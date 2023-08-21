https://sputnikarabic.ae/20230821/الأمم-المتحدة-غوتيريش-سيشارك-في-قمة-بريكس-ويسافر-إلى-جنوب-أفريقيا-غدا-1080299813.html

الأمم المتحدة: غوتيريش سيشارك في قمة "بريكس" ويسافر إلى جنوب أفريقيا غدا

الأمم المتحدة: غوتيريش سيشارك في قمة "بريكس" ويسافر إلى جنوب أفريقيا غدا

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سيتوجه إلى جنوب أفريقيا، يوم غد الثلاثاء،... 21.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-21T18:26+0000

2023-08-21T18:26+0000

2023-08-21T18:28+0000

منظمة الأمم المتحدة

قمة بريكس 2023

العالم

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال دوجاريك في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: "الأمين العام للأمم المتحدة سيتوجه إلى جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا لحضور القمة الـ15 لمجموعة "بريكس" وسيغادر يوم غد الثلاثاء".وستعقد قمة "بريكس" في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيكون قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا حاضرين هناك.وسيمثل روسيا، وزير الخارجية سيرغي لافروف وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه سيشارك في القمة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

https://sputnikarabic.ae/20230821/ما-هو-الجنوب-العالمي-وكيف-يمكنه-الإطاحة-بالنظام-العالمي-الذي-يقوده-الغرب-1080297996.html

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