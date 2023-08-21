https://sputnikarabic.ae/20230821/أمريكا-تعلن-مصرع-114-شخصا-وفقدان-850-آخرين-في-كارثة-حرائق-الغابات-بولاية-هاواي-1080299659.html

أمريكا تعلن مصرع 114 شخصا وفقدان 850 آخرين في كارثة حرائق الغابات بولاية هاواي

أمريكا تعلن مصرع 114 شخصا وفقدان 850 آخرين في كارثة حرائق الغابات بولاية هاواي

لقي ما لا يقل عن 114 شخصا مصرعهم في أكثر الحرائق فتكا تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من قرن، في بلدة لاهاينا بولاية هاواي. 21.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-21T18:17+0000

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وأعلن رئيس لاهاينا، ريتشارد بيسن، في مقطع فيديو، عن فقد نحو 850 شخصا"، مشيرا إلى تدمير أكثر من 2200 مبنى.من جهته، قال حاكم هاواي، جوش غرين، إن "أكثر من 1800 شخص مازالوا مرحلين ويتم إيواؤهم في فنادق في ماوي"، مؤكدا السيطرة على حريق لاهاينا بنسبة 90 في المائة".يأتي ذلك في وقت يقوم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، بزيارة إلى هاواي للقاء العاملين في فرق الإنقاذ والناجين من حرائق الغابات.وبدأت حرائق الغابات في الولاية بسبب الطقس الحار والجفاف، حيث فاقمت الرياح القوية التي تسبب بها إعصار دورا الوضع وتسببت في انتشار الحرائق بشكل كبير في الولاية.كما أدت الحرائق إلى تدمير عدة مناطق سياحية في الولاية بما في ذلك مدينة لاهيانا السياحية الشهيرة.

https://sputnikarabic.ae/20230814/لا-تعليق-هجوم-عنيف-ضد-بايدن-بسبب-رده-على-سؤال-عن-وفيات-حرائق-هاواي-1080066616.html

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