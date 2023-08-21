https://sputnikarabic.ae/20230821/القوات-الروسية-تجبر-الجيش-الأوكراني-على-الانسحاب-من-بلدة-قرب-كوبيانسك-بعد-قتال-شرس--1080279912.html
القوات الروسية تجبر الجيش الأوكراني على الانسحاب من بلدة قرب كوبيانسك بعد قتال شرس
القوات الروسية تجبر الجيش الأوكراني على الانسحاب من بلدة قرب كوبيانسك بعد قتال شرس
أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن القوات المسلحة الروسية تقاتل بنشاط بالقرب من مدينة كوبيانسك، لافتا إلى أن هناك انسحابا... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T10:58+0000
2023-08-21T10:58+0000
2023-08-21T10:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غانتشيف، خلال تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "القتال النشط يدور بالقرب من قرية سينكوفكا في مقاطعة خاركوف بالقرب من كوبيانسك، وقد غادر العدو البلدة بالفعل".وتابع غانتشيف بالقول: "نتلقى معلومات تفيد بأن العسكريين الروس يهزمون بالفعل العدو في ضواحي كوبيانسك ويمكننا القول بالفعل أنه لا يوجد أفراد عسكريون من القوات المسلحة الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230821/القوات-الروسية-تسيطر-على-3-مقرات-أوكرانية-على-محور-أفدييفكا-في-دونيتسك-1080275854.html
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روسيا
القوات الروسية تجبر الجيش الأوكراني على الانسحاب من بلدة قرب كوبيانسك بعد قتال شرس
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أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن القوات المسلحة الروسية تقاتل بنشاط بالقرب من مدينة كوبيانسك، لافتا إلى أن هناك انسحابا أوكرانيا ملحوظا في تلك المنطقة.
وقال غانتشيف، خلال تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "القتال النشط يدور بالقرب من قرية سينكوفكا في مقاطعة خاركوف بالقرب من كوبيانسك، وقد غادر العدو البلدة بالفعل".
وتابع غانتشيف بالقول: "نتلقى معلومات تفيد بأن العسكريين الروس يهزمون بالفعل العدو في ضواحي كوبيانسك ويمكننا القول بالفعل أنه لا يوجد أفراد عسكريون من القوات المسلحة الأوكرانية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.