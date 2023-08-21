https://sputnikarabic.ae/20230821/القوات-الأوكرانية-تتابع-قصف-أحياء-دونيتسك-1080275960.html
القوات الأوكرانية تتابع قصف أحياء دونيتسك
القوات الأوكرانية تتابع قصف أحياء دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأنه في الليلة الماضية وفي صباح اليوم... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T07:44+0000
2023-08-21T07:44+0000
2023-08-21T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف المكتب، في بيان على "تلغرام"، بأنه "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في حوالي الساعة 21:25 بتوقيت موسكو، ومنطقة نيتايلوفو، وتم إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم على مدينة دونيتسك ومنطقة نيتيلوفو (منطقتي كويبيشيفسكي وكييف) في الساعة 21:55".وتابع البيان: "في الساعة 4:00 فجرا، تم قصف حي كيروفسكي في المدينة، وأطلقت عليه ثلاث قذائف عيار 155 ملم، وفي الساعة 7:50 صباحا و8:00 صباحا أطلق الجيش الأوكراني سبع قذائف من عيار 152 ملم على القرى غولموفسكي وزايتسيفو. وتقع منطقة كويبيشيفسكي في غرب دونيتسك، وكيروفسكي في الجزء الجنوبي الغربي، ومنطقة كييف في الجزء الشمالي من المدينة".وتعتبر الضواحي الشمالية لمنطقة المطار، مدمرة بالكامل نتيجة شهور طويلة من القتال بين الجيش الأوكراني المحاصر هناك وقوات دونيتسك.تستخدم دول الناتو مدفعية من عيار 155 ملم. إذ زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمدافع هاوتزر"إم777" طويلة المدى من عيار 155 ملم، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن جمهورييتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وتم أيضًا تزويد القوات الأوكرانية بمدافع "بي زد 2000" الألمانية ذاتية الدفع، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الدفع، ومدافع "قيصر" الفرنسية ذاتية الدفع باستخدام قذائف من هذا العيار.
https://sputnikarabic.ae/20230821/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مسيرة-أوكرانية-ثانية-في-أجواء-مقاطعة-موسكو-1080275214.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الأوكرانية تتابع قصف أحياء دونيتسك
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأنه في الليلة الماضية وفي صباح اليوم الاثنين، قامت القوات الأوكرانية بإطلاق النار على دونيتسك وقرى غولموفسكي وزايتسيف، وأطلقت ما مجموعه 18 قذيفة من عيار 155 و152 ملم.
وأضاف المكتب، في بيان على "تلغرام"، بأنه "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في حوالي الساعة 21:25 بتوقيت موسكو، ومنطقة نيتايلوفو، وتم إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم على مدينة دونيتسك ومنطقة نيتيلوفو (منطقتي كويبيشيفسكي وكييف) في الساعة 21:55".
وتابع البيان: "في الساعة 4:00 فجرا، تم قصف حي كيروفسكي في المدينة، وأطلقت عليه ثلاث قذائف عيار 155 ملم، وفي الساعة 7:50 صباحا و8:00 صباحا أطلق الجيش الأوكراني سبع قذائف من عيار 152 ملم
على القرى غولموفسكي وزايتسيفو. وتقع منطقة كويبيشيفسكي في غرب دونيتسك، وكيروفسكي في الجزء الجنوبي الغربي، ومنطقة كييف في الجزء الشمالي من المدينة".
منذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، تعرضت المنطقة بشكل منتظم للقصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية.
وتعتبر الضواحي الشمالية لمنطقة المطار، مدمرة بالكامل نتيجة شهور طويلة من القتال بين الجيش الأوكراني المحاصر هناك وقوات دونيتسك.
تستخدم دول الناتو مدفعية من عيار 155 ملم.
إذ زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمدافع هاوتزر"إم777" طويلة المدى من عيار 155 ملم، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن جمهورييتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وتم أيضًا تزويد القوات الأوكرانية بمدافع "بي زد 2000" الألمانية ذاتية الدفع، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الدفع، ومدافع "قيصر" الفرنسية ذاتية الدفع باستخدام قذائف من هذا العيار.