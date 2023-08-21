https://sputnikarabic.ae/20230821/الخارجية-السودانية-تدعو-المجتمع-الدولي-لتصنيف-الدعم-السريع-جماعة-إرهابية-1080299008.html
الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولي لتصنيف الدعم السريع "جماعة إرهابية"
الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولي لتصنيف الدعم السريع "جماعة إرهابية"
اتهمت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الإثنين، "قوات الدعم السريع بتجنيد الأطفال والقصر في الهجوم على مقر سلاح المدرعات في الخرطوم". 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T17:59+0000
2023-08-21T17:59+0000
2023-08-21T17:59+0000
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وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إنه "من واجب المجتمع الدولي، تصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة جماعة إرهابية".وكان الجيش السوداني أعلن في وقت سابق اليوم، "اغتيال اللواء الركن ياسر فضل الله قائد الفرقة 16 مشاة نيالا بولاية جنوب دارفور على يد قوات الدعم السريع".يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القوات المسلحة السودانية، "إحباط عدد من الهجمات الفاشلة لقوات الدعم السريع على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة جنوب العاصمة الخرطوم".وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان لها، إن "قواتها بمنطقة الشجرة العسكرية جنوب الخرطوم، تمكنت من إسقاط مئات القتلى والجرحى من قوات الدعم السريع وتدمير 5 مدرعات و دبابة و2 عربة مدفع، وعدد كبير من العربات القتالية".وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sputnikarabic.ae/20230817/أمريكا-تطالب-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-بوقف-القتال-في-جنوب-دارفور-1080184776.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولي لتصنيف الدعم السريع "جماعة إرهابية"
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اتهمت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الإثنين، "قوات الدعم السريع بتجنيد الأطفال والقصر في الهجوم على مقر سلاح المدرعات في الخرطوم".
وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إنه "من واجب المجتمع الدولي، تصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة جماعة إرهابية".
وكان الجيش السوداني أعلن في وقت سابق اليوم، "اغتيال اللواء الركن ياسر فضل الله
قائد الفرقة 16 مشاة نيالا بولاية جنوب دارفور على يد قوات الدعم السريع".
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القوات المسلحة السودانية، "إحباط عدد من الهجمات الفاشلة لقوات الدعم السريع على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة جنوب العاصمة الخرطوم".
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان لها، إن "قواتها بمنطقة الشجرة العسكرية جنوب الخرطوم، تمكنت من إسقاط مئات القتلى والجرحى
من قوات الدعم السريع وتدمير 5 مدرعات و دبابة و2 عربة مدفع، وعدد كبير من العربات القتالية".
وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.