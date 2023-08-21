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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230821/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مسيرة-أوكرانية-ثانية-في-أجواء-مقاطعة-موسكو-1080275214.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية ثانية في أجواء مقاطعة موسكو
الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية ثانية في أجواء مقاطعة موسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت طائرة مسيرة ثانية، في أجواء منطقة مدينة إسترا بمقاطعة موسكو. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T06:24+0000
2023-08-21T06:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "يوم 21 آب/ أغسطس، في تمام الساعة 08:16 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار. تم تدمير الطائرة المسيرة فوق منطقة إسترا بمقاطعة موسكو، بواسطة منظومات الدفاع الجوي الروسية".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة في ضواحي موسكو.وأفادت الدفاع الروسية في بيان: "في الحادي والعشرين من أغسطس/ آب حوالي الساعة 06:50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".وأضافت الدفاع الروسية أن نظم الدفاع الجوي رصدت الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق منطقة موسكو، وتم اعتراضها باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.وواصلت الدفاع الروسية وفقًا للبيان: "تحطمت الطائرة المسيرة في منطقة بوكروفسكوي السكنية بمقاطعة أودينتسوفو، بعد فقدان السيطرة عليها، ولم يصب أحد بأذى".
https://sputnikarabic.ae/20230821/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-هجوم-إرهابي-نفذه-نظام-كييف-باستخدام-طائرة-مسيرة-في-موسكو-1080274531.html
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الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية ثانية في أجواء مقاطعة موسكو

06:24 GMT 21.08.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورمنظومات الدفاع الجوي "إس-300"
منظومات الدفاع الجوي إس-300 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت طائرة مسيرة ثانية، في أجواء منطقة مدينة إسترا بمقاطعة موسكو.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "يوم 21 آب/ أغسطس، في تمام الساعة 08:16 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار. تم تدمير الطائرة المسيرة فوق منطقة إسترا بمقاطعة موسكو، بواسطة منظومات الدفاع الجوي الروسية".
هجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري موسكو - سيتي (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة في موسكو
04:37 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة في ضواحي موسكو.
وأفادت الدفاع الروسية في بيان: "في الحادي والعشرين من أغسطس/ آب حوالي الساعة 06:50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".
وأضافت الدفاع الروسية أن نظم الدفاع الجوي رصدت الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق منطقة موسكو، وتم اعتراضها باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.
وواصلت الدفاع الروسية وفقًا للبيان: "تحطمت الطائرة المسيرة في منطقة بوكروفسكوي السكنية بمقاطعة أودينتسوفو، بعد فقدان السيطرة عليها، ولم يصب أحد بأذى".
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 أغسطس, 19:55 GMT
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