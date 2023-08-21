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https://sputnikarabic.ae/20230821/أردوغان-يتوقع-عقد-لقاء-مع-بوتين-وجها-لوجه-في-سبتمبر--1080280820.html
أردوغان يتوقع عقد لقاء مع بوتين "وجها لوجه" في سبتمبر
أردوغان يتوقع عقد لقاء مع بوتين "وجها لوجه" في سبتمبر
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأنه يتوقع أن يلتقي نظيره الروسي بوتين "وجها لوجه" في سبتمبر المقبل. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T11:50+0000
2023-08-21T11:50+0000
العالم
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وقال أردوغان في تصريحات صحفية: "سيعقد اجتماع مجموعة العشرين في الهند والجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر".وأضاف الرئيس التركي: "إذا وجدنا فرصة في هذه البيئة المزدحمة، فسنلتقي مع بوتين وجها لوجه ونتحدث معه".ولفت أردوغان إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان، قد يزور روسيا في المستقبل القريب لبحث صفقة الحبوب.وقال أردوغان في تصريحات صحفية: "وزير الخارجية (التركي) قد يسافر قريبًا إلى روسيا. من المهم جدًا أن تتم مناقشة ملف صفقة الحبوب وجها لوجه"، مضيفا أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث نتائج مثمرة.كما أمل الرئيس التركي أن يوافق بوتين وزيلينسكي على وساطة تركية لحل الوضع في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230821/-مصدر-لـسبوتنيك-أنقرة-تأمل-في-أن-يكون-الاجتماع-المحتمل-بين-بوتين-وأردوغان-في-تركيا-1080277009.html
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العالم

أردوغان يتوقع عقد لقاء مع بوتين "وجها لوجه" في سبتمبر

11:50 GMT 21.08.2023
© Sputnik . Алексей Никольский / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يحضران جلسة التواصل مع طاقم محطة الفضاء الدولية خلال زيارة لمعرض MAKS-2019 الدولي للطيران والفضاء في جوكوفسكي خارج موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يحضران جلسة التواصل مع طاقم محطة الفضاء الدولية خلال زيارة لمعرض MAKS-2019 الدولي للطيران والفضاء في جوكوفسكي خارج موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© Sputnik . Алексей Никольский
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صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأنه يتوقع أن يلتقي نظيره الروسي بوتين "وجها لوجه" في سبتمبر المقبل.
وقال أردوغان في تصريحات صحفية: "سيعقد اجتماع مجموعة العشرين في الهند والجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر".
وأضاف الرئيس التركي: "إذا وجدنا فرصة في هذه البيئة المزدحمة، فسنلتقي مع بوتين وجها لوجه ونتحدث معه".
ولفت أردوغان إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان، قد يزور روسيا في المستقبل القريب لبحث صفقة الحبوب.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
مصدر لـ"سبوتنيك": أنقرة تأمل في أن يكون الاجتماع المحتمل بين بوتين وأردوغان في تركيا
08:37 GMT
وقال أردوغان في تصريحات صحفية: "وزير الخارجية (التركي) قد يسافر قريبًا إلى روسيا. من المهم جدًا أن تتم مناقشة ملف صفقة الحبوب وجها لوجه"، مضيفا أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث نتائج مثمرة.
كما أمل الرئيس التركي أن يوافق بوتين وزيلينسكي على وساطة تركية لحل الوضع في أوكرانيا.
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