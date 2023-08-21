https://sputnikarabic.ae/20230821/الكشف-عن-نقطة-ضعف-إف-16---1080280931.html

الكشف عن نقطة ضعف "إف-16"

الكشف عن نقطة ضعف "إف-16"

كشفت صحف عسكرية متخصصة بالسلاح عن عدة نقاط ضعف في المقاتلة الأمريكية "إف-16" التي ستتسلمها أوكرانيا. 21.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-21T11:52+0000

2023-08-21T11:52+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

رصد عسكري

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ذكرت صحيفة "ميليتاري ووتش" العسكرية أن المقاتلة الأمريكية "إف-16" تفتقر إلى قدرات التخفي وقدرتها قليلة على المناورة ما يجعلها ضعيفة بالمقارنة مع "ميغ-29" و"سو-27" التي تستخدمها أوكرانيا حاليا، بالإضافة لعدم قدرتها على الاستفادة من المدارج المؤقتة للطائرات، مقارنة مع الطائرات السوفييتية التي تم تصميمها لذلك.وصرّح الخبير العسكري، أليكسي سوكونكين، في مقابلة على موقع "لينتا" بأن أنظمة الدفاع الجوي والمقاتلات الروسية، "سو 35" أو "ميغ 29" أو "ميغ 31"، ستتمكن من اكتشاف وإسقاط مقاتلات "إف 16" بسهولة.وذكرت صحيفة "بلومبيرغ" أن الطائرات الأمريكية "إف 16"، التي تمتلك رادارًا أدنى وصواريخ ذات مدى أقصر من أحدث الطائرات والدفاعات الجوية الروسية، ستكون هدفا متاحا للصواريخ الروسية.وقال فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، "إن مقاتلات إف 16 الأمريكية متاحة لأنظمة الدفاع الجوي والقوى الجوية الروسية، ولا يمكن استخدامها إلا لإطلاق صواريخ بعيدة المدى".وأضاف روغوف: "بالرغم من أنها سلاح قديم، وليست ذات قيمة كبيرة في القتال الجوي، وأن الدفاع الجوي والطائرات الروسية سوف تسقطها، لكنها سلاح هائل ومهم من وجهة نظر استخدامها كمنصة لإطلاق صواريخ بعيدة المدى من الخطوط الخلفية".

https://sputnikarabic.ae/20230820/ضابط-أمريكي-سيتم-إسقاط-جميع-مقاتلات-إف---16-المقدمة-إلى-أوكرانيا-في-غضون-شهر-1080270249.html

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