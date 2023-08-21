https://sputnikarabic.ae/20230821/أردوغان-يتوقع-عقد-لقاء-مع-بوتين-وجها-لوجه-في-سبتمبر--1080280820.html

أردوغان يتوقع عقد لقاء مع بوتين "وجها لوجه" في سبتمبر

أردوغان يتوقع عقد لقاء مع بوتين "وجها لوجه" في سبتمبر

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأنه يتوقع أن يلتقي نظيره الروسي بوتين "وجها لوجه" في سبتمبر المقبل. 21.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-21T11:50+0000

2023-08-21T11:50+0000

2023-08-21T11:50+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104273/25/1042732539_0:232:2817:1816_1920x0_80_0_0_cdd02236ac6740bcd9b43afd0eaf4bc5.jpg

وقال أردوغان في تصريحات صحفية: "سيعقد اجتماع مجموعة العشرين في الهند والجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر".وأضاف الرئيس التركي: "إذا وجدنا فرصة في هذه البيئة المزدحمة، فسنلتقي مع بوتين وجها لوجه ونتحدث معه".ولفت أردوغان إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان، قد يزور روسيا في المستقبل القريب لبحث صفقة الحبوب.وقال أردوغان في تصريحات صحفية: "وزير الخارجية (التركي) قد يسافر قريبًا إلى روسيا. من المهم جدًا أن تتم مناقشة ملف صفقة الحبوب وجها لوجه"، مضيفا أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث نتائج مثمرة.كما أمل الرئيس التركي أن يوافق بوتين وزيلينسكي على وساطة تركية لحل الوضع في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230821/-مصدر-لـسبوتنيك-أنقرة-تأمل-في-أن-يكون-الاجتماع-المحتمل-بين-بوتين-وأردوغان-في-تركيا-1080277009.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم