https://sputnikarabic.ae/20230820/وكالة-الفضاء-الروسية-اصطدام-مركبة-لونا-25-الفضائية-بالقمر-وفقدان-الاتصال-بها---عاجل-1080252026.html
وكالة الفضاء الروسية: اصطدام مركبة لونا 25 الفضائية بالقمر وفقدان الاتصال بها - عاجل
وكالة الفضاء الروسية: اصطدام مركبة لونا 25 الفضائية بالقمر وفقدان الاتصال بها - عاجل
أعلنت وكالة الفضاء الروسية اصطدام مركبة لونا 25 الفضائية بالقمر وفقدان الاتصال بها - عاجل 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T08:55+0000
2023-08-20T08:55+0000
2023-08-20T08:55+0000
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روسيا
وكالة الفضاء الروسية: اصطدام مركبة لونا 25 الفضائية بالقمر وفقدان الاتصال بها - عاجل
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أعلنت وكالة الفضاء الروسية اصطدام مركبة لونا 25 الفضائية بالقمر وفقدان الاتصال بها - عاجل