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الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230821/القوات-الروسية-تسقط-سو-25-أوكرانية--1080280478.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T11:30+0000
2023-08-21T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة "سو 25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة ستارورايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي تمكنت من إسقاط 36 مسيرة أوكرانية في مناطق كريمينايا وكريفوشيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكراسنايا بوليانا وبيريستوف وستيبنوي وغورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفلاديميروفكا في مقاطعة خيرسون.وتابع البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك"، بدعم من الطيران التكتيكي ونيران المدفعية، وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ستارومايورسكوي وأوروزودنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه نحو 110 جنود أوكرانيين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفعا من طراز "إيه إس–90" ومدفعا من طراز "نونا-إس"، بالإضافة إلى مدفع "إم 777".
https://sputnikarabic.ae/20230821/قوات-فوستوك-تضرب-مركز-قيادة-القوات-الأوكرانية-في-فيليكايا-نوفوسيلكا-1080280252.html
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روسيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية

11:30 GMT 21.08.2023 (تم التحديث: 11:49 GMT 21.08.2023)
© YouTube/Александрسو - 25 الملقبة بالغراب
سو - 25 الملقبة بالغراب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© YouTube/Александр
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة "سو 25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة ستارورايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأكد البيان أنه تم اعتراض ثلاثة صورايخ من طراز "هيمارس" و"أوراغان".

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي تمكنت من إسقاط 36 مسيرة أوكرانية في مناطق كريمينايا وكريفوشيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكراسنايا بوليانا وبيريستوف وستيبنوي وغورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفلاديميروفكا في مقاطعة خيرسون.
منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة غراد خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات "فوستوك" تضرب مركز قيادة القوات الأوكرانية في فيليكايا نوفوسيلكا
11:29 GMT
وتابع البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك"، بدعم من الطيران التكتيكي ونيران المدفعية، وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ستارومايورسكوي وأوروزودنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه نحو 110 جنود أوكرانيين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفعا من طراز "إيه إس–90" ومدفعا من طراز "نونا-إس"، بالإضافة إلى مدفع "إم 777".
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:10 GMT
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