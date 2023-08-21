https://sputnikarabic.ae/20230821/العلم-الروسي-مضاء-على-حائط-دار-الأوبرا-بدمشق-في-عيده-صور-1080303212.html
العلم الروسي مضاء على حائط دار الأوبرا بدمشق في عيده... صور
العلم الروسي مضاء على حائط دار الأوبرا بدمشق في عيده... صور
في إطار مشاركة السوريين للشعب الروسي باحتفالاته بعيد العلم الروسي تم، مساء اليوم، إضاءة مبنى دار الأسد للثقافة والفنون في مدينة دمشق بألوان العلم الروسي. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T19:17+0000
2023-08-21T19:17+0000
2023-08-21T19:17+0000
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قبل تسعة وعشرين عاما، احتفلت روسيا رسميا بيوم العلم الوطني للمرة الأولى، وفي اليوم نفسه قبل 31 عاما، حلّ العلم الوطني ذو الألوان الثلاثة (الأبيض، الأزرق، الأحمر) الذي كان معتمدا زمن الإمبراطورية الروسية، محل سلفه السوفيتي، لتحتفل روسيا كل عام بمثل هذا اليوم بيوم العلم الوطني.ويرمز اللون الأبيض في العلم الروسي إلى النبل والصراحة فيما يرمز اللون الأزرق إلى الولاء والعفة أما اللون الأحمر فيرمز إلى الشجاعة.ويضاء العلم الروسي للعام الثاني على التوالي في العاصمة السورية دمشق (دار الأوبرا) والذي يجاوره كلاً من (مكتبة الأسد الوطنية) وفندق (شيراتون دمشق والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وحديقة تشرين الوطنية) بالإضافة إلى نصب السيف الدمشقي الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1950.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا
العلم الروسي مضاء على حائط دار الأوبرا بدمشق في عيده... صور
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حصري
في إطار مشاركة السوريين للشعب الروسي باحتفالاته بعيد العلم الروسي تم، مساء اليوم، إضاءة مبنى دار الأسد للثقافة والفنون في مدينة دمشق بألوان العلم الروسي.
قبل تسعة وعشرين عاما، احتفلت روسيا رسميا بيوم العلم الوطني للمرة الأولى، وفي اليوم نفسه قبل 31 عاما، حلّ العلم الوطني ذو الألوان الثلاثة (الأبيض، الأزرق، الأحمر) الذي كان معتمدا زمن الإمبراطورية الروسية، محل سلفه السوفيتي، لتحتفل روسيا كل عام بمثل هذا اليوم بيوم العلم الوطني.
ويرمز اللون الأبيض في العلم الروسي إلى النبل والصراحة فيما يرمز اللون الأزرق إلى الولاء والعفة أما اللون الأحمر فيرمز إلى الشجاعة.
ويضاء العلم الروسي للعام الثاني على التوالي في العاصمة السورية دمشق (دار الأوبرا) والذي يجاوره كلاً من (مكتبة الأسد الوطنية) وفندق (شيراتون دمشق والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وحديقة تشرين الوطنية) بالإضافة إلى نصب السيف الدمشقي الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1950.