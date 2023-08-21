https://sputnikarabic.ae/20230821/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مسيرة-أوكرانية-ثانية-في-أجواء-مقاطعة-موسكو-1080275214.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية ثانية في أجواء مقاطعة موسكو
الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية ثانية في أجواء مقاطعة موسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت طائرة مسيرة ثانية، في أجواء منطقة مدينة إسترا بمقاطعة موسكو. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T06:24+0000
2023-08-21T06:24+0000
2023-08-21T06:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103561/66/1035616639_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_60b266e373bc971d8056045d2bf5f4d7.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "يوم 21 آب/ أغسطس، في تمام الساعة 08:16 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار. تم تدمير الطائرة المسيرة فوق منطقة إسترا بمقاطعة موسكو، بواسطة منظومات الدفاع الجوي الروسية".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة في ضواحي موسكو.وأفادت الدفاع الروسية في بيان: "في الحادي والعشرين من أغسطس/ آب حوالي الساعة 06:50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".وأضافت الدفاع الروسية أن نظم الدفاع الجوي رصدت الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق منطقة موسكو، وتم اعتراضها باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.وواصلت الدفاع الروسية وفقًا للبيان: "تحطمت الطائرة المسيرة في منطقة بوكروفسكوي السكنية بمقاطعة أودينتسوفو، بعد فقدان السيطرة عليها، ولم يصب أحد بأذى".
https://sputnikarabic.ae/20230821/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-هجوم-إرهابي-نفذه-نظام-كييف-باستخدام-طائرة-مسيرة-في-موسكو-1080274531.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103561/66/1035616639_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_74accdc6c5e4ea210009e3fdeb5a9a8c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية ثانية في أجواء مقاطعة موسكو
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت طائرة مسيرة ثانية، في أجواء منطقة مدينة إسترا بمقاطعة موسكو.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "يوم 21 آب/ أغسطس، في تمام الساعة 08:16 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار. تم تدمير الطائرة المسيرة فوق منطقة إسترا بمقاطعة موسكو، بواسطة منظومات الدفاع الجوي الروسية".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة في ضواحي موسكو.
وأفادت الدفاع الروسية في بيان: "في الحادي والعشرين من أغسطس/ آب حوالي الساعة 06:50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".
وأضافت الدفاع الروسية أن نظم الدفاع الجوي رصدت الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق منطقة موسكو، وتم اعتراضها باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.
وواصلت الدفاع الروسية وفقًا للبيان: "تحطمت الطائرة المسيرة في منطقة بوكروفسكوي السكنية بمقاطعة أودينتسوفو، بعد فقدان السيطرة عليها، ولم يصب أحد بأذى".