https://sputnikarabic.ae/20230821/الصين-مجموعة-بريكس-ملتزمة-بالدفاع-عن-التعددية-والعمل-على-إصلاح-نظام-الحوكمة-العالمي-1080273699.html
الصين: مجموعة "بريكس" ملتزمة بالدفاع عن التعددية والعمل على إصلاح نظام الحوكمة العالمي
الصين: مجموعة "بريكس" ملتزمة بالدفاع عن التعددية والعمل على إصلاح نظام الحوكمة العالمي
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، التزام مجموعة "بريكس" بالدفاع عن التعددية وتحقيق إصلاح في نظام الحوكمة العالمية، واعتبارها منصة مهمة للتعاون بين... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T01:09+0000
2023-08-21T01:09+0000
2023-08-21T01:10+0000
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قمة بريكس 2023
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بكين- سبوتنيك.وقالت الخارجية الصينية في تصريح لوكالة "سبوتنيك" قبيل قمة مجموعة "بريكس" المقررة في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا: "بوصفها منصة مهمة للتعاون مع الأسواق الناشئة والدول النامية، تسعى مجموعة "بريكس" إلى حماية التعددية، وتعمل بجدية على إجراء إصلاحات في نظام الحوكمة العالمي، من خلال زيادة تمثيل دول الأسواق الناشئة والدول النامية، وتعزيز حقوقها في الإدلاء بالتصويت".وأضافت الخارجية الصينية أن "مجموعة "بريكس" أصبحت بالفعل قوة إيجابية وبناءة ومستقرة في مجال الشؤون الدولية".وستعقد قمة "بريكس" في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيكون قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا حاضرين هناك.وسيمثل روسيا، وزير الخارجية سيرغي لافروف. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه سيشارك في القمة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".
https://sputnikarabic.ae/20230821/الصين-تؤيد-فكرة-توسيع-البريكس-1080273539.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2023
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2023
الصين: مجموعة "بريكس" ملتزمة بالدفاع عن التعددية والعمل على إصلاح نظام الحوكمة العالمي
01:09 GMT 21.08.2023 (تم التحديث: 01:10 GMT 21.08.2023) تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، التزام مجموعة "بريكس" بالدفاع عن التعددية وتحقيق إصلاح في نظام الحوكمة العالمية، واعتبارها منصة مهمة للتعاون بين الدول النامية.
بكين- سبوتنيك
.وقالت الخارجية الصينية في تصريح لوكالة "سبوتنيك" قبيل قمة مجموعة "بريكس" المقررة في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا: "بوصفها منصة مهمة للتعاون مع الأسواق الناشئة والدول النامية، تسعى مجموعة "بريكس" إلى حماية التعددية، وتعمل بجدية على إجراء إصلاحات في نظام الحوكمة العالمي، من خلال زيادة تمثيل دول الأسواق الناشئة والدول النامية، وتعزيز حقوقها في الإدلاء بالتصويت".
وأضافت الخارجية الصينية أن "مجموعة "بريكس" أصبحت بالفعل قوة إيجابية وبناءة ومستقرة في مجال الشؤون الدولية".
وستعقد قمة "بريكس"
في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيكون قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا حاضرين هناك.
وسيمثل روسيا، وزير الخارجية سيرغي لافروف. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه سيشارك في القمة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".