عربي
https://sputnikarabic.ae/20230821/القوات-الإسرائيلية-تعتقل-فلسطينيا-وتصيب-8-آخرين-خلال-اقتحام-بلدة-بيتا-في-نابلس-1080295646.html
القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا وتصيب 8 آخرين خلال اقتحام بلدة بيتا في نابلس
القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا وتصيب 8 آخرين خلال اقتحام بلدة بيتا في نابلس
اعتقلت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، شابا فلسطينيا عقب اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة". 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T15:44+0000
2023-08-21T15:44+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/17/1073932984_0:11:3071:1738_1920x0_80_0_0_45ba184cb2e598457e6b6f3f19d31b22.jpg
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "تم بدء التحقيق معه للاشتباه في مساعدته لمنفذ عملية حوارة".من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، "إصابة 8 أشخاص بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا قرب نابلس، إحداها بالرأس".وقتل إسرائيليا وأصيب آخر بجروح خطيرة، في وقت سابق اليوم، جراء إطلاق نار على مركبتهما بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" في الضفة الغربية.يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل فلسطينيين اثنين بعد إصابتهما برصاص في الصدر أطلقته عليهما القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة أريحا في الضفة الغربية، بحسب الوزارة الفلسطينية.في سياق متصل، كان شاب فلسطيني قد لقي مصرعه، الخميس الماضي، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال اقتحام القوات الإسرائيلية منطقة زواتا غرب نابلس.
https://sputnikarabic.ae/20230818/عشرات-الإصابات-بالرصاص-والاختناق-في-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-عدة-مناطق-في-الضفة-الغربية-1080204037.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/17/1073932984_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a3d07202b409cbe61a4bc10e45b0c4c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا وتصيب 8 آخرين خلال اقتحام بلدة بيتا في نابلس

15:44 GMT 21.08.2023
© AP Photo / Majdi Mohammedاشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرلئيلي في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 22 فبراير 2023
اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرلئيلي في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 22 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبرTelegramNabd
اعتقلت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، شابا فلسطينيا عقب اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "تم بدء التحقيق معه للاشتباه في مساعدته لمنفذ عملية حوارة".
من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، "إصابة 8 أشخاص بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا قرب نابلس، إحداها بالرأس".
وقتل إسرائيليا وأصيب آخر بجروح خطيرة، في وقت سابق اليوم، جراء إطلاق نار على مركبتهما بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" في الضفة الغربية.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل فلسطينيين اثنين بعد إصابتهما برصاص في الصدر أطلقته عليهما القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة أريحا في الضفة الغربية، بحسب الوزارة الفلسطينية.
عشرات الاصابات بالرصاص والاختناق بمواجهات مع الجيش الاسرائيلي في عدة مناطق بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق من الضفة الغربية
18 أغسطس, 17:48 GMT
في سياق متصل، كان شاب فلسطيني قد لقي مصرعه، الخميس الماضي، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال اقتحام القوات الإسرائيلية منطقة زواتا غرب نابلس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала