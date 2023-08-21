عربي
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230821/القوات-الروسية-تجبر-الجيش-الأوكراني-على-الانسحاب-من-بلدة-قرب-كوبيانسك-بعد-قتال-شرس--1080279912.html
القوات الروسية تجبر الجيش الأوكراني على الانسحاب من بلدة قرب كوبيانسك بعد قتال شرس
القوات الروسية تجبر الجيش الأوكراني على الانسحاب من بلدة قرب كوبيانسك بعد قتال شرس
أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن القوات المسلحة الروسية تقاتل بنشاط بالقرب من مدينة كوبيانسك، لافتا إلى أن هناك انسحابا... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T10:58+0000
2023-08-21T10:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غانتشيف، خلال تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "القتال النشط يدور بالقرب من قرية سينكوفكا في مقاطعة خاركوف بالقرب من كوبيانسك، وقد غادر العدو البلدة بالفعل".وتابع غانتشيف بالقول: "نتلقى معلومات تفيد بأن العسكريين الروس يهزمون بالفعل العدو في ضواحي كوبيانسك ويمكننا القول بالفعل أنه لا يوجد أفراد عسكريون من القوات المسلحة الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230821/القوات-الروسية-تسيطر-على-3-مقرات-أوكرانية-على-محور-أفدييفكا-في-دونيتسك-1080275854.html
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روسيا

القوات الروسية تجبر الجيش الأوكراني على الانسحاب من بلدة قرب كوبيانسك بعد قتال شرس

10:58 GMT 21.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن القوات المسلحة الروسية تقاتل بنشاط بالقرب من مدينة كوبيانسك، لافتا إلى أن هناك انسحابا أوكرانيا ملحوظا في تلك المنطقة.
وقال غانتشيف، خلال تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "القتال النشط يدور بالقرب من قرية سينكوفكا في مقاطعة خاركوف بالقرب من كوبيانسك، وقد غادر العدو البلدة بالفعل".
وتابع غانتشيف بالقول: "نتلقى معلومات تفيد بأن العسكريين الروس يهزمون بالفعل العدو في ضواحي كوبيانسك ويمكننا القول بالفعل أنه لا يوجد أفراد عسكريون من القوات المسلحة الأوكرانية".
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على 3 مقار أوكرانية على محور أفدييفكا في دونيتسك
07:32 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:10 GMT
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