https://sputnikarabic.ae/20230821/أردوغان-تدخل-قوات-حفظ-السلام-في-أراضي-قبرص-الشمالية-أمر-غير-مقبول-1080298681.html
أردوغان: تدخل قوات حفظ السلام في أراضي قبرص الشمالية أمر غير مقبول
أردوغان: تدخل قوات حفظ السلام في أراضي قبرص الشمالية أمر غير مقبول
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، عن رفضه لما اعتبره تدخلا من قوات حفظ السلام الدولية في أراضي قبرص الشمالية. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T17:56+0000
2023-08-21T17:56+0000
2023-08-21T17:56+0000
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وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي: "تدخل قوات حفظ السلام في أراضي قبرص الشمالية أمر غير مقبول".وشدد أن "تصرف قوات حفظ السلام في قبرص الشمالية ألقى بظلاله على حياده وشوه سمعته، وأن محاولة منع القبارصة الأتراك من الوصول إلى وطنهم خطوة غير قانونية ولا إنسانية".واعتدت قوات قبرصية (تابعة للشطر التركي) على عناصر من قوة حفظ السلام الدولية كانوا يحاولون منع شق طريق مثير للجدل في المنطقة العازلة بين شطري قبرص، يوم الجمعة الماضية، حسبما أعلنت البعثة الأممية في الجزيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230820/الخارجية-اللبنانية-تؤكد-على-ضرورة-احترام-مهام-بعثة-الأمم-المتحدة-بين-شطري-جزيرة-قبرص--1080265068.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, فبرص
العالم, أخبار تركيا اليوم, فبرص
أردوغان: تدخل قوات حفظ السلام في أراضي قبرص الشمالية أمر غير مقبول
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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، عن رفضه لما اعتبره تدخلا من قوات حفظ السلام الدولية في أراضي قبرص الشمالية.
وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي: "تدخل قوات حفظ السلام في أراضي قبرص الشمالية أمر غير مقبول".
وأضاف: "لن نتسامح مع الأعمال غير الشرعية وفرض أمر واقع في جزيرة قبرص بصفتنا دولة ضامنة".
وشدد أن "تصرف قوات حفظ السلام في قبرص الشمالية ألقى بظلاله على حياده وشوه سمعته، وأن محاولة منع القبارصة الأتراك من الوصول إلى وطنهم خطوة غير قانونية ولا إنسانية".
واعتدت قوات قبرصية (تابعة للشطر التركي) على عناصر من قوة حفظ السلام الدولية كانوا يحاولون منع شق طريق مثير للجدل في المنطقة العازلة بين شطري قبرص، يوم الجمعة الماضية، حسبما أعلنت البعثة الأممية في الجزيرة.