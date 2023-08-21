عربي
https://sputnikarabic.ae/20230821/الصين-مجموعة-بريكس-ملتزمة-بالدفاع-عن-التعددية-والعمل-على-إصلاح-نظام-الحوكمة-العالمي-1080273699.html
الصين: مجموعة "بريكس" ملتزمة بالدفاع عن التعددية والعمل على إصلاح نظام الحوكمة العالمي
الصين: مجموعة "بريكس" ملتزمة بالدفاع عن التعددية والعمل على إصلاح نظام الحوكمة العالمي
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، التزام مجموعة "بريكس" بالدفاع عن التعددية وتحقيق إصلاح في نظام الحوكمة العالمية، واعتبارها منصة مهمة للتعاون بين... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T01:09+0000
2023-08-21T01:10+0000
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
قمة بريكس 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101490/01/1014900184_0:165:3870:2342_1920x0_80_0_0_82d9a16b5524883c3200db1b9abd335d.jpg
بكين- سبوتنيك.وقالت الخارجية الصينية في تصريح لوكالة "سبوتنيك" قبيل قمة مجموعة "بريكس" المقررة في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا: "بوصفها منصة مهمة للتعاون مع الأسواق الناشئة والدول النامية، تسعى مجموعة "بريكس" إلى حماية التعددية، وتعمل بجدية على إجراء إصلاحات في نظام الحوكمة العالمي، من خلال زيادة تمثيل دول الأسواق الناشئة والدول النامية، وتعزيز حقوقها في الإدلاء بالتصويت".وأضافت الخارجية الصينية أن "مجموعة "بريكس" أصبحت بالفعل قوة إيجابية وبناءة ومستقرة في مجال الشؤون الدولية".وستعقد قمة "بريكس" في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيكون قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا حاضرين هناك.وسيمثل روسيا، وزير الخارجية سيرغي لافروف. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه سيشارك في القمة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".
https://sputnikarabic.ae/20230821/الصين-تؤيد-فكرة-توسيع-البريكس-1080273539.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101490/01/1014900184_264:0:3607:2507_1920x0_80_0_0_c640ac78dd584c6cfcdc5782248a9b74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2023
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2023

الصين: مجموعة "بريكس" ملتزمة بالدفاع عن التعددية والعمل على إصلاح نظام الحوكمة العالمي

01:09 GMT 21.08.2023 (تم التحديث: 01:10 GMT 21.08.2023)
© AP Photoبوتين ودول "بريكس"
بوتين ودول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© AP Photo
تابعنا عبرTelegramNabd
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، التزام مجموعة "بريكس" بالدفاع عن التعددية وتحقيق إصلاح في نظام الحوكمة العالمية، واعتبارها منصة مهمة للتعاون بين الدول النامية.
بكين- سبوتنيك.وقالت الخارجية الصينية في تصريح لوكالة "سبوتنيك" قبيل قمة مجموعة "بريكس" المقررة في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا: "بوصفها منصة مهمة للتعاون مع الأسواق الناشئة والدول النامية، تسعى مجموعة "بريكس" إلى حماية التعددية، وتعمل بجدية على إجراء إصلاحات في نظام الحوكمة العالمي، من خلال زيادة تمثيل دول الأسواق الناشئة والدول النامية، وتعزيز حقوقها في الإدلاء بالتصويت".
الصين تدعو قادة المكسيك وطاجيكستان ومصر الى قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
الصين تؤيد فكرة توسيع "البريكس"
00:34 GMT
وأضافت الخارجية الصينية أن "مجموعة "بريكس" أصبحت بالفعل قوة إيجابية وبناءة ومستقرة في مجال الشؤون الدولية".
وستعقد قمة "بريكس" في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيكون قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا حاضرين هناك.
وسيمثل روسيا، وزير الخارجية سيرغي لافروف. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه سيشارك في القمة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 أغسطس, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала