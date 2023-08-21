عربي
قوات "فوستوك" تضرب مركز قيادة القوات الأوكرانية في فيليكايا نوفوسيلكا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230821/الكشف-عن-نقطة-ضعف-إف-16---1080280931.html
الكشف عن نقطة ضعف "إف-16"
الكشف عن نقطة ضعف "إف-16"
كشفت صحف عسكرية متخصصة بالسلاح عن عدة نقاط ضعف في المقاتلة الأمريكية "إف-16" التي ستتسلمها أوكرانيا. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T11:52+0000
2023-08-21T12:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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ذكرت صحيفة "ميليتاري ووتش" العسكرية أن المقاتلة الأمريكية "إف-16" تفتقر إلى قدرات التخفي وقدرتها قليلة على المناورة ما يجعلها ضعيفة بالمقارنة مع "ميغ-29" و"سو-27" التي تستخدمها أوكرانيا حاليا، بالإضافة لعدم قدرتها على الاستفادة من المدارج المؤقتة للطائرات، مقارنة مع الطائرات السوفييتية التي تم تصميمها لذلك.وصرّح الخبير العسكري، أليكسي سوكونكين، في مقابلة على موقع "لينتا" بأن أنظمة الدفاع الجوي والمقاتلات الروسية، "سو 35" أو "ميغ 29" أو "ميغ 31"، ستتمكن من اكتشاف وإسقاط مقاتلات "إف 16" بسهولة.وذكرت صحيفة "بلومبيرغ" أن الطائرات الأمريكية "إف 16"، التي تمتلك رادارًا أدنى وصواريخ ذات مدى أقصر من أحدث الطائرات والدفاعات الجوية الروسية، ستكون هدفا متاحا للصواريخ الروسية.وقال فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، "إن مقاتلات إف 16 الأمريكية متاحة لأنظمة الدفاع الجوي والقوى الجوية الروسية، ولا يمكن استخدامها إلا لإطلاق صواريخ بعيدة المدى".وأضاف روغوف: "بالرغم من أنها سلاح قديم، وليست ذات قيمة كبيرة في القتال الجوي، وأن الدفاع الجوي والطائرات الروسية سوف تسقطها، لكنها سلاح هائل ومهم من وجهة نظر استخدامها كمنصة لإطلاق صواريخ بعيدة المدى من الخطوط الخلفية".
https://sputnikarabic.ae/20230820/ضابط-أمريكي-سيتم-إسقاط-جميع-مقاتلات-إف---16-المقدمة-إلى-أوكرانيا-في-غضون-شهر-1080270249.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الكشف عن نقطة ضعف "إف-16"

11:52 GMT 21.08.2023 (تم التحديث: 12:02 GMT 21.08.2023)
© Sputnik . Alexander Kovalev"إف- 16"
إف- 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© Sputnik . Alexander Kovalev
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كشفت صحف عسكرية متخصصة بالسلاح عن عدة نقاط ضعف في المقاتلة الأمريكية "إف-16" التي ستتسلمها أوكرانيا.
ذكرت صحيفة "ميليتاري ووتش" العسكرية أن المقاتلة الأمريكية "إف-16" تفتقر إلى قدرات التخفي وقدرتها قليلة على المناورة ما يجعلها ضعيفة بالمقارنة مع "ميغ-29" و"سو-27" التي تستخدمها أوكرانيا حاليا، بالإضافة لعدم قدرتها على الاستفادة من المدارج المؤقتة للطائرات، مقارنة مع الطائرات السوفييتية التي تم تصميمها لذلك.
وصرّح الخبير العسكري، أليكسي سوكونكين، في مقابلة على موقع "لينتا" بأن أنظمة الدفاع الجوي والمقاتلات الروسية، "سو 35" أو "ميغ 29" أو "ميغ 31"، ستتمكن من اكتشاف وإسقاط مقاتلات "إف 16" بسهولة.

وأشار سوكونكين إلى أن طائرة "إف-16" تشبه طائرة "ميغ 29"، لكن الطائرة الروسية لديها محركان.

وذكرت صحيفة "بلومبيرغ" أن الطائرات الأمريكية "إف 16"، التي تمتلك رادارًا أدنى وصواريخ ذات مدى أقصر من أحدث الطائرات والدفاعات الجوية الروسية، ستكون هدفا متاحا للصواريخ الروسية.
طائرات القوات الجوية الأمريكية من طراز إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
ضابط أمريكي: سيتم إسقاط جميع مقاتلات "إف - 16" المقدمة إلى أوكرانيا في غضون شهر
أمس, 19:00 GMT
وقال فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، "إن مقاتلات إف 16 الأمريكية متاحة لأنظمة الدفاع الجوي والقوى الجوية الروسية، ولا يمكن استخدامها إلا لإطلاق صواريخ بعيدة المدى".
وأضاف روغوف: "بالرغم من أنها سلاح قديم، وليست ذات قيمة كبيرة في القتال الجوي، وأن الدفاع الجوي والطائرات الروسية سوف تسقطها، لكنها سلاح هائل ومهم من وجهة نظر استخدامها كمنصة لإطلاق صواريخ بعيدة المدى من الخطوط الخلفية".
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:10 GMT
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