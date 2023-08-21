https://sputnikarabic.ae/20230821/القوات-الإسرائيلية-تعتقل-فلسطينيا-وتصيب-8-آخرين-خلال-اقتحام-بلدة-بيتا-في-نابلس-1080295646.html
القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا وتصيب 8 آخرين خلال اقتحام بلدة بيتا في نابلس
القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا وتصيب 8 آخرين خلال اقتحام بلدة بيتا في نابلس
اعتقلت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، شابا فلسطينيا عقب اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة". 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T15:44+0000
2023-08-21T15:44+0000
2023-08-21T15:44+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "تم بدء التحقيق معه للاشتباه في مساعدته لمنفذ عملية حوارة".من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، "إصابة 8 أشخاص بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا قرب نابلس، إحداها بالرأس".وقتل إسرائيليا وأصيب آخر بجروح خطيرة، في وقت سابق اليوم، جراء إطلاق نار على مركبتهما بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" في الضفة الغربية.يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل فلسطينيين اثنين بعد إصابتهما برصاص في الصدر أطلقته عليهما القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة أريحا في الضفة الغربية، بحسب الوزارة الفلسطينية.في سياق متصل، كان شاب فلسطيني قد لقي مصرعه، الخميس الماضي، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال اقتحام القوات الإسرائيلية منطقة زواتا غرب نابلس.
https://sputnikarabic.ae/20230818/عشرات-الإصابات-بالرصاص-والاختناق-في-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-عدة-مناطق-في-الضفة-الغربية-1080204037.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا وتصيب 8 آخرين خلال اقتحام بلدة بيتا في نابلس
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اعتقلت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، شابا فلسطينيا عقب اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "تم بدء التحقيق معه للاشتباه في مساعدته لمنفذ عملية حوارة".
من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، "إصابة 8 أشخاص بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا قرب نابلس، إحداها بالرأس".
وقتل إسرائيليا
وأصيب آخر بجروح خطيرة، في وقت سابق اليوم، جراء إطلاق نار على مركبتهما بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" في الضفة الغربية.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل فلسطينيين اثنين بعد إصابتهما برصاص في الصدر أطلقته عليهما القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة أريحا في الضفة الغربية، بحسب الوزارة الفلسطينية.
في سياق متصل، كان شاب فلسطيني قد لقي مصرعه
، الخميس الماضي، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال اقتحام القوات الإسرائيلية منطقة زواتا غرب نابلس.