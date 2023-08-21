https://sputnikarabic.ae/20230821/القوات-الروسية-تسيطر-على-3-مقرات-أوكرانية-على-محور-أفدييفكا-في-دونيتسك-1080275854.html
القوات الروسية تسيطر على 3 مقرات أوكرانية على محور أفدييفكا في دونيتسك
القوات الروسية تسيطر على 3 مقرات أوكرانية على محور أفدييفكا في دونيتسك
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات المسلحة الروسية نجحت في السيطرة على ثلاثة معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية على محور... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T07:32+0000
2023-08-21T07:32+0000
2023-08-21T07:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات بوشلين خلال مقابلة مع "قناة روسيا 24" التلفزيونية قال خلالها إن "الجيش الروسي سيطر على نحو ثلاثة معاقل للعدو في اتجاه أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح بوشيلين أنه لا توجد تغييرات كبيرة على محور مارينكا في الوقت الراهن.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230821/القوات-الروسية-تدمر-3-عربات-قطار-محملة-بالذخائر-تابعة-للجيش-الأوكراني-على-محور-أفدييفكا-1080273964.html
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روسيا
القوات الروسية تسيطر على 3 مقرات أوكرانية على محور أفدييفكا في دونيتسك
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات المسلحة الروسية نجحت في السيطرة على ثلاثة معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا.
وجاءت تصريحات بوشلين خلال مقابلة مع "قناة روسيا 24" التلفزيونية قال خلالها إن "الجيش الروسي سيطر على نحو ثلاثة معاقل للعدو في اتجاه أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضح بوشيلين أنه لا توجد تغييرات كبيرة على محور مارينكا في الوقت الراهن.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.