https://sputnikarabic.ae/20230821/القوات-الروسية-تحبط-خمس-هجمات-للقوات-الأوكرانية-على-عدة-محاور--1080284425.html
القوات الروسية تحبط خمس هجمات للقوات الأوكرانية على عدة محاور
القوات الروسية تحبط خمس هجمات للقوات الأوكرانية على عدة محاور
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي صد خمس هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T13:15+0000
2023-08-21T13:15+0000
2023-08-21T13:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع، "صدت القوات الروسية، مدعومة بقوات الصواريخ والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والطيران، خمس هجمات شنتها وحدات لواء الهجوم الجوي 82 من الاحتياطي الأوكراني في قرية رابوتينو في منطقة زابوروجيه، وتمكنوا من تدمير مستودع الذخيرة للواء الآلي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية أوميلنيك".وقام مقاتلو مجموعة "الغرب" بتحسين مواقعهم على طول الخط الأمامي على اتجاه كوبيانسك، و قضى الجنود الروس على أربع هجمات للعدو في خاركوف وفي جمهورية لوغانسك الشعبية.وأحبطت مجموعة قوات "المركز"، هجومين شنهما جنود أوكرانيون على اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية، وألحقت المقاتلات الروسية أضرارًا بالوحدات الميكانيكية 42 و63 و67، وكذلك ألوية الهجوم الجوي رقم 95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما واصلت القوات الروسية بنجاح إلحاق أضرار بالجنود الأوكرانيين على اتجاه خيرسون.وبلغت خسائر العدو: أكثر من 690 عسكريا، و5 مدرعات مشاة و20 سيارة، 12 مركبة قتال مصفحة، ومدافع الهاوتزر "دي 20" و"دي 30" وهاوتزر بريطاني الصنع "إف 70" ومدفعان من طراز "إم 119" وراداري "في بي 50" أمريكي الصنع، ومدفعية ذاتية الدفع "أكاسيا"، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "كراب" البولندي و3 مدافع "إم 777"، ومدفعية ذاتية الدفع "بالادين"، ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"، مدافع الهاوتزر "مستا بي" و"دي 30"، مدفعية ذاتية الدفع "نونا إس"، مدفعية ذاتية الدفع "أس-90 بريف هارت" بريطانية الصنع، مدفعان هاون عيار 120 ملم. وضربت القوات الجوية الروسية والمدفعية والصاروخية، في يوم واحد فقط، القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 167 منطقة بدورها ، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة أوكرانية من طراز "سو 25"، واعترضت ثلاث صواريخ من طراز "أورغان" و"هيمارس" ودمرت 36 طائرة دون طيار.
https://sputnikarabic.ae/20230821/طائرات-مسيرة-روسية-تدمر-مركبات-أوكرانية-على-جبهات-القتال-فيديو-1080283157.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحبط خمس هجمات للقوات الأوكرانية على عدة محاور
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي صد خمس هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه.
وجاء في بيان الدفاع، "صدت القوات الروسية، مدعومة بقوات الصواريخ والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والطيران، خمس هجمات شنتها وحدات لواء الهجوم الجوي 82 من الاحتياطي الأوكراني في قرية رابوتينو في منطقة زابوروجيه، وتمكنوا من تدمير مستودع الذخيرة للواء الآلي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية أوميلنيك".
وقام مقاتلو مجموعة "الغرب" بتحسين مواقعهم
على طول الخط الأمامي على اتجاه كوبيانسك، و قضى الجنود الروس على أربع هجمات للعدو في خاركوف وفي جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأفشلت مجموعة قوات "الجنوب" ثلاث هجمات شنها جنود أوكرانيون في جمهورية دونيتسك، وألحقت قوات "فوستوك" هزيمة بوحدات القوات المسلحة لأوكرانيا على اتجاه جنوب دونيتسك بالقرب من ستارومايورسكي وأوروزهايني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأحبطت مجموعة قوات "المركز"، هجومين شنهما جنود أوكرانيون على اتجاه كراسني ليمان
في جمهورية لوغانسك الشعبية، وألحقت المقاتلات الروسية أضرارًا بالوحدات الميكانيكية 42 و63 و67، وكذلك ألوية الهجوم الجوي رقم 95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما واصلت القوات الروسية بنجاح إلحاق أضرار بالجنود الأوكرانيين على اتجاه خيرسون.
وبلغت خسائر العدو: أكثر من 690 عسكريا، و5 مدرعات مشاة
و20 سيارة، 12 مركبة قتال مصفحة، ومدافع الهاوتزر "دي 20" و"دي 30" وهاوتزر بريطاني الصنع "إف 70" ومدفعان من طراز "إم 119" وراداري "في بي 50" أمريكي الصنع، ومدفعية ذاتية الدفع "أكاسيا"، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "كراب" البولندي و3 مدافع "إم 777"، ومدفعية ذاتية الدفع "بالادين"، ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"، مدافع الهاوتزر "مستا بي" و"دي 30"، مدفعية ذاتية الدفع "نونا إس"، مدفعية ذاتية الدفع "أس-90 بريف هارت" بريطانية الصنع، مدفعان هاون عيار 120 ملم.
وضربت القوات الجوية الروسية والمدفعية والصاروخية، في يوم واحد فقط، القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 167 منطقة بدورها ، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة أوكرانية من طراز "سو 25"، واعترضت ثلاث صواريخ من طراز "أورغان" و"هيمارس"
ودمرت 36 طائرة دون طيار.