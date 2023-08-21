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https://sputnikarabic.ae/20230821/الجامعة-العربية-يجب-على-المجتمع-الدولي-أن-يتدخل-لوقف-الانتهاكات-الإسرائيلية-بالقدس-1080305758.html
الجامعة العربية: يجب على المجتمع الدولي أن يتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس
الجامعة العربية: يجب على المجتمع الدولي أن يتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس
وجهت الجامعة العربية رسالة إلى المجتمع الدولي حول الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في القدس، مشددة على ضرورة التدخل الفوري لوقفها. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T20:58+0000
2023-08-21T20:58+0000
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وحذرت الجامعة العربية من أي محاولة إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الأقصى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الyثنين.وأصدرت الجامعة العربية بيانا بمناسبة الذكرى الـ 54 لحريق المسجد الأقصى، أشارت فيها إلى قيام إسرائيل بانتهاكات مستمرة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.وأكدت الجامعة العربية أن المسجد الأقصى بمساحته الكاملة هو مكان عبادة للمسلمين فقط، محذرة من أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية.ولفت إلى أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، مشيرة إلى أنه لا يجب القيام بأي إجراء أحادي يمس المكانة القانونية للقدس ويشمل ذلك الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بها.وخلال فعالية لإحياء الذكرى السنوية الـ 54 لإحراق المسجد الأقصى، في مخيم العودة ملكة شرقي مدينة غزة، أصيب 18 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي تصدى لحشود كبيرة عند الجدار الفاصل شرقي المخيم.
https://sputnikarabic.ae/20230821/18-إصابة-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-خلال-إحياء-ذكرى-إحراق-المسجد-الأقصى-شرقي-غزة-1080302110.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, جامعة الدول العربية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, جامعة الدول العربية

الجامعة العربية: يجب على المجتمع الدولي أن يتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

20:58 GMT 21.08.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة
18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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وجهت الجامعة العربية رسالة إلى المجتمع الدولي حول الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في القدس، مشددة على ضرورة التدخل الفوري لوقفها.
وحذرت الجامعة العربية من أي محاولة إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الأقصى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الyثنين.
وأصدرت الجامعة العربية بيانا بمناسبة الذكرى الـ 54 لحريق المسجد الأقصى، أشارت فيها إلى قيام إسرائيل بانتهاكات مستمرة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
18 إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى شرقي غزة
18:57 GMT
وأكدت الجامعة العربية أن المسجد الأقصى بمساحته الكاملة هو مكان عبادة للمسلمين فقط، محذرة من أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية.
ولفت إلى أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، مشيرة إلى أنه لا يجب القيام بأي إجراء أحادي يمس المكانة القانونية للقدس ويشمل ذلك الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بها.
وخلال فعالية لإحياء الذكرى السنوية الـ 54 لإحراق المسجد الأقصى، في مخيم العودة ملكة شرقي مدينة غزة، أصيب 18 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي تصدى لحشود كبيرة عند الجدار الفاصل شرقي المخيم.
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