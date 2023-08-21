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https://sputnikarabic.ae/20230821/الكرملين-قمة-بريكس-بمشاركة-بوتين-ستبحث-إمكانية-توسيع-المجموعة--1080295788.html
الكرملين: قمة "بريكس" بمشاركة بوتين ستبحث إمكانية توسيع المجموعة
الكرملين: قمة "بريكس" بمشاركة بوتين ستبحث إمكانية توسيع المجموعة
أكد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الإثنين، أن قمة مجموعة "بريكس" بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ستبحث إمكانية توسيع المجموعة والأجندة العالمية... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T15:47+0000
2023-08-21T15:47+0000
روسيا
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
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وجاء في بيان الكرملين أنه "في الفترة من 22 إلى 24 آب/ أغسطس، سيشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين (عبر الفيديو)، في قمة "بريكس" الخامسة عشرة، التي تعقد برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا. وسيجري في اجتماعات القمة وكذلك في الاجتماع غير الرسمي للقادة، مناقشة القضايا الملحة للمجموعة بما فيها مسألة توسيعها المحتمل، والأجندة العالمية والإقليمية، وآفاق مواصلة تطوير شراكة "بريكس" في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها".تستضيف جنوب أفريقيا اجتماعات قمة "بريكس 2023" الخامسة عشر، خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.وتشهد هذه الاجتماعات مشاركة رؤساء دول ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المجموعة بالإضافة إلى ممثلين عن 50 دولة، ويشمل ذلك بيلاروسيا، التي تشارك لأول مرة في القمة.
https://sputnikarabic.ae/20230821/مراحل-تطور-مجموعة--بريكس-1080284569.html
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روسيا, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
روسيا, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس

الكرملين: قمة "بريكس" بمشاركة بوتين ستبحث إمكانية توسيع المجموعة

15:47 GMT 21.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أكد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الإثنين، أن قمة مجموعة "بريكس" بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ستبحث إمكانية توسيع المجموعة والأجندة العالمية والإقليمية وآفاق تطويرها.
وجاء في بيان الكرملين أنه "في الفترة من 22 إلى 24 آب/ أغسطس، سيشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين (عبر الفيديو)، في قمة "بريكس" الخامسة عشرة، التي تعقد برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا. وسيجري في اجتماعات القمة وكذلك في الاجتماع غير الرسمي للقادة، مناقشة القضايا الملحة للمجموعة بما فيها مسألة توسيعها المحتمل، والأجندة العالمية والإقليمية، وآفاق مواصلة تطوير شراكة "بريكس" في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها".
دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
مراحل تطور مجموعة "بريكس"
13:39 GMT
تستضيف جنوب أفريقيا اجتماعات قمة "بريكس 2023" الخامسة عشر، خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وتشهد هذه الاجتماعات مشاركة رؤساء دول ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المجموعة بالإضافة إلى ممثلين عن 50 دولة، ويشمل ذلك بيلاروسيا، التي تشارك لأول مرة في القمة.
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