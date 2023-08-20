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https://sputnikarabic.ae/20230820/واشنطن-سفيرتنا-الجديدة-في-النيجر-لن-تقدم-أوراق-اعتمادها-بسبب-الأزمة-السياسية-الحالية-1080249725.html
واشنطن: سفيرتنا الجديدة في النيجر لن تقدم أوراق اعتمادها بسبب الأزمة السياسية الحالية
واشنطن: سفيرتنا الجديدة في النيجر لن تقدم أوراق اعتمادها بسبب الأزمة السياسية الحالية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إرسال السفيرة، كاثلين فيتزجيبون، إلى نيامي "لقيادة بعثة واشنطن الدبلوماسية في النيجر، وتعزيز الجهود للمساعدة في حل الأزمة... 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T06:39+0000
2023-08-20T06:39+0000
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لكنها أعلنت في بيان رسمي، أمس السبت، أنه "بسبب الأزمة السياسية الحالية في النيجر، فلن تقدم فيتزجيبون أوراق اعتمادها رسميا".وأضافت الخارجية الأمريكية في البيان، أن "وصول فيتزجيبون لا يعكس أي تغيير في موقف سياسة واشنطن، لكنه يستجيب للحاجة إلى قيادة عليا لمهمتها في وقت مليء بالتحديات".وأوضحت أن "تركيز السفيرة، كاثلين فيتزجيبون، الدبلوماسي سينصب على الدعوة إلى حل دبلوماسي يحافظ على النظام الدستوري في النيجر، والإفراج الفوري عن الرئيس المخلوع، محمد بازوم، وعائلته وجميع المحتجزين بشكل غير قانوني".وختمت وزارة الخارجية الأمريكية بيانها، بالتأكيد على أن "واشنطن لا تزال ملتزمة بالعمل مع الشركاء الأفارقة، بما في ذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، لتعزيز الأمن والاستقرار والحكم الديمقراطي، وسيادة القانون في منطقة الساحل".
https://sputnikarabic.ae/20230817/الخارجية-الأمريكية-تعلن-رغبة-واشنطن-بحل-دبلوماسي-في-النيجر-1080183367.html
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النيجر, أخبار النيجر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

واشنطن: سفيرتنا الجديدة في النيجر لن تقدم أوراق اعتمادها بسبب الأزمة السياسية الحالية

06:39 GMT 20.08.2023
© AFP 2023وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
وزارة الخارجية الأمريكية
© AFP 2023
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إرسال السفيرة، كاثلين فيتزجيبون، إلى نيامي "لقيادة بعثة واشنطن الدبلوماسية في النيجر، وتعزيز الجهود للمساعدة في حل الأزمة السياسية في هذا الوقت الحرج".
لكنها أعلنت في بيان رسمي، أمس السبت، أنه "بسبب الأزمة السياسية الحالية في النيجر، فلن تقدم فيتزجيبون أوراق اعتمادها رسميا".
وأضافت الخارجية الأمريكية في البيان، أن "وصول فيتزجيبون لا يعكس أي تغيير في موقف سياسة واشنطن، لكنه يستجيب للحاجة إلى قيادة عليا لمهمتها في وقت مليء بالتحديات".
وأوضحت أن "تركيز السفيرة، كاثلين فيتزجيبون، الدبلوماسي سينصب على الدعوة إلى حل دبلوماسي يحافظ على النظام الدستوري في النيجر، والإفراج الفوري عن الرئيس المخلوع، محمد بازوم، وعائلته وجميع المحتجزين بشكل غير قانوني".
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الخارجية الأمريكية تعلن رغبة واشنطن "بحل دبلوماسي" في النيجر
17 أغسطس, 18:15 GMT
وختمت وزارة الخارجية الأمريكية بيانها، بالتأكيد على أن "واشنطن لا تزال ملتزمة بالعمل مع الشركاء الأفارقة، بما في ذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، لتعزيز الأمن والاستقرار والحكم الديمقراطي، وسيادة القانون في منطقة الساحل".
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