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https://sputnikarabic.ae/20230820/وكالة-الفضاء-الروسية-اصطدام-مركبة-لونا-25-الفضائية-بالقمر-وفقدان-الاتصال-بها---عاجل-1080252026.html
وكالة الفضاء الروسية: اصطدام مركبة لونا 25 الفضائية بالقمر وفقدان الاتصال بها - عاجل
وكالة الفضاء الروسية: اصطدام مركبة لونا 25 الفضائية بالقمر وفقدان الاتصال بها - عاجل
أعلنت وكالة الفضاء الروسية اصطدام مركبة لونا 25 الفضائية بالقمر وفقدان الاتصال بها - عاجل 20.08.2023, سبوتنيك عربي
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وكالة الفضاء الروسية: اصطدام مركبة لونا 25 الفضائية بالقمر وفقدان الاتصال بها - عاجل

08:55 GMT 20.08.2023
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
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أعلنت وكالة الفضاء الروسية اصطدام مركبة لونا 25 الفضائية بالقمر وفقدان الاتصال بها - عاجل
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:55 GMT
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