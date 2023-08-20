https://sputnikarabic.ae/20230820/-لقطات-لـسو---25-الروسية-وهي--تدمر-أهدافا-أوكرانية-فيديو-1080268476.html
لقطات لـ"سو - 25" الروسية وهي تدمر أهدافا أوكرانية... فيديو
لقطات لـ"سو - 25" الروسية وهي تدمر أهدافا أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لمقاتلات هجومية روسية من طراز "سو - 25" وهي تدمر أهدافا أوكرانية في منطقة العملية الخاصة. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T17:06+0000
2023-08-20T17:06+0000
2023-08-20T17:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو مقاتلتان من طراز "سو - 25" تحلقان على علوٍ منخفض جدا وتدمران أهدافا أوكرانية بصواريخ موجهة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت مستودعا للذخيرة الأوكرانية في مدينة أوتشاكوف في مقاطعة نيكولاييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
لقطات لـ"سو - 25" الروسية وهي تدمر أهدافا أوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لمقاتلات هجومية روسية من طراز "سو - 25" وهي تدمر أهدافا أوكرانية في منطقة العملية الخاصة.
ويظهر في الفيديو مقاتلتان من طراز "سو - 25" تحلقان على علوٍ منخفض جدا وتدمران أهدافا أوكرانية بصواريخ موجهة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت مستودعا للذخيرة الأوكرانية في مدينة أوتشاكوف في مقاطعة نيكولاييف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.