عربي
https://sputnikarabic.ae/20230821/الصين-تؤيد-فكرة-توسيع-البريكس-1080273539.html
الصين تؤيد فكرة توسيع "البريكس"
الصين تؤيد فكرة توسيع "البريكس"
أكدت وزارة الخارجية الصينية دعمها لعملية توسيع مجموعة "بريكس"، معربة عن ترحيبها بانضمام شركاء جدد إلى هذا التكتل. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T00:34+0000
2023-08-21T00:34+0000
الصين
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102586/19/1025861922_0:0:2846:1602_1920x0_80_0_0_79dbdacba40cfaa2fec9e8241b313a9e.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأعلنت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الخارجية الصينية في تصريح لوكالة "سبوتنيك" في تمام ليل القمة المقررة لمجموعة "بريكس" في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا: "الصين طوال الوقت كانت مؤمنة بأن "بريكس" تشكل آلية مفتوحة وشاملة. نحن ندعم بشدة عملية توسيع "بريكس" ونرحب بالشركاء الجدد الذين يشتركون في رؤية مشابهة داخل هذا التكتل الكبير (مجموعة "بريكس").وأضافت وزارة الخارجية الصينية أن الصين جاهزة للتعاون مع شركائها داخل مجموعة "بريكس" لدعم جهود جنوب أفريقيا بصفتها رئيسة الجولة الحالية للمجموعة، من خلال تنظيم مختلف الفعاليات ضمن إطار "بريكس" بشكل مشترك، وتقديم مساهمات أكبر لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار على مستوى العالم.وستعقد قمة "بريكس" في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيكون قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا حاضرين هناك.وسيمثل روسيا، وزير الخارجية سيرغي لافروف. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه سيشارك في القمة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".
https://sputnikarabic.ae/20230820/رئيس-جنوب-أفريقيا-الجمهورية-لن-تشارك-في-صراع-القوى-العالمية-1080272427.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102586/19/1025861922_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_a6139beff1d7fd19f419b4ca9fb83b2d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تؤيد فكرة توسيع "البريكس"

00:34 GMT 21.08.2023
© Sputnik . Michael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالصين تدعو قادة المكسيك وطاجيكستان ومصر الى قمة بريكس
الصين تدعو قادة المكسيك وطاجيكستان ومصر الى قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© Sputnik . Michael Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أكدت وزارة الخارجية الصينية دعمها لعملية توسيع مجموعة "بريكس"، معربة عن ترحيبها بانضمام شركاء جدد إلى هذا التكتل.
موسكو - سبوتنيك. وأعلنت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الخارجية الصينية في تصريح لوكالة "سبوتنيك" في تمام ليل القمة المقررة لمجموعة "بريكس" في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا: "الصين طوال الوقت كانت مؤمنة بأن "بريكس" تشكل آلية مفتوحة وشاملة. نحن ندعم بشدة عملية توسيع "بريكس" ونرحب بالشركاء الجدد الذين يشتركون في رؤية مشابهة داخل هذا التكتل الكبير (مجموعة "بريكس").
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
رئيس جنوب أفريقيا: الجمهورية لن تشارك في صراع القوى العالمية
أمس, 21:31 GMT
وأضافت وزارة الخارجية الصينية أن الصين جاهزة للتعاون مع شركائها داخل مجموعة "بريكس" لدعم جهود جنوب أفريقيا بصفتها رئيسة الجولة الحالية للمجموعة، من خلال تنظيم مختلف الفعاليات ضمن إطار "بريكس" بشكل مشترك، وتقديم مساهمات أكبر لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار على مستوى العالم.
وستعقد قمة "بريكس" في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيكون قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا حاضرين هناك.
وسيمثل روسيا، وزير الخارجية سيرغي لافروف. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه سيشارك في القمة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 أغسطس, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала