عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230821/القوات-الروسية-تحبط-خمس-هجمات-للقوات-الأوكرانية-على-عدة-محاور--1080284425.html
القوات الروسية تحبط خمس هجمات للقوات الأوكرانية على عدة محاور
القوات الروسية تحبط خمس هجمات للقوات الأوكرانية على عدة محاور
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي صد خمس هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T13:15+0000
2023-08-21T13:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078177077_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9904c06ce01a65e8c0ce484cb6e3a80.jpg
وجاء في بيان الدفاع، "صدت القوات الروسية، مدعومة بقوات الصواريخ والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والطيران، خمس هجمات شنتها وحدات لواء الهجوم الجوي 82 من الاحتياطي الأوكراني في قرية رابوتينو في منطقة زابوروجيه، وتمكنوا من تدمير مستودع الذخيرة للواء الآلي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية أوميلنيك".وقام مقاتلو مجموعة "الغرب" بتحسين مواقعهم على طول الخط الأمامي على اتجاه كوبيانسك، و قضى الجنود الروس على أربع هجمات للعدو في خاركوف وفي جمهورية لوغانسك الشعبية.وأحبطت مجموعة قوات "المركز"، هجومين شنهما جنود أوكرانيون على اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية، وألحقت المقاتلات الروسية أضرارًا بالوحدات الميكانيكية 42 و63 و67، وكذلك ألوية الهجوم الجوي رقم 95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما واصلت القوات الروسية بنجاح إلحاق أضرار بالجنود الأوكرانيين على اتجاه خيرسون.وبلغت خسائر العدو: أكثر من 690 عسكريا، و5 مدرعات مشاة و20 سيارة، 12 مركبة قتال مصفحة، ومدافع الهاوتزر "دي 20" و"دي 30" وهاوتزر بريطاني الصنع "إف 70" ومدفعان من طراز "إم 119" وراداري "في بي 50" أمريكي الصنع، ومدفعية ذاتية الدفع "أكاسيا"، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "كراب" البولندي و3 مدافع "إم 777"، ومدفعية ذاتية الدفع "بالادين"، ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"، مدافع الهاوتزر "مستا بي" و"دي 30"، مدفعية ذاتية الدفع "نونا إس"، مدفعية ذاتية الدفع "أس-90 بريف هارت" بريطانية الصنع، مدفعان هاون عيار 120 ملم. وضربت القوات الجوية الروسية والمدفعية والصاروخية، في يوم واحد فقط، القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 167 منطقة بدورها ، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة أوكرانية من طراز "سو 25"، واعترضت ثلاث صواريخ من طراز "أورغان" و"هيمارس" ودمرت 36 طائرة دون طيار.
https://sputnikarabic.ae/20230821/طائرات-مسيرة-روسية-تدمر-مركبات-أوكرانية-على-جبهات-القتال-فيديو-1080283157.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078177077_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e0ff7cf072092f2de0810e08aa877f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحبط خمس هجمات للقوات الأوكرانية على عدة محاور

13:15 GMT 21.08.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-90إم "بروريف"التابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-90إم بروريفالتابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي صد خمس هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه.
وجاء في بيان الدفاع، "صدت القوات الروسية، مدعومة بقوات الصواريخ والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والطيران، خمس هجمات شنتها وحدات لواء الهجوم الجوي 82 من الاحتياطي الأوكراني في قرية رابوتينو في منطقة زابوروجيه، وتمكنوا من تدمير مستودع الذخيرة للواء الآلي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية أوميلنيك".
وقام مقاتلو مجموعة "الغرب" بتحسين مواقعهم على طول الخط الأمامي على اتجاه كوبيانسك، و قضى الجنود الروس على أربع هجمات للعدو في خاركوف وفي جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأفشلت مجموعة قوات "الجنوب" ثلاث هجمات شنها جنود أوكرانيون في جمهورية دونيتسك، وألحقت قوات "فوستوك" هزيمة بوحدات القوات المسلحة لأوكرانيا على اتجاه جنوب دونيتسك بالقرب من ستارومايورسكي وأوروزهايني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأحبطت مجموعة قوات "المركز"، هجومين شنهما جنود أوكرانيون على اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية، وألحقت المقاتلات الروسية أضرارًا بالوحدات الميكانيكية 42 و63 و67، وكذلك ألوية الهجوم الجوي رقم 95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما واصلت القوات الروسية بنجاح إلحاق أضرار بالجنود الأوكرانيين على اتجاه خيرسون.
طائرة مسيرة أورلان-10أو في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات مسيرة روسية تدمر مركبات أوكرانية على جبهات القتال.. فيديو
12:33 GMT
وبلغت خسائر العدو: أكثر من 690 عسكريا، و5 مدرعات مشاة و20 سيارة، 12 مركبة قتال مصفحة، ومدافع الهاوتزر "دي 20" و"دي 30" وهاوتزر بريطاني الصنع "إف 70" ومدفعان من طراز "إم 119" وراداري "في بي 50" أمريكي الصنع، ومدفعية ذاتية الدفع "أكاسيا"، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "كراب" البولندي و3 مدافع "إم 777"، ومدفعية ذاتية الدفع "بالادين"، ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"، مدافع الهاوتزر "مستا بي" و"دي 30"، مدفعية ذاتية الدفع "نونا إس"، مدفعية ذاتية الدفع "أس-90 بريف هارت" بريطانية الصنع، مدفعان هاون عيار 120 ملم.
وضربت القوات الجوية الروسية والمدفعية والصاروخية، في يوم واحد فقط، القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 167 منطقة بدورها ، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة أوكرانية من طراز "سو 25"، واعترضت ثلاث صواريخ من طراز "أورغان" و"هيمارس" ودمرت 36 طائرة دون طيار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала