10:53+0000
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ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن تساحي هنغابي، أن البيت الأبيض الأمريكي قد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى زيارته، في سبتمبر/ أيلول المقبل.وشدد المسؤول الإسرائيلي، الوثيق الصلة برئيس الوزراء نتنياهو، أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في أفضل حالاتها.يشار إلى أن البيت الأبيض لم يوجه الدعوة إلى نتنياهو لزيارته، حتى الآن، رغم مرور نحو 8 أشهر كاملة على تولّيه رئاسة الوزراء في تل أبيب، في وقت وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي انتقادا ضمنيا للرئيس الأمريكي جو بادين، لتدخله في شؤون بلاده فيما يتعلق بخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.وقال نتنياهو، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "لم أعلّق أبدا على النقاشات الداخلية في الديمقراطيات الأخرى وهذا على عكس القادة الأجانب الآخرين، الذين يعبرون عن رأيهم بشأن ما يحدث في إسرائيل".وفي السياق نفسه، وجهت الإدارة الأمريكية انتقادات حادة لمضي حكومة نتنياهو في تنفيذ خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ "الانقلاب"، وتتظاهر ضدها للأسبوع الـ 34 على التوالي، حيث حث بايدن قادة إسرائيل إلى عدم التسريع في تمرير خطة "إصلاح القضاء"، قائلا: "لا ينبغي لزعماء إسرائيل أن يتسرعوا ويتقدموا في هذا الأمر، فهذا غير منطقي. يجب أن يركزوا على الوحدة وإيجاد توافق".ووفقا له: "من وجهة نظر أصدقاء إسرائيل في البيت الأبيض، يبدو أن الإصلاح القضائي المقترح أصبح أكثر إثارة للانقسام، وليس العكس".
https://sputnikarabic.ae/20230724/السفارة-الأمريكية-في-إسرائيل-نراقب-عن-كثب-التطورات-الأخيرة-بشأن-الإصلاح-القضائي-1079342006.html
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الأخبار, العالم, بنيامين نتنياهو, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار, العالم, بنيامين نتنياهو, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

نتنياهو يزور واشنطن الشهر المقبل

10:53 GMT 20.08.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAزعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، اليوم الأحد، إن العلاقات مع الجانب الأمريكي هي الأفضل خلال الأربعين عاما الماضية.
ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن تساحي هنغابي، أن البيت الأبيض الأمريكي قد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى زيارته، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وشدد المسؤول الإسرائيلي، الوثيق الصلة برئيس الوزراء نتنياهو، أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في أفضل حالاتها.
يشار إلى أن البيت الأبيض لم يوجه الدعوة إلى نتنياهو لزيارته، حتى الآن، رغم مرور نحو 8 أشهر كاملة على تولّيه رئاسة الوزراء في تل أبيب، في وقت وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي انتقادا ضمنيا للرئيس الأمريكي جو بادين، لتدخله في شؤون بلاده فيما يتعلق بخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.
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وقال نتنياهو، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "لم أعلّق أبدا على النقاشات الداخلية في الديمقراطيات الأخرى وهذا على عكس القادة الأجانب الآخرين، الذين يعبرون عن رأيهم بشأن ما يحدث في إسرائيل".

ومضى نتنياهو بقوله: "من حقهم التعبير عن رأيهم، ولكن في ديمقراطية ذات سيادة، كما هو الحال في إسرائيل، فإن النواب المنتخبين هم الذين سيقررون".

وفي السياق نفسه، وجهت الإدارة الأمريكية انتقادات حادة لمضي حكومة نتنياهو في تنفيذ خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ "الانقلاب"، وتتظاهر ضدها للأسبوع الـ 34 على التوالي، حيث حث بايدن قادة إسرائيل إلى عدم التسريع في تمرير خطة "إصلاح القضاء"، قائلا: "لا ينبغي لزعماء إسرائيل أن يتسرعوا ويتقدموا في هذا الأمر، فهذا غير منطقي. يجب أن يركزوا على الوحدة وإيجاد توافق".
ووفقا له: "من وجهة نظر أصدقاء إسرائيل في البيت الأبيض، يبدو أن الإصلاح القضائي المقترح أصبح أكثر إثارة للانقسام، وليس العكس".
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