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https://sputnikarabic.ae/20230821/الأمم-المتحدة-غوتيريش-سيشارك-في-قمة-بريكس-ويسافر-إلى-جنوب-أفريقيا-غدا-1080299813.html
الأمم المتحدة: غوتيريش سيشارك في قمة "بريكس" ويسافر إلى جنوب أفريقيا غدا
الأمم المتحدة: غوتيريش سيشارك في قمة "بريكس" ويسافر إلى جنوب أفريقيا غدا
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سيتوجه إلى جنوب أفريقيا، يوم غد الثلاثاء،... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T18:26+0000
2023-08-21T18:28+0000
منظمة الأمم المتحدة
قمة بريكس 2023
العالم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال دوجاريك في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: "الأمين العام للأمم المتحدة سيتوجه إلى جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا لحضور القمة الـ15 لمجموعة "بريكس" وسيغادر يوم غد الثلاثاء".وستعقد قمة "بريكس" في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيكون قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا حاضرين هناك.وسيمثل روسيا، وزير الخارجية سيرغي لافروف وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه سيشارك في القمة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".
https://sputnikarabic.ae/20230821/ما-هو-الجنوب-العالمي-وكيف-يمكنه-الإطاحة-بالنظام-العالمي-الذي-يقوده-الغرب-1080297996.html
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منظمة الأمم المتحدة, قمة بريكس 2023, العالم
منظمة الأمم المتحدة, قمة بريكس 2023, العالم

الأمم المتحدة: غوتيريش سيشارك في قمة "بريكس" ويسافر إلى جنوب أفريقيا غدا

18:26 GMT 21.08.2023 (تم التحديث: 18:28 GMT 21.08.2023)
© AFP 2023 / ED JONESالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سيتوجه إلى جنوب أفريقيا، يوم غد الثلاثاء، للمشاركة في قمة "بريكس"، وإلقاء كلمة حول التعاون الدولي والتغيرات المناخية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال دوجاريك في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: "الأمين العام للأمم المتحدة سيتوجه إلى جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا لحضور القمة الـ15 لمجموعة "بريكس" وسيغادر يوم غد الثلاثاء".
بريكس 2023 في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
"بريكس 2023" و"الجنوب العالمي"... هل يتم الإطاحة بالنظام العالمي الذي يقوده الغرب؟
17:41 GMT
وستعقد قمة "بريكس" في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيكون قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا حاضرين هناك.
وسيمثل روسيا، وزير الخارجية سيرغي لافروف وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه سيشارك في القمة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".
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