https://sputnikarabic.ae/20230821/الصين-تؤيد-فكرة-توسيع-البريكس-1080273539.html
الصين تؤيد فكرة توسيع "البريكس"
الصين تؤيد فكرة توسيع "البريكس"
أكدت وزارة الخارجية الصينية دعمها لعملية توسيع مجموعة "بريكس"، معربة عن ترحيبها بانضمام شركاء جدد إلى هذا التكتل. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T00:34+0000
2023-08-21T00:34+0000
2023-08-21T00:34+0000
الصين
قمة بريكس 2023
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موسكو - سبوتنيك. وأعلنت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الخارجية الصينية في تصريح لوكالة "سبوتنيك" في تمام ليل القمة المقررة لمجموعة "بريكس" في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا: "الصين طوال الوقت كانت مؤمنة بأن "بريكس" تشكل آلية مفتوحة وشاملة. نحن ندعم بشدة عملية توسيع "بريكس" ونرحب بالشركاء الجدد الذين يشتركون في رؤية مشابهة داخل هذا التكتل الكبير (مجموعة "بريكس").وأضافت وزارة الخارجية الصينية أن الصين جاهزة للتعاون مع شركائها داخل مجموعة "بريكس" لدعم جهود جنوب أفريقيا بصفتها رئيسة الجولة الحالية للمجموعة، من خلال تنظيم مختلف الفعاليات ضمن إطار "بريكس" بشكل مشترك، وتقديم مساهمات أكبر لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار على مستوى العالم.وستعقد قمة "بريكس" في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيكون قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا حاضرين هناك.وسيمثل روسيا، وزير الخارجية سيرغي لافروف. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه سيشارك في القمة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".
https://sputnikarabic.ae/20230820/رئيس-جنوب-أفريقيا-الجمهورية-لن-تشارك-في-صراع-القوى-العالمية-1080272427.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن
الصين تؤيد فكرة توسيع "البريكس"
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أكدت وزارة الخارجية الصينية دعمها لعملية توسيع مجموعة "بريكس"، معربة عن ترحيبها بانضمام شركاء جدد إلى هذا التكتل.
موسكو - سبوتنيك
. وأعلنت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الخارجية الصينية في تصريح لوكالة "سبوتنيك
" في تمام ليل القمة المقررة لمجموعة "بريكس" في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا: "الصين طوال الوقت كانت مؤمنة بأن "بريكس" تشكل آلية مفتوحة وشاملة. نحن ندعم بشدة عملية توسيع "بريكس" ونرحب بالشركاء الجدد الذين يشتركون في رؤية مشابهة داخل هذا التكتل الكبير (مجموعة "بريكس").
وأضافت وزارة الخارجية الصينية أن الصين جاهزة للتعاون مع شركائها داخل مجموعة "بريكس" لدعم جهود جنوب أفريقيا بصفتها رئيسة الجولة الحالية للمجموعة، من خلال تنظيم مختلف الفعاليات ضمن إطار "بريكس" بشكل مشترك، وتقديم مساهمات أكبر لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار على مستوى العالم.
وستعقد قمة "بريكس"
في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيكون قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا حاضرين هناك.
وسيمثل روسيا، وزير الخارجية سيرغي لافروف. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه سيشارك في القمة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".