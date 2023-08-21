https://sputnikarabic.ae/20230821/الصين-تخفض-من-جديد-معدل-الفائدة-المرجعي-لدعم-الاقتصاد-1080275103.html
الصين تخفض من جديد معدل الفائدة المرجعي لدعم الاقتصاد
الصين تخفض من جديد معدل الفائدة المرجعي لدعم الاقتصاد
أعلن المصرف المركزي الصيني، اليوم الاثنين، تخفيض معدل الفائدة المرجعي بعد اتخاذ إجراء مماثل الأسبوع الماضي سعيا لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني أكبر... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T06:09+0000
2023-08-21T06:09+0000
2023-08-21T06:09+0000
اقتصاد
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وذكر المصرف المركزي الصيني أن تم تخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام الذي يشكل مرجعا للقروض المصرفية للشركات والأسر من 3.55% إلى 3.45%.وكان البنك المصرف المركزي الصيني قد خفض هذه الفائدة في حزيران/ يونيو الماضي. في المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء رهن عقاري التي بقيت بمستوى 4.2%.ويهدف القرار الذي كانت تترقبه الأسواق إلى تشجيع المصارف التجارية على منح المزيد من القروض بأسعار فائدة أفضل، ما سيسمح تاليا بدعم النشاط في ظل التباطؤ الاقتصادي.واتخذ المصرف المركزي الصيني هذه الخطوة فيما تعمد القوى الاقتصادية الكبرى في العالم إلى رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.
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اقتصاد
الصين تخفض من جديد معدل الفائدة المرجعي لدعم الاقتصاد
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أعلن المصرف المركزي الصيني، اليوم الاثنين، تخفيض معدل الفائدة المرجعي بعد اتخاذ إجراء مماثل الأسبوع الماضي سعيا لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وذكر المصرف المركزي الصيني أن تم تخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام الذي يشكل مرجعا للقروض المصرفية للشركات والأسر من 3.55% إلى 3.45%.
وكان البنك المصرف المركزي الصيني قد خفض هذه الفائدة في حزيران/ يونيو الماضي. في المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء رهن عقاري التي بقيت بمستوى 4.2%.
ويهدف القرار الذي كانت تترقبه الأسواق إلى تشجيع المصارف التجارية على منح المزيد من القروض بأسعار فائدة أفضل، ما سيسمح تاليا بدعم النشاط في ظل التباطؤ الاقتصادي.
واتخذ المصرف المركزي الصيني هذه الخطوة فيما تعمد القوى الاقتصادية الكبرى في العالم إلى رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.