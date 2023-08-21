https://sputnikarabic.ae/20230821/الخارجية-المصرية-شكري-يناقش-مع-بلينكن-هاتفيا-الأوضاع-في-السودان-وليبيا-والنيجر-1080297656.html

الخارجية المصرية: شكري يناقش مع بلينكن هاتفيا الأوضاع في السودان وليبيا والنيجر

الخارجية المصرية: شكري يناقش مع بلينكن هاتفيا الأوضاع في السودان وليبيا والنيجر

أكد وزيرى خارجية مصر سامح شكري والولايات المتحدة أنتوني بلينكن، "حرصهما علي استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة لمتابعة مسارات التعاون بين البلدين،... 21.08.2023, سبوتنيك عربي

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وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصرية، في بيان عبر "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن "شكري أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم مع بلينكن، في إطار متابعة أبرز المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك". وأشار أبو زيد أن الاتصال شهد "تأكيد الوزيرين على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وذلك من خلال الدفع بمختلف أطر التعاون التنموية والاقتصادية والعسكرية".كما تم التباحث بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع فى السودان وليبيا والنيجر ونتائج اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وفقا للمتحدث الرسمي.وكان بلينكن تباحث مع نظيره المصري، في 2 أغسطس/ آب الجاري، بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير الأمريكي أكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وحرصه على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والتنموية والعسكرية والأمنية، كما تضمنت المكالمة تبادل وجهات النظر والتشاور بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية من بينها السودان وليبيا والقضية الفلسطينية.واختتم أبو زيد بالتأكيد على أن الاتصال بين الوزيرين يعكس أهمية العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين لتحقيق مصالحهما المشتركة ودعم الاستقرار الإقليمي.

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